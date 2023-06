Um dem doppelten Kindertag auf den Grund zu gehen, heißt es: Ab auf Zeitreise! Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland in zwei Teile geteilt: die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die DDR im Osten. In der ehemaligen DDR wurde der Kindertag am 1. Juni gefeiert, genau wie in China, Russland und mehreren osteuropäischen Ländern. Und ja, gefeiert wurde da so richtig: Viele Schulen und Kitas veranstalteten Feste und für Kinder gab’s Geschenke (also doch wie eine Art zweiter Geburtstag).

Bildquelle: ZDF