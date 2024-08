Stellt euch vor, ihr geht einfach mal spazieren und plötzlich findet ihr ... einen Schatz! Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen uralten, der auch noch richtig wichtig für die Forschung ist! In etwa so ist es dem 22-jährigen Gustav Bruunsgaard in Dänemark gegangen: Okay, er ist nicht einfach mal eben spazieren gegangen - der Archäologiestudent war mit Metalldetektor und Spaten unterwegs, immer auf der Suche nach überraschenden Schätzen. Aber was er dann gefunden hat, war eine wirklich große Überraschung!