Programmchronik PHOENIX

Leitung: Jean-Christoph Caron

8.313 Sendungen, davon 3.667 Übernahmen ZDF



PHOENIX-Erstausstrahlungen

Inside Westminster

Die Macht hinter dem Präsidenten, 4 x 45 Min.

Das Weiße Haus TOP SECRET, 3 x 45 Min.

Watergate. Die Unbestechlichen

Rising – Wiederaufbau am Grond Zero, 2 x 60 Min.

Der Erste Weltkrieg im Orient, 3 x 45 Min.

Klitschko – Das Interview

Rätsel RAF-Terror. Auf Zeitreise mit Guido Knopp

Putsch gegen Gorbatschow

Mit eigenen Augen – Zeitgeschichten, 3 x 45 Min.

Das Mekka-Business

Die Frau, die sich den Taliban anschloss

Unbekannte Helden, 3 x 45 Min.

Kein Asyl. Anne Franks gescheiterte Hoffnung

Der Traum von Kurdistan

Todesstraßen. Unterwegs am Limit



PHOENIX-Koproduktionen

Michail Gorbatschow. Weltveränderer und Privatmann – mit ZDF History

Der Untergang der Sowjetunion - mit ZDF History und ZDFinfo

Attentate auf Franco – mit ZDFinfo



Aufgrund der großen Anzahl von Übernahmen und der senderspezifischen (aktualitätsbedingten) häufigen Wiederholungsrate ist im Folgenden nur eine Auswahl herausragender ZDF-Produktionen aufgelistet:



Primetime



ZDFzeit

Die Suche nach Hitlers Volk. Deutschlandreise 45 (2 Folgen)

Wir Nachkriegskinder (2 Folgen)



ZDF Terra X

Verlorene Welten. Zerstörtes Kulturerbe im Orient

Morgenland (3 x 45 Min.)

Unterwegs in der Weltgeschichte – mit Hape Kerkeling (6 Folgen)

Die geheime Inquisition (2 Folgen)

Troja ist überall (3 Folgen)

Die Macht der Jahreszeiten (2 Folgen)

Schneller als das Auge (2 Folgen)

Bibelrätsel mit Margot Käßmann (2 Folgen)

Deutschlands Supergrabungen (2 Folgen)

Der geheime Kontinent (2 Folgen)



ZDFinfo

Ein Islamist im Staatsauftrag

Faszination Dschihad. Jugendliche Kämpfer in Syrien

Hassbürger. Zwischen Protest und Extremismus

Die AfD. Wie aus Wut Politik wird

Die Anti-Asylfront. Europas Rechtsradikale auf dem Vormarsch

Rassismus in Uniform. Polizeigewalt in den USA

Angst vor dem Fremden. Wurzeln eines gefährlichen Gefühls

Blackout. Deutschland ohne Strom

Im Schatten der Stasi

Immer bereit. Junge Pioniere in der DDR

Zwischen Hörsaal und Kartoffelacker. Studenten in der DDR

Die Kanzlerfrauen – und Herr Sauer

Amerikas Krieger. Die Macht der Waffenlobby

CIA von innen (3 Folgen)

Die Brandts.– Geschichte einer Kanzlerfamilie (2 Folgen)

Momente der Geschichte, Staffel I (8 x 45 Min.)

Griechische Helden der Antike (2 Folgen)

Das Geschäft mit der Sklaverei (3 Folgen)

Making History. Geschichte mal anders (2 Folgen)

Mysterien des Mittelalters (2 Folgen)

Die Geisterarmee. Chinas Terrakotta-Krieger



ZDF neo

Amerika von oben (3 Folgen)



ZDF/ARTE

Hitler und Stalin – Porträt einer Feindschaft

Der Papst und die Mafia

Einstein – Genie und Superstar (2 Folgen)

Die Mosel (3 Folgen)

Wilde Inseln (5 Folgen)

Indiens wilde Wölfe



ZDF/3Sat

Hitec: Archäologie am Meeresgrund

Die legendäre Ruta 400



Dokumentationen zu aktuellen Themen



ZDF

Barack Obama. Die unvollendete Präsidentschaft

Verschwörung oder Wahrheit. MH17 – Abschuss über der Ukraine

Letzte Ausfahrt Gera. Acht Stunden mit Beate Zschäpe

Aehan Ahmad. Der Klavierspieler aus Jarmuk



ZDFzeit

Haben wir’s geschafft? Deutschland und die Flüchtlinge

Wie fair sind unsere Löhne? Der große Gehaltscheck

Wie gerecht sind unsere Steuern? Der große Check

Der Pflege-Check. Wie leben wir im Alter?

Die Tricks der Lebensmittelindustrie

Die Verbrechen der Befreier

ZDFzoom

Bereit zu sterben für Allah. Islamisten in Deutschland

Generation Dschihad. Deutsche Jugendliche und der Terror

Das Rentendebakel

Alles nur Lüge? Wie im Netz getäuscht wird

Es stinkt! Dicke Luft in Deutschland

Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt

Die Lebensversicherungsfalle. Reiche Konzerne - enttäuschte Kunden

Die neue Rechte. National, Patriotisch, gefährlich?

