Programmmchronik Hauptprogramm

Montagskino im ZDF

Die Unfassbaren (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Now You See Me – USA 2013)

Regie: Louis Leterrier

4.1.2016 (2,71 Mio., 12,1 % MA)



Der Hypnotiseur (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hypnotisören – SWE 2012)

Regie: Lasse Hallström

11.1.2016 (2,83 Mio., 14,5 % MA)



Die Nacht der Jäger (HD/UT/5.1)

(Jägarna II – SWE 2011)

Regie: Kjell Sundvall

18.1.2016 (2,31 Mio., 11,0 % MA)



Die Akte Bellicher (HD/UT/5.1)

(Bellicher: Cel – NL 2012)

Regie: Peter de Baan

25.1.2016 (2,00 Mio., 8,7 % MA)



Jussi Adler-Olsen: Schändung (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Fasandræberne – DK 2013)

Regie: Mikkel Nørgaard

1.2.2016 (2,79 Mio., 15,0 % MA)



Auf der Flucht (HD/UT/5.1)

(The Fugitive – USA 1993)

Regie: Andrew Davis

8.2.2016 (1,99 Mio., 10,1 % MA)



Dead Man Down (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Dead Man Down – USA 2013)

Regie: Niels Arden Oplev

15.2.2016 (1,99 Mio., 10,4 % MA)



Cold Blood – Kein Ausweg. Keine Gnade (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Deadfall – USA 2012)

Regie: Stefan Ruzowitzky

22.2.2016 (2,13 Mio., 10,7 % MA)



Auf falscher Fährte (Free-TV-Premiere)

(Reasonable Doubt – USA 2013)

Regie: Peter Howitt

29.2.2016 (2,29 Mio., 11,2 % MA)



Rache folgt eigenen Regeln (HD/UT/5.1)

(Fire with Fire – USA 2012)

Regie: David Barrett

14.3.2016 (1,91 Mio., 9,9 % MA)



Contraband – Gefährliche Fracht (HD/UT/5.1)

(Contraband – USA 2012)

Regie: Baltasar Kormákur

21.3.2015 (1,65 Mio., 9,5 % MA)



James Bond 007 – Casino Royale (HD/UT/AD/5.1)

(Casino Royale – USA 2006)

Regie: Martin Campbell

4.4.2016 (2,28 Mio., 14,2 % MA)



The Cold Light of Day (HD/UT/5.1)

(The Cold Light of Day – USA 2012)

Regie: Mabrouk El Mechri

11.4.2016 (2,10 Mio., 10,8 % MA)



Mission: Impossible – Phantom Protokoll (HD/UT/5.1)

(Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011)

Regie: Brad Bird

18.4.2016 (2,00 Mio., 11,9 % MA)



Pakt der Rache (HD/UT/5.1)

(Seeking Justice – USA 2010)

Regie: Roger Donaldson

25.4.2016 (1,81 Mio., 9,8 % MA)



Jung & Schön (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Jeune & jolie – FRA 2013)

Regie: François Ozon

2.5.2016 (2,48 Mio., 13,0 % MA)



Bank Job (HD/UT/5.1)

(The Bank Job – GBR, USA 2008)

Regie: Roger Donaldson

9.5.2016 (1,41 Mio., 11,8 % MA)



Gone – Ich muss dich finden (HD/UT/5.1)

(Gone – USA 2012)

Regie: Heitor Dhalia

23.5.2016 (1,99 Mio., 9,8 % MA)



Die Logan Verschwörung (UT/HD/5.1)

(Erased – USA 2011)

Regie: Philipp Stölzl

30.5.2016 (2,30 Mio., 12,2 % MA)



Switch – Ein mörderischer Tausch (UT/HSD/AD/5.1)

(Switch – USA 2011)

Regie: Frédéric Schoendoerffer

6.6.2016 (2,12 Mio., 11,1 % MA)



Spy Game – Der finale Countdown (UT/HD/5.1)

(Spy Game – USA 2001)

Regie: Tony Scott

13.6.2016 (0,79 Mio., 10,4 % MA)



Das Mercury Puzzle (UT/HD/5.1)

(Mercury Rising – USA 1998)

