Wir sind in Frankfurt am Main gestartet. Von da ging es mit dem Flugzeug zuerst nach Madrid (Spanien), dann weiter mit dem Flugzeug nach Santa Cruz in Bolivien. Nach einer kurzen Pause stiegen wir noch mal in ein Flugzeug, das uns nach Sucre in Bolivien brachte. Da haben wir eine Nacht übernachtet. Am nächsten Tag ging es mit dem Auto knapp vier Stunden nach Potosí. So heißt die Stadt, in der wir gedreht haben. Bis wir an unserem Drehort angekommen sind, hat es eine ganze Weile gedauert.

Bildquelle: ZDF