In Deutschland sind rund 7 Millionen Menschen wegen der Krankheit Diabetes in Behandlung. Es betrifft also echt viele Menschen. Diabetes wird auch Zuckerkrankheit genannt. Wenn man Diabetes hat, kann der Körper den Zucker aus der Nahrung nicht richtig verarbeiten. Dadurch ist dann oft zu wenig Zucker in den Muskeln. Man fühlt sich schlapp und kann sogar in Ohnmacht fallen. Unbehandelt kann Diabetes sogar lebensgefährlich sein. Deshalb wird jedes Jahr am 14. November am Weltdiabetestag auf die Krankheit aufmerksam gemacht.