Regie: Harold Becker

20.6.2016 (1,08 Mio., 12,1 % MA)



Feuchtgebiete (UT/HD/AD/5.1)

(Feuchtgebiete – D 2013)

Regie: David F. Wnendt

4.7.2016 (2,06 Mio., 11,5 % MA)



Don Jon (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Don Jon – USA 2013)

Regie: Joseph Gordon-Levitt

11.7.2016 (1,73 Mio., 9,3 % MA)



47 Ronin (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(47 Ronin – USA 2013)

Regie: Carl Rinsch

18.7.2016 (1,83 Mio., 10,3 % MA)



Fast & Furious Five (UT/HD/5.1)

(Fast Five – USA 2011)

Regie: Justin Lin

25.7.2016 (1,58 Mio., 9,7 % MA)



Fast & Furious 6 (UT/HD/5.1)

(Furious 6 – USA 2013)

Regie: Justin Lin

1.8.2016 (1,86 Mio., 10,8 % MA)



Inside Man (UT/HD/5.1)

(Inside Man – USA 2006)

Regie: Spike Lee

8.8.2016 (2,03 Mio., 11,4 % MA)



Bis dass der Tod sie scheidet (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Careful What You Wish For – USA 2014)

Regie: Elizabeth Allen Rosenbaum

22.8.2016 (2,59 Mio., 12,9 % MA)



The Night Manager (1) (UT/HD/5.1/Zweikanalton (dt. / engl.) (Free-TV-Premiere)

(The Night Manager – GBR 2016)

Regie: Susanne Bier

29.8.2016 (2,60 Mio., 14,0 % MA)



The Night Manager (2) (UT/HD/5.1/Zweikanalton (dt. / engl.) (Free-TV-Premiere)

(The Night Manager – GBR 2016)

Regie: Susanne Bier

5.9.2016 (2,07 Mio., 11,7 % MA)



The Night Manager (3) (UT/HD/5.1/Zweikanalton (dt. / engl.) (Free-TV-Premiere)

(The Night Manager – GBR 2016)

Regie: Susanne Bier

12.9.2016 (2,14 Mio., 12,9 % MA)



Zulu – Blutiges Erbe (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Zulu – FRA 2013)

Regie: Jérôme Salle

19.9.2016 (2,24 Mio., 13,0 % MA)



Safe House (UT/HD/5.1)

(Safe House – USA 2012)

Regie: Daniel Espinosa

26.9.2016 (1,84 Mio., 11,0 % MA)



The Wolf of Wall Street (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Wolf of Wall Street – USA 2013)

Regie: Martin Scorsese

3.10.2016 (1,91 Mio., 10,7 % MA)



James Bond 007 – GoldenEye (UT/HD/5.1)

(GoldenEye – GBR 1995)

Regie: Martin Campbell

10.10.2016 (2,39 Mio., 13,0 % MA)



James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie (UT/HD/5.1)

(Tomorrow Never Dies – GBR 1997)

Regie: Roger Spottiswoode

17.10.2016 (2,46 Mio., 13,0 % MA)



James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug (UT/HD/5.1)

(The World Is Not Enough – GBR 1999)

Regie: Michael Apted

24.10.2016 (2,44 Mio., 14,0 % MA)



James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag (UT/HD/5.1)

(Die Another Day – USA 2002)

Regie: Lee Tamahori

31.10.2016 (2,80 Mio., 15,4 % MA)



Jack Reacher(UT/HD/5.1)

(Jack Reacher – USA 2012)

Regie: Christopher McQuarrie

7.11.2016 (3,03 Mio., 17,1 % MA)



Man of Steel (UT/HD/5.1)

(Man of Steel – USA 2013)

Regie: Zack Snyder

14.11.2016 (1,55 Mio., 9,3 % MA)



Unstoppable – Außer Kontrolle (UT/HD/5.1)

(Unstoppable – USA 2010)

Regie: Tony Scott

21.11.2016 (2,02 Mio., 10,6 % MA)



Escape Plan – Flieh oder stirb (UT/HD/5.1)

(Escape Plan – USA 2013)

