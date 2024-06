Am Freitagmorgen hatten in Mannheim Islamkritiker, also Menschen die die Religion Islam nicht gut finden, einen Infostand aufgebaut. Plötzlich attackierte ein Afghane einen der Islamkritiker und verletzte danach weitere Männer. Darunter auch einen 29-jährigen Polizisten, der vor Ort war und den Angegriffenen helfen wollte. Er starb an seinen Verletzungen. Der Angreifer wurde während seiner Tat von einem Polizisten angeschossen und konnte so daran gehindert werden, noch mehr Menschen zu verletzen. Er konnte bisher noch nicht befragt werden. Deshalb weiß man noch nicht, warum er das getan hat.