Die Flüchtlingskanzlerin. Was treibt Angela Merkel an?

Überlebt Volkswagen?

Gemeinschaft war gestern. Europa ohne Zukunft



ZDFzoom

Bereit zu sterben für Allah. Islamisten in Deutschland

Generation Dschihad. Deutsche Jugendliche und der Terror

Das Rentendebakel

Alles nur Lüge? Wie im Netz getäuscht wird

Es stinkt! Dicke Luft in Deutschland

Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt

Die Lebensversicherungsfalle. Reiche Konzerne – enttäuschte Kunden

Die neue Rechte. National, patriotisch, gefährlich?

Die Flüchtlingskanzlerin. Was treibt Angela Merkel an?

Überlebt Volkswagen?

Gemeinschaft war gestern. Europa ohne Zukunft



37 Grad

Verlorene Söhne. IS-Terror in deutschen Familien

Chronisch überlastet. Notfallmediziner im Dauerstress

Raus aus der Tretmühle. Auszeit vom Job

Araber im Allgäu. Wie Flüchtlinge heimisch werden

Hilfe, wohin mit dem Kind? Der Kraftakt zwischen Familie und Beruf

Schuften bis zum Schluss. Arme Rentner im reichen Deutschland

Mannsbilder. Was Väter und Söhne verbindet



ZDF.reportage

Willkommen in der Realität. Deutschland und die Flüchtlinge

Kein Weg nach Europa. Die Balkanroute ein Jahr danach

Deutsche Polizisten an Europas Grenzen

Laut, rechts, sächsisch? Auf Spurensuche bei den Wutbürgern

Einbahnstraße Leipzig. Crimespot oder Multikulti-Wunderland?

Zwischen Halbmond und Bundesadler. Deutschtürken in Zwiespalt

Was geschah in der Silvesternacht? Spurensuche um den Kölner Hauptbahnhof



ZDFinfo

Die Anti-Asylfront. Europas Rechtsradikale auf dem Vormarsch

Europas rechte Hetzer

Faszination Dschihad. Jugendliche Kämpfer in Syrien

Fundamentalismus. Einmal Dschihad und zurück

Eschede, 10:59. Protokoll eines Zuges (2 Folgen)

Kubas zweite Revolution. Castros Insel öffnet sich dem Westen

Franziskus. Der Papst der Armen

Hafen der Hoffnung. Haifa – Das Tor Israels



Frontal 21-Doku

Die Kölner Silvesternacht. Was geschah und was folgte

Die Abgaslüge. Wie Autoindustrie und Politik uns krank machen

Putins geheimes Netzwerk. Wie Russland den Westen spaltet



auslandsjournal – die doku

An vorderster Front. Kampf gegen den IS

Das gespaltene Königreich. Die Briten und der Brexit

Das Schicksal der Kinder von Aleppo. Neue Heimat Deutschland

Die Wutpolitiker. Europa und die Populisten (auslandsjournal spezial)

Scharia, Scheichs und Shopping (auslandsjournal spezial)



planet.e

Klimawandel im Supermarkt. Wie sich unser Essen verändert

Elektroautos. Top oder Flop?

Atomarer Rückbau. Neuer Stress mit alten Kernkraftwerken

Risiko Atomkraft. Europas Pannenmeiler



ARTE

Stalins Tochter

Polar Sea 360. Per Anhalter durch die Arktis (10 Folgen)



3sat

makro: Iran - Das große Versprechen

makro: Brasilien in Not

makro: Chinas Macht auf dem Meer



mein Ausland / mein Ausland spezial

Inselreiches Königreich. Eine Reise durch Großbritannien (ZDF-Studio London)

Abschied von Asien. Korrespondent zwischen den Kontinenten (ZDF-Studio Singapur)

Der afrikanische Patient (ZDF-Studio Johannesburg)

Ein Königreich für Europa? Großbritannien vor dem Referendum (ZDF-Studio London)

Brasiliens geplatzte Träume (ZDF-Studio Rio de Janeiro)

Räuber im Paradies (ZDF-Studio Peking)

Irgendwann fehlte die Freiheit. Generation Putin (ZDF-Studio Moskau)

Geteilte Staaten von Amerika (ZDF-Studio Washington)

Smart Africa. Geschichten aus Silicon Savannah (ZDF-Studio Nairobi)



Dokumentationen zu historischen Themen



ZDF

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs (4 Folgen)

Goodbye DDR (4 Folgen)

Das Jahrhunderthaus (2 Folgen)



Historische Ereignisse

Vor 5 Jahren: 5 Jahre Arabischer Frühling – Beginn der Proteste in Ägypten und in Libyen

Vor 100 Jahren: Beginn der Schlacht um Verdun

Vor 40 Jahren: Todestag von Ulrike Meinhof

Vor 70 Jahren: Care-Pakete für Deutschland

Vor 75 Jahren: Angriff der Wehrmacht auf die UdSSR (»Unternehmen Barbarossa«)

Vor 90 Jahren: Gründung der Hitlerjugend

Vor 65 Jahren: Verabschiedung der UN-Flüchtlingskonvention

Vor 80 Jahren: Olympische Sommerspiele 1936 in Berlin

Vor 55 Jahren: Bau der Berliner Mauer

Vor 25 Jahren: Zerfall der Sowjetunion / Ende des sowjetischen Imperiums

Vor 450 Jahren: Tod von Süleyman I.

