Der Deutsche Tennisspieler Alexander Zverev spielte am Freitag in Frankreich im Halbfinale des Tennisturniers "French Open". Das ist eines der vier größten Tennisturniere der Welt. Sein Gegner: Casper Ruud aus Norwegen. Zuerst lag Zverev zurück, doch dann konnte er eine Aufholjagd starten. Vielleicht war auch etwas Glück dabei, denn der Norweger hatte nicht nur Zverev als Gegner, sondern auch mit fiesen Magenproblemen zu kämpfen. Schließlich besiegte Alexander Zverev Casper Ruud in vier Sätzen. Doch Zverev hat sicher nicht nur wegen der Magenprobleme seines Gegners gewonnen. Er ist aktuell super in Form und spielt extrem gut. Der Sieg im Halbfinale war also verdient.