Der Name des Tauchboot hatte nur zwei Buchstaben weniger als sein berühmtes Ziel: Die "Titan" machte sich am vergangenen Sonntag auf den Weg in etwa 4.000 Meter Tiefe. Fünf Menschen waren an Bord, um das Titanic-Wrack mit eigenen Augen zu sehen. Doch nach weniger als zwei Stunden brach der Kontakt zum Tauchboot ab: Niemand wusste, wo sich die "Titan" befand.

In den Tagen danach startete eine riesige Suchaktion: Viiiiele spezielle Schiffe und Tauchroboter versuchten, das verschollene Tauchboot aufzuspüren. Doch auf dem Meeresboden fand man nur noch Trümmer. Damit war klar: Niemand darin hatte den Tauchgang überlebt.

Bildquelle: ard