Regie: Mikael Håfström

28.11.2016 (2,48 Mio., 13,8 % MA)



Ruhet in Frieden (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(A Walk Among The Tombstones – USA 2013)

Regie: Scott Frank

5.12.2016 (2,71 Mio., 14,2 % MA)



R.E.D. – Älter, Härter, Besser (UT/HD/5.1)

(RED – USA 2010)

Regie: Robert Schwentke

12.12.2016 (3,08 Mio., 16,0 % MA)





Spielfilme in der Primetime

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (UT/HD/AD/5.1)

(The Hobbit: An Unexpected Journey – NZL 2012)

Regie: Peter Jackson

5.1.2016 (3,73 Mio., 12,3 % MA)



Love Is All You Need (UT/HD/5.1)

(Den Skaldede Frisør – DK 2012)

Regie: Susanne Bier

18.8.2016 (4,37 Mio., 15,6 % MA)



Wie in alten Zeiten (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Love Punch – F 2013)

Regie: Joel Hopkins

25.8.2016 (2,91 Mio., 11,5 % MA)



Paddington (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Paddington Bear – GBR 2014)

Regie: Paul King

20.12.2016 (4,19 Mio., 12,8 % MA)



Last Vegas (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Last Vegas – USA 2013)

Regie: John Turteltaub

27.12.2016 (3,30 Mio., 9,7 % MA)





Filmnacht im ZDF

Das Russland-Haus (UT/HD)

(The Russia House – USA 1990)

Regie: Fred Schepisi

2.1.2016 (0,56 Mio., 6,0 % MA)



16 Blocks (UT/HD/5.1)

(16 Blocks – USA 2006)

Regie: Richard Donner

9.1.2016 (0,82 Mio., 7,0 % MA)



Backdraft – Männer, die durchs Feuer gehen (UT/HD/5.1)

(Backdraft – USA 1991)

Regie: Ron Howard

16.1.2016 (0,44 Mio., 4,1 % MA)



ID:A – Frau ohne Vergangenheit (UT/HD/5.1)

(ID:A – DNK 2011)

Regie: Christian E. Christiansen

23.1.2016 (0,31 Mio., 4,6 % MA)



Transsiberian – Reise in den Tod (UT/HD/5.1)

(Transsiberian – ESP 2007)

Regie: Brad Anderson

30.1.2016 (0,41 Mio., 5,8 % MA)



Tödliche Affären (UT/HD/5.1)

(Loft – BEL 2008)

Regie: Erik Van Looy

6.2.2016 (0,45 Mio., 6,2 % MA)



Der Mann aus Alamo (UT/HD/Mo/4:3)

(The Man from the Alamo – USA 1953)

Regie: Budd Boetticher

13.2.2016 (0,39 Mio.; 7,4 % MA)



Blood Diamond (UT/HD/5.1)

(Blood Diamond – USA 2006)

Regie: Edward Zwick

20.2.2016 (0,44 Mio., 7,3 % MA)



Darkman (UT/HD)

(Darkman – USA 1989)

Regie: Sam Raimi

5.3.2016 (0,36 Mio., 5,7 % MA)



The Frighteners – Herr der Geister (UT/HD/Dolby Surround)

(The Frighteners – USA 1996)

Regie: Peter Jackson

12.3.2016 (0,38 Mio., 6,1 % MA)



The Double – Eiskaltes Duell (UT/HD/5.1)

(The Double – USA 2011)

Regie: Michael Brandt

19.3.2016 (0,39 Mio., 7,9 % MA)



Hostage – Entführt (UT/HD/5.1)

(Hostage – USA/D 2005)

Regie: Florent Emilio Siri

26.3.2016 (0,82 Mio., 9,0 % MA)



The Game (UT/HD/5.1)

(The Game – USA 1997)

Regie: David Fincher

2.4.2016 (0,49 Mio., 8,2 % MA)



Terminator 2 – Tag der Abrechnung (UT/HD/5.1)

(Terminator 2: Judgment Day – USA 1991)

Regie: James Cameron

9.4.2016 (0,33 Mio., 6,0 % MA)



Gefährliche Brandung (UT/HD/Dolby Surround)

