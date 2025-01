Turnerin Lara Marie Hinsberger hat mit 14 eine krasse Essstörung entwickelt - weil der Druck durch die Trainer so groß war, sagt sie.

Quelle: dpa

Zum Beispiel mussten sie trotz Verletzungen weiter trainieren und es gab riesigen Druck, so leicht und dünn wie möglich zu sein. Mehrere Turnerinnen sagen, dass sie dadurch starke Essstörungen entwickelt haben. Den Trainern sei es nur um Erfolge gegangen. Eine Turnerin schreibt, sie wäre nicht wie ein Mensch behandelt worden, sondern wie ein Gegenstand.



Der Deutsche Turner-Bund, der in ganz Deutschland für das Turnen und auch für das Profi-Training zuständig ist, will die Vorwürfe untersuchen. Zwei Trainer sollen jetzt erst mal kein Turntraining mehr geben.



Die Turnerinnen fordern, dass sich das Profitraining insgesamt verändern soll. Sie sagen: Es gibt fast überall so großen Druck, dass die Gesundheit der Sportlerinnen dadurch in Gefahr ist. Das dürfe nicht so bleiben.