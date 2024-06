Neues Raumschiff Starliner unterwegs zur ISS

Mehrere Male wurde der Start kurz vorher abgesagt – wegen technischer Probleme und Sicherheitsbedenken. Doch dieses Mal startete das erste Starliner-Raumschiff tatsächlich samt Besatzung von der Startrampe des Weltraumbahnhofs in Cape Canaveral in den USA. Doch uppps! Direkt gabs neue Probleme beim Andocken der Raumkapsel an die Raumstation ISS. Das Andockmanöver ist sowieso schon super tricky und muss unglaublich präzise erfolgen – und das während die ISS mit schlappen 28.000 km/h (!!!) durchs All rast. Jetzt waren auch noch mehrere Düsen, die beim Andocken helfen, ausgefallen. Doch die beiden Astronautinnen und Astronauten an Board konnten das Problem lösen und schließlich leicht verspätet andocken.