(Point Break – USA 1991)

Regie: Kathryn Bigelow

16.4.2016 (0,44 Mio., 7,3 % MA)



Daylight (UT/HD/5.1)

(Daylight – USA 1996)

Regie: Rob Cohen

23.4.2016 (0,39 Mio., 6,8 % MA)



Schneewittchen (UT/HD/5.1)

(Snow White: A Tale of Terror – USA 1996)

Regie: Michael Cohn

30.4.2016 (0,32 Mio., 5,2 % MA)



Der Sturm (UT/HD/5.1)

(The Perfect Storm – USA 2000)

Regie: Wolfgang Petersen

7.5.2016 (0,26 Mio.; 5,4 %MA)



American Gangster (UT/HD/5.1)

(American Gangster – USA 2007)

Regie: Ridley Scott

14.5.2016 (0,38 Mio., 6,0 % MA)



James Bond 007 – jagt Dr. No (UT/HD/5.1)

(Dr. No – GBR 1962)

Regie: Terence Young

21.5.2016 (1,69 Mio., 10,5 % MA)



James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau (UT/HD/AD/5.1)

(From Russia With Love – GBR 1963)

Regie: Terence Young

28.5.2016 (1,13 Mio., 13,2 % MA)



Texas Killing Fields (UT/HD/5.1)

(Texas Killing Fields – USA 2011)

Regie: Ami Canaan Mann

4.6.2016 (0,40 Mio., 5,7 % MA)



The Fast and the Furious (UT/HD/5.1)

(The Fast and The Furious – USA 2001)

Regie: Rob Cohen

11.6.2016 (0,89 Mio.; 15,9 % MA)



Ein perfekter Mord (UT/HD/5.1)

(A Perfect Murder – USA 1998)

Regie: Andrew Davis

18.6.2016 (1,32 Mio., 10,3 % MA)



Gestrandet im Paradies (UT)

(Three – GBR 2005)

Regie: Stewart Raffill

25.6.2016 (1,61 Mio., 16,0 % MA)



Léon – Der Profi (UT/HD)

(Léon – F 1994)

Regie: Luc Besson

2.7.2016 (0,74 Mio.; 3,8 MA %)



Achterbahn (UT/HD/Mo)

(Rollercoaster – USA 1976)

Regie: James Goldstone

9.7.2016 (0,29 Mio., 3,8 % MA)



Sudden Death(UT/HD/5.1)

(Sudden Death – USA 1995)

Regie: Peter Hyams

16.7.2016 (0,39 Mio., 5,2 % MA)



Deep Blue Sea (UT/HD/5.1)

(Deep Blue Sea – USA 1999)

Regie: Renny Harlin

30.7.2016 (0,58 Mio., 6,3 % MA)



Columbus Circle (UT/HD/5.1)

(Columbus Circle – USA 2012)

Regie: George Gallo

6.8.2016 (1,04 Mio., 6,5 % MA)



James Bond 007 – Goldfinger (UT/HD/5.1)

(Goldfinger – GBR 1964)

Regie: Guy Hamilton

20.8.2016 (1,54 Mio.; 8,2 % MA)



James Bond 007 – Feuerball (UT/HD/5.1)

(Thunderball – GBR 1965)

Regie: Terence Young

27.8.2016 (0,66 Mio., 9,8 % MA)



James Bond 007 – Diamantenfieber (UT/HD/AD/5.1)

(Diamonds Are Forever – GBR 1971)

Regie: Guy Hamilton

3.9.2016 (0,69 Mio., 8,4 % MA)



James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt (UT/HD/5.1)

(The Man with the Golden Gun – GBR 1974)

Regie: Guy Hamilton

10.9.2016 (0,53 Mio., 8,8 % MA)



James Bond 007 – Der Hauch des Todes (UT/HD/5.1)

(The Living Daylights – GBR 1987)

Regie: John Glen

24.9.2016 (0,35 Mio., 6,5 % MA)



Coogans großer Bluff (HD/Mo)

(Coogans’s Bluff – USA 1968)

Regie: Donald Siegel

1.10.2016 (0,40 Mio., 7,1 % MA)



