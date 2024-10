Nö, das sagen nicht eure Eltern, sondern Schlafforschende: Sie raten besonders Kindern, in der Woche vor Zeitumstellung schon eine halbe Stunde bis Stunde früher ins Bett zu gehen. So gewöhnt sich der Körper bereits langsam an die "neue" Uhrzeit und muss sich nicht u(h)rplötzlich an die Winterzeit anpassen.

Aber mal ehrlich, wer macht so was denn freiwillig, denkt ihr jetzt? Alternativ könnt ihr vor der Zeitumstellung auch den Mittagsschlaf weglassen (falls ihr einen macht): So seid ihr nachts besonders müde - und schlaft womöglich von ganz allein eine Stunde länger!