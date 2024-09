Schon die alten Ägypter nutzten so etwas wie Tinte zum Schreiben und verwendeten Papyrus - die Fasern einer Pflanze - als Blatt. Papier, so ähnlich wie wir es heute kennen, wurde dann viel später, vor etwa 2.000 Jahren in China erfunden. In Europa war das Briefeschreiben dann erst ab dem späten Mittelalter voll im Trend: Adelige und Gelehrte konnten sich das teure Papier leisten und schrieben sich Nachrichten mit Tinte und Feder. Erst um 1800 gab es dann "Briefboten" und eine Art Post-Netzwerk, in dem alle großen Städte in Europa miteinander verbunden waren.