Vor 25 Jahren: Bundestag verabschiedet Stasi-Unterlagen-Gesetz

Vor 75 Jahren: Beginn der Errichtung des KZ Theresienstadt



ZDF-History

Pearl Harbor

Geliebt, gehasst, gefürchtet. Die US-Präsidenten und die Deutschen

Die zwei Leben des Helmut Schmidt

Die 50 Tage des Egon Krenz

Der Nürnberger Prozess

Hillary Clinton. Der Weg zur Macht

Die Fidel-Castro-Bänder

Olympia 1936 – der verratene Traum

Das Tschernobyl-Vermächtnis

Global Players. Die Superreichen

Die Geheimnisse des Adolf Hitler

Osama bin Laden. Die privaten Papiere des Terrorfürsten



Dokumentarfilm



ZDF

Mammon – Per Anhalter durch das Geldsystem

Die letzten Gigolos

Wem gehört die Stadt?



ZDF/ARTE

Rechts, zwo, drei. Driftet Europa ab?

Im Angesicht der Stille – The Look of Silence (PHOENIX-Preis)

Im Tal der großen Buddhas

Space Tourists



ZDFinfo

American Terrorist



Sonntags-Doku



ZDF

Ich war es nicht. Zwei Urteile und viele Zweifel

Gesichter der Armut. Leben mit ein paar Cent

Der Bankraub. Die Dokumentation



ZDFinfo

Karikaturen – Meinungsfreiheit als Minenfeld

Tatort Straße. Abgelenkt am Steuer



Jahresschwerpunkte Dokumentationen

USA / US-Präsidentschaftswahl 2016

Flüchtlinge / Integration

Rechtspopulismus / Rechtsradikalismus

Der Islam / Geschichte des Orients

Russland / Osteuropa

Rätsel RAF-Terror



Themenwochen

Schwerpunktwoche Landtagswahlen 2016

Themenwoche »Orient und Okzident«



Thementage

USA – Land der Kontraste

Rätsel RAF-Terror

Funkeln in der Finsternis – Europas Anfänge im Mittelalter

Schiff ahoi!

Kolonialwelten

Weite, Wüste, Wildnis

Tag der Deutschen Einheit – Vom Grenzland ins Herz Europas

Mythen und Legenden der Geschichte

Ende und Erbe einer Weltmacht. 25 Jahre Zerfall der Sowjetunion

Evolution

Das »Wunder Leben«

Die Welt der Wälder – die Wälder der Welt

Mein Ausland. Über fünf Kontinente

Wiege der Welt

Leben an der Spitze



Themennächte

Fünf USA-Themennächte anlässlich der TV-Duelle der Spitzen-/Vizepräsidentschaftskandidaten

Themennacht zu 40 Jahre Anti-Terror-Gesetze (»Rätsel RAF-Terror«)

Themennacht zu 40 Jahre Operation Entebbe (»Rätsel RAF-Terror«)

Menschen, Mythen und Legenden

Der Erste Weltkrieg im Orient

Große Kriminalfälle der USA

Böse Bauten. Hitlers Architektur

Attentate auf Diktatoren

Themennacht »Very British« zum bevorstehenden Brexit-Referendum

#netznacht zur re:publica-Konferenz

#Gamesnacht zur Gamescom-Messe



Themenabende und andere Themenschwerpunkte

Themenschwerpunkt »Wider das Vergessen des Holocaust - Erinnern, Mahnen, Sühnen«

Themenschwerpunkt zum zweiten Jahrestag der Gewalt auf dem Maidan-Platz von Kiew

Themenschwerpunkt zum 30. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl

Themenabend »Der Holocaust vor Gericht«

Themenabend »Rechtpopulisten auf dem Vormarsch?« (vor den Landtagswahlen)

Themenabend »Auf der Flucht« (im Vorfeld der Landtagswahlen)

Themenabend »Rätsel RAF-Terror: Die vergessenen Opfer der RAF«

Themenabend »Panama Leaks«

Themenabend »Inside IS«

Thema »1. Mai – Tag der Arbeit«



Themen am Samstagnachmittag



ZDF

Böse Bauten (2 Folgen)



ZDFinfo

Krieg der Bauten

Zweite Heimat. Wie die Einheit Deutschland verändert hat

Luxusliner der Arbeiterklasse

Vermessung der Welt (3 Folgen)



3sat

Der Geist von Prora



ZDF/ARTE

Deutschlands Traumstraßen (4 Folgen)

Der Rhein von der Quelle bis zur Mündung (4 Folgen)

Brasiliens Küsten (4 Folgen)