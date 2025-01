logo!: Jupiter und Saturn kommen sich ganz nah

Von der Erde aus wirkt es dann so, als würden die Planeten Saturn und Jupiter zu einem neuen Stern verschmelzen. Der leuchtet besonders hell und ist auch mit bloßem Auge zu sehen. Was da genau passiert, erklären wir euch.

Diese besondere Planetenkonstellation könnte auch eine Erklärung für den Stern von Bethlehem aus der Bibel sein. In der Weihnachtsgeschichte steht, dass ein besonders heller Stern die Heiligen Drei Könige zu Jesus in der Krippe geführt hat. Dieser Stern könnte auch die Begegnung von zwei Planeten am Himmel gewesen sein – so wie Jupiter und Saturn. Das ist aber nur eine Theorie. Wissenschaftlich beweisen lässt sich das heute nicht mehr.