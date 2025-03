Programmchronik 3sat

Green Day: Bullet in a Bible (HD)

Regie: Samuel Bayer

Redaktion: Sonja Schneider

16.1.2016



zdf@bauhaus (HD/5.1)

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

Sido

9.4.2016

Christina Stürmer

23.4.2016

Boy

18.6.2016

Who killed Bruce Lee

9.7.2016

Max Giesinger

Maxim

12.11.2016

Walking on cars

Sara Hartman

3.12.2016

Milliarden

Seasick Steve

17.12.2016



Sommernachtskonzert Schönbrunn 2016 (HD/5.1)

Regie: Henning Kasten

Redaktion: Birgit Lorbeer

26.5.2016



Mittsommernachtstango (HD)

Autorin/Regie: Viviane Blumenschein

Redaktion: Sonja Schneider

25.6.2016



Oper Frankfurt – OPERNHAUS DES JAHRES 2015: WOZZECK (HD/5.1)

Oper in drei Akten von Alban Berg

Redaktion: Elke Schwenck/Dietmar Klumm

Regie: Peter Schönhofer

16.7.2016



Gala aus dem Festspielhaus Baden-Baden (HD/5.1)

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Birgit Lorbeer

13.8.2016



Salzburger Festspiele 2016

Yuja Wang, Lionel Bringuier und die Camerata Salzburg (HD/5.1)

Regie: Michael Beyer

Redaktion: Sonja Schneider

20.8.2016



BALLET VLAANDEREN tanzt RAVEL (HD/5.1)

Choreografien von Sidi Larbi Cherkaoui und Jeroen Verbruggen

Redaktion: Elke Schwenck

Regie: Andreas Morell

3.9.2016



Gegen den Beat – Christian Lillinger und die JazzBaltica (HD)

Autor/Regie: Jan Bäumer

Redaktion: Dietmar Klumm

24.9.2016



3satfestival 2016

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

Milow (HD/5.1)

Travis (HD)

8.10.2016



Das Royal Ballet tanzt: ALICE IM WUNDERLAND (HD)

Redaktion: Elke Schwenck

Regie: Ross MacGibbon

15.10.2016



Konzert der Wiener Philharmoniker in Tokio (HD/5.1)

Regie: Mari Inamasu, Yuko Kitano

Redaktion: Birgit Lorbeer

12.11.2016



Mythos Beethoven (HD)

Redaktion: Dietmar Klumm

Der Revolutionär

Autor/Regie: Thomas von Steinaecker

Der Verliebte

Autor/Regie: Georg Wübbolt

3.12.2016

Der Virtuose

Autor/Regie: Georg Wübbolt

Der Kranke

Autor/Regie: Thomas von Steinaecker

10.12.2016

Der Unternehmer

Der Unsterbliche

Autor/Regie: Carl von Karstedt

17.12.2016



Pop Around the Clock

Redaktion: Robert Reiter

31.12.2016

Mika: Sinfonia Pop (HD)

Regie: Luigi Antonini

Joan Baez: Live in New York – 75th Birthday Celebration (HD)

Regie: David Horn

Joe Bonamassa: Live at the Greek Theatre (HD)

Regie: Philippe Klose

George Fest: A Night to Celebrate the Music of George Harrison (HD)

Regie: Justin Mitchell

Bruce Springsteen: Thrill Hill Vault – The River Tour (HD)

Regie: Barry Rebo

Niedeckens BAP: Live im Heimathafen (HD)

Regie: Markus Gerwinat

Scorpions: MTV Unplugged (HD)

Regie: Sven Offen

Unheilig: MTV Unplugged »Unter Dampf - Ohne Strom« (HD)

Regie: Markus Gerwinat

The Alan Parsons Symphonic Project: Live in Colombia (HD)

Regie: David Davidian und Alberto Correa

Ed Sheeran: Live at Wembley Stadium (HD)

Regie: Paul Dugdale

Mumford & Sons: Dust and Thunder (HD)

Regie: Dick Carruthers

Tina Turner: Rio '88 (HD)

Regie: Roberto Talma

Kiss: Rocks Vegas (HD)

Regie: Devin DeHaven

Eric Clapton: Live in San Diego (HD)

Regie: Martyn Atkins

Phil Collins: Live in Paris (HD)

Regie: David Mallet

The Rolling Stones: Havana Moon (HD)

Regie: Paul Dugdale

Queen: Rock Montreal (HD)

Regie: Saul Swimmer

Adele: Live in New York City (HD)

Regie: Beth McCarthy-Miller

U2: iNNOCENCE + eXPERIENCE – Live in Paris (HD)

Regie: Hamish Hamilton

Mötley Crüe: The End – The Final Tour (HD)

Regie: Christian Lamb

Def Leppard: And there will be a next time (HD)

Regie: Jim Yukich

Journey: Live in Manila (HD)

Regie: Eli Tishberg

Foreigner: Live from New York (HD)

Regie: Eli Tishberg

Eagles of Death Metal: Live in Paris (HD)

Regie: Vincent Bordes und Julien AÏvadian