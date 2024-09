Hier in dem afrikanischen Land Kenia wird in einem Flüchtlingslager unterrichtet.

Quelle: Wang Guansen/XinHua/dpa

Morgens früh aufstehen, frühstücken, dann noch schnell Pausenbrot und Trinkflasche einpacken und los gehts in die Schule - so oder so ähnlich beginnt wahrscheinlich auch euer Tag. Aber genau das ist nicht überall auf der Welt so selbstverständlich. Expertinnen und Experten einer Flüchtlingshilfsorganisation haben in einem Bericht bekannt gegeben: Weltweit können mehr als sieben Millionen geflüchtete Kinder nicht zur Schule gehen. Das betrifft fast die Hälfte aller Kinder, die auf der Flucht sind. Und das hat diese Gründe: