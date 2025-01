Wart ihr schonmal in Chemnitz? Vielleicht eher nicht - wenn man Urlaub in Deutschland macht, fährt man doch eher woanders hin, vielleicht nach Berlin, in die Berge oder ans Meer. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Am Samstag, 18. Januar beginnt hier nämlich was besonders - das Kulturhauptstadtjahr. Chemnitz ist nämlich die Kulturhauptstadt Europas des Jahres 2025. Damit ist die Stadt definitiv eine Reise wert, denn es ist im ganzen kommenden Jahr einiges los, was Kunst, Konzerte und Theater angeht.