44,6 Millionen Dollar (umgerechnet 40,8 Millionen Euro) - so viel hat ein Unbekannter in New York in den USA für ein paar alte Knochen bezahlt. Klingt verrückt, oder? Die Knochen sind allerdings auch sehr besonders. Sie gehören zu einem Stegosaurus und sind etwa 150 Millionen Jahre alt. Das Dinosaurier-Skelett ist drei Meter hoch und etwa acht Meter lang und gilt als das vollständigste Stegosaurus-Skelett der Welt: 245 von ursprünglich 319 Knochen wurden gefunden. Und das nach so vielen Millionen Jahren.