Taylor Swift wird heute Abend in Deutschland auf der Bühne stehen - und zwar in Gelsenkirchen! Pardon, Swiftkirchen natürlich. Die Stadt hat sich tatsächlich für die kommenden drei Tage ein neues Ortsschild verpasst, dass die Fans willkommen heißen soll. Auch sonst hat Gelsenkirchen einiges geplant, um sich für die kommenden drei Tage in ein Paradies für Swifties zu verwandeln. Zum Beispiel wird eine Cheerleader-Gruppe die Fans am Bahnhof begrüßen und auch alle, die kein Ticket haben, können mitfeiern: In der Innenstadt ist die "Taylor-Town", ein Open-Air-Party-Gelände, aufgebaut und es gibt ein riiiesiges Taylor-Swift-Kunstwerk, vor dem man sich fotografieren kann. Einige Swifites malen selbst mit Kreide Fan-Kunstwerke in die Stadt, andere stehen schon viele Stunden vorher an, um gute Plätze zu kriegen. Campen vor der Konzertarena ist verboten - versucht haben es trotzdem einige.