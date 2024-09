Die Teilnehmer liegen leicht schräg nach unten geneigt.

Quelle: DLR

In einem speziellen Labor in der Stadt Köln wollen Forschende nämlich herausfinden: Wie macht man Astronauten fit für eine lange Reise im Weltraum? Denn liegt man sehr lange Zeit im Bett und bewegt sich kaum, entstehen ähnliche Probleme wie für Astronauten im All. Wie in der Schwerelosigkeit bilden sich so nämlich die Muskeln zurück. Die Knochen werden schwächer, auch die Wahrnehmung verändert sich. Zum Beispiel kann man Entfernungen schlechter einschätzen. Zusätzliche Herausforderung: Die Leute liegen schräg im Bett - der Kopf zeigt nämlich leicht nach unten. Dadurch werden das Blut und andere Flüssigkeiten im Körper ähnlich wie in der Schwerelosigkeit verteilt.