Was "schön" ist und was nicht, ist natürlich eine total persönliche Frage und die sieht jeder anders. In der Umfrage kamen ein paar Dinge heraus, die jetzt viel diskutiert werden: So sind fast die Hälfte der unter 30-Jährigen der Meinung, dass Übergewichtige keinen Bikini, Badeanzug oder Badehose anziehen sollten. Außerdem gaben viele zu, dass sie sich tatsächlich lieber bedecken, als ihren Körper am Strand zu zeigen oder sogar Strandurlaub komplett vermeiden.



Die Umfrage zeigt, dass sich viele Menschen viiiel zu viele Gedanken um ihr Aussehen - und auch das anderer Leute - machen. Jetzt mal ehrlich, ist es nicht völlig egal, wer wie am Strand herumläuft? Wie seht ihr das? Schreibt unten in die Kommentare!