Auch, wenn die Kultur der Maya so nicht mehr existiert - die Maya gibt es noch! Etwa 6 Millionen Menschen, die Nachfahren der Maya sind, leben heute in einigen Ländern in Mittel - und Südamerika - zum Beispiel in Mexiko. Viele leben noch von der Landwirtschaft, zum Beispiel vom Mais-Anbau. In den meisten Ländern werden die Nachfahren der Maya allerdings nicht gut behandelt: Sie werden unterdrückt und ausgeschlossen und haben oft weniger Rechte, als die anderen Menschen. Viele leben deshalb auch in Armut.