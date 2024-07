Das lässt sich die Schweizer Bahn aber nicht gefallen. Kommt ein Zug viel zu spät aus Deutschland an der Grenze zur Schweiz an, ist die Fahrt vorbei. Der Zug darf dann nicht in die Schweiz weiterfahren. Die Fahrgäste müssen raus und schauen, wie sie von dort weiterkommen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres war das bei jedem zehnten ICE der Fall, der in die Schweiz wollte. Nicht gerade gute Nachrichten für alle, die Urlaub in der Schweiz planen – zumindest für die, die mit dem Zug fahren wollten.