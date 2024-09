Der Sommer ist bald vorbei - seid ihr schon bereit für bunte Blätter und kältere Temperaturen?

Quelle: dpa

Im Durchschnitt war's im Sommer 18,5 Grad warm. Das ist 2,2 Grad wärmer als früher - zwischen 1961 und 1990. Damit hat der Sommer diesmal zwar keinen neuen Rekord gebrochen, war aber laut Wetterexperten trotzdem der 28. zu warme Sommer in Folge!



Und das, obwohl es am Anfang ziemlich kühl war. Am 12. Juni gab es in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb winterliche 1,4 Grad! Der heißeste Tag des Sommers wurde am 13. August in Bad Neuenahr-Ahrweiler gemessen: 36,5 Grad. Puh, was für ein Unterschied!