James Bond 007 – Lizenz zum Töten (UT/HD/AD/5.1)

(Licence to Kill – GBR 1989)

Regie: John Glen

8.10.2016 (1,26 Mio., 10,7 % MA)



The Resident – Ich sehe dich (UT/HD/AD/5.1)

(The Resident – USA 2010)

Regie: Antti Jokinen

15.10.2016 (0,32 Mio., 4,3 % MA)



Im Morgengrauen brach die Hölle los (HD/Mo)

(Raid on Rommel – USA 1971)

Regie: Henry Hathaway

22.10.2016 (0,47 Mio., 7,0 % MA)



Largo Winch – Tödliches Erbe (UT/HD/5.1)

(Largo Winch – FRA 2008)

Regie: Jérôme Salle

29.10.2016 (0,51 Mio., 6,7 % MA)



Kein Sterbenswort (UT/5.1)

(Ne le dis à personne – FRA 2006)

Regie: Guillaume Canet

5.11.2016 (0,36 Mio., 6,8 % MA)



Ein Vogel auf dem Drahtseil (HD/UT)

(Bird on a Wire – USA 1990)

Regie: John Badham

12.11.2016 (0,40 Mio., 5,4 % MA)



Judge Dredd (HD/UT/5.1)

(Judge Dredd – USA 1995)

Regie: Danny Cannon

19.11.2016 (0,40 Mio., 5,8 % MA)



Die Bourne Verschwörung (HD/UT/5.1)

(The Bourne Supremacy – USA/D 2004)

Regie: Paul Greengrass

26.11.2016 (0,48 Mio., 7,7 % MA)



Stille Nacht, mörderische Nacht (HD/UT/5.1)

(While She Was Out – USA 2007)

Regie: Susan Montford

3.12.2016 (0,36 Mio., 6,7 % MA)



Sugarland Express (HD/UT/Mo)

(Sugarland Express – USA 1974)

Regie: Steven Spielberg

17.12.2016 (0,27 Mio., 5,1 % MA)





Spättermine – Spielfilme

Am wilden Fluss (HD/UT/5.1)

(The River Wild – USA 1994)

Regie: Curtis Hanson

1.1.2016 (1,18 Mio., 7,5 % MA)



Die Schwester der Königin (HD/UT/5.1)

(The Other Boleyn Girl – GBR 2008)

Regie: Justin Chadwick

1.1.2016 (0,48 Mio., 6,9 % MA)



James Bond 007 – Man lebt nur zweimal (HD/UT/AD/5.1)

(James Bond 007 – You Only Live Twice – GBR 1966)

Regie: Lewis Gilbert

5.1.2016 (1,37 Mio., 13,3 % MA)



James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät (HD/UT/AD/5.1)

(On Her Majesty’s Secret Service – GBR 1969)

Regie: Peter Hunt

6.1.2016 (1,49 Mio., 12,2 % MA)



James Bond 007 – Leben und sterben lassen (HD/UT/AD/5.1)

(Live and Let Die – GBR 1973)

Regie: Guy Hamilton

7.1.2016 (1,81 Mio., 14,4 % MA)



Mein Bruder Kain (HD/Dolby Surround)

(Raising Cain – USA 1992)

Regie: Brian De Palma

8.1.2016 (0,21 Mio., 4,4 % MA)



Der fremde Sohn (HD/UT/5.1)

(The Changeling – USA 2008)

Regie: Clint Eastwood

15.1.2016 (0,24 Mio., 5,2 % MA)



Ausgequetscht (HD/UT/5.1)

(Extract – USA 2009)

Regie: Mike Judge

22.1.2016 (0,25 Mio., 5,3 % MA)



Blues Brothers 2000 (HD/UT/5.1)

(Blues Brothers 2000 – USA 1997)

Regie: John Landis

29.1.2016 (0,15 Mio., 3,3 % MA)



Ein (un)möglicher Härtefall (HD/UT/5.1)

(Intolerable Cruelty – USA 2003)

Regie: Joel Coen

2.2.2016 (0,29 Mio., 5,6 % MA)



Elite Squad – Im Sumpf der Korruption (HD/UT/5.1)

