Das fragen sich auch viele seiner Anhänger und Menschen in den USA. Klar ist - es muss dringend ein neuer Kandidat oder eine Kandidatin her. Ein Vorschlag für eine Kandidatin kam von Joe Biden selbst: Er schlug seine eigene Stellvertreterin, die Vizepräsidentin Kamala Harris vor. Die nahm den Vorschlag bereits an und sagte, dass sie sich "geehrt" fühle. Aber - ob sie jetzt auch die offizielle Kandidatin der Demokraten wird, das ist noch nicht klar. Denn: Es könnten auch andere Politikerinnen und Politiker aus der Partei Demokraten antreten wollen. Klar ist - für die Partei der Republikaner geht Donald Trump an den Start. Wer jetzt seine Konkurrenz bei den Demokraten sein wird? Das soll sich in den nächsten Wochen klären.