Oh und diese Muscheln ist noch schön ... und was für tolle Farben die hat ... die nehme ich auch noch mit! Schnell ist eine ganze Tüte Muscheln voll, wenn man einmal angefangen hat, oder? Mit etwas Pech ist danach allerdings auch der Geldbeutel leer - und zwar ziemlich leer. Eine Familie in den USA dachte sich an einem Strand in Kalifornien ziemlich wenig dabei, als sie rund 70 Muscheln mit ihren fünf Kindern sammelten. Bis die Fischereibehörde sie dabei erwischte - und ihnen einen Strafzettel über umgerechnet 80.000 Euro aufbrummte!