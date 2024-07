In New York in den USA leben nicht nur viele Menschen, sondern auch jede Menge Ratten. Etwa drei Millionen Ratten soll es in der Stadt geben. Man sieht sie an jeder Straßenecke. Dass die Ratten sich in New York so wohl fühlen, liegt wohl auch an der Art wie die Menschen in New York ihren Müll entsorgen. Sie stellen ihn in schwarzen Säcken an den Straßenrand, dort sammelt die Müllabfuhr sie ein. Die Säcke am Straßenrand sind für die Ratten ein großes Gratis-Büffet. Sie finden darin zum Beispiel jede Menge Essenreste.