(Tropa De Elite 2: O Inimigo Agora é Outro – BRA 2010)

Regie: José Padilha

5.2.2016 (0,24 Mio., 5,1 % MA)



The Paperboy (HD/UT/5.1)

(The Paperboy – USA 2012)

Regie: Lee Daniels

9.2.2016 (0,40 Mio., 6,9 % MA)



Was der Himmel erlaubt (HD/UT/Mo)

(All That Heaven Allows – USA 1955)

Regie: Douglas Sirk

12.2.2016 (0,14 Mio., 3,2 % MA)



Riddick – Chroniken eines Kriegers (HD/UT/5.1)

(The Chronicles of Riddick – USA 2004)

Regie: David Twohy

19.2.2016 (0,26 Mio., 6,5 % MA)



Hausaufgaben (Mo/4:3)

(Homework – USA 1982)

Regie: James Beshears

4.3.2016 (0,17 Mio., 4,3 % MA)



Verhängnisvolle Freundschaft (HD/UT/Mo)

(L’adoption – F 1978)

Regie: Marc Grunebaum

11.3.2016 (0,22 Mio., 5,6 % MA)



Coraline (HD/UT/5.1)

(Coraline – USA 2008)

Regie: Henry Selick

18.3.2016 (0,09 Mio., 3,5 % MA)



London Boulevard (HD/UT/5.1)

(London Boulevard – USA, GB 2010)

Regie: William Monahan

23.3.2016 (0,24 Mio., 6,8 % MA)



Der gute Hirte (HD/UT/5.1)

(The Good Shepherd – USA 2006)

Regie: Robert De Niro

25.3.2016 (0,61 Mio., 5,2 % MA)



Operation: Kingdom (HD/UT/5.1)

(The Kingdom – USA 2007)

Regie: Peter Berg

29.3.2016 (0,37 Mio., 7,7 % MA)



Midnight Run – 5 Tage bis Mitternacht (HD/UT)

(Midnight Run – USA 1988)

Regie: Martin Brest1.4.2016 (0,11 Mio., 3,4 % MA)



Rendezvous mit Joe Black (HD/UT/5.1)

(Meet Joe Black – USA 1998)

Regie: Martin Brest

5.4.2016 (0,23 Mio., 7,7 % MA)



Dazed and Confused (HD/Dolby Surround)

(Dazed and Confused – USA 1993)

Regie: Richard Linklater

8.4.2016 (0,25 Mio., 5,9 % MA)



Der elektrische Reiter (HD/Mo)

(The Electric Horseman – USA 1978)

Regie: Sydney Pollack

15.4.2016 (0,22 Mio., 4,4 % MA)



In der Glut der Sonne (UT/5.1)

(UV – F 2007)

Regie: Gilles Paquet-Brenner

22.4.2016 (0,24 Mio., 5,5 % MA)



Mord in Louisiana (HD/UT/5.1)

(In the Electric Mist – USA 2008)

Regie: Bertrand Tavernie

29.4.2016 (0,28 Mio., 5,8 % MA)



Unterwegs mit Evie (UT/5.1)

(Driving Lessons – GBR 2005)

Regie: Jeremy Brock

5.5.2016 (0,21 Mio., 7,3 % MA)



The Scorpion King (HD/UT/5.1)

(The Scorpion King – USA 2002)

Regie: Chuck Russell

6.5.2016 (0,20 Mio., 4,1 % MA)



Spieltrieb (HD/5.1)

(Spieltrieb – D 2013)

Regie: Gregor Schnitzler

10.5.2016 (0,30 Mio., 6,9 % MA)



Bean – Der ultimative Katastrophenfilm (HD/UT/5.1)

(Bean – GBR 1997)

Regie: Mel Smith

13.5.2016 (0,18 Mio., 5,2 % MA)



Midnight in Paris (HD/UT)

(Midnight in Paris – USA 2011)

Regie: Woody Allen

17.5.2016 (0,20 Mio., 4,5 % MA)



Frühstück bei Tiffany (HD/UT//Mo)

(Breakfast at Tiffany’s – USA 1961)

Regie: Blake Edwards

20.5.2016 (0,12 Mio., 3,7 % MA)



Mitternachtsspitzen (HD/UT/Mo)

(Midnight Lace – USA 1960)

Regie: David Miller

27.5.2016 (0,15 Mio., 3,5 % MA)



Beowulf & Grendel (5.1)

(Beowulf & Grendel – ISL 2005)

Regie: Sturla Gunnarsson

3.6.2016 (0,17 Mio., 4,6 % MA)



2 Fast 2 Furious (HD/UT/5.1)

(2 Fast 2 Furious – USA 2003)

Regie: John Singleton

10.6.2016 (1,27 Mio., 15,9 % MA)



Das Konzert (HD/UT/5.1)

(Le concert – FRA 2009)

Regie: Radu Mihaileanu

17.6.2016 (0,20 Mio., 6,3 % MA)



Rendezvous mit einem Mörder (HD/UT/5.1)

(Coffin Rock – AUS 2008)

Regie: Rupert Glasson

24.6.2016 (0,18 Mio., 4,8 % MA)



Gott vergibt – Django nie! (Mo/4:3)

(Dio perdona… io no! – ITA 1967)

Regie: Giuseppe Colizzi

28.6.2016 (0,14 Mio., 8,7 % MA)



James Bond 007 – Octopussy (HD/UT/5.1)

(Octopussy – GBR 1983)

Regie: John Glen

1.7.2016 (2,02 Mio., 18,5 % MA)



Nymphomaniac 1 ((HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Nymphomaniac Volume I – DK 2013)

Regie: Lars von Trier

5.7.2016 (0,43Mio., 8,2 % MA)



Nymphomaniac 2 (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Nymphomaniac Volume II – DK 2013)

Regie: Lars von Trier

8.7.2016 (0,49 Mio., 6,4 % MA)



Fremde Bettgesellen (HD/UT//Mo)

(Strange Bedfellows – USA 1965)

Regie: Melvin Frank

15.7.2016 (0,18 Mio., 6,0 % MA)



About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (HD/UT/5.1)

(About a Boy – GBR 2002)

Regie: Chris Weitz, Paul Weitz

20.7.2016 (0,14 Mio., 5,3 % MA)



Johnny English – Der Spion, der es versiebte (HD/UT/5.1)

(Johnny English – GBR 2003)

Regie: Peter Howitt

29.7.2016 (0,16 Mio., 3,7 % MA)



Familiensache (HD/UT/5.1)

(One True Thing – USA 1998)

Regie: Carl Franklin

5.8.2016 (0,13 Mio., 3,7 % MA)



Being Flynn (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Being Flynn – USA 2012)

Regie: Paul Weitz

10.8.2016 (0,38 Mio., 3,5 % MA)



Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (HD/Mo)

(The Andromeda Strain – USA 1970)

Regie: Robert Wise

12.8.2016 (0,21 Mio., 4,5 % MA)



Trennung mit Hindernissen (HD/UT/5.1)

(The Break-Up – USA 2006)

Regie: Peyton Reed

16.8.2016 (0,07 Mio., 2,1 % MA)



Hours – Wettlauf gegen die Zeit

(The Hours – USA 2012) (HD/UT/5.1)

Regie: Eric Heisserer

23.8.2016 (0,37 Mio., 6,2 % MA)



Schweinchen Babe in der großen Stadt (HD/UT/5.1)

(Babe: Pig in the City – USA 1998)

Regie: George Miller

26.8.2016 (0,11 Mio., 3,5 % MA)



APP (HD/UT/5.1)

(App – NL 2013)

Regie: Bobby Boermans

2.9.2016 (0,15 Mio., 4,3 % MA)



Wenn die Ketten brechen (HD/UT/Mo)

(Captain Lightfoot – USA 1955)

Regie: Douglas Sirk

16.9.2016 (0,20 Mio., 4,8 % MA)



Wer ist Mr. Cutty? (HD/UT/5.1)

(The Associate – USA 1996)

Regie: Donald Petrie

23.9.2016 (0,21 Mio., 5,9 % MA)



Schick mir keine Blumen (HD/UT/Mo)

(Send Me No Flowers – USA 1964)

Regie: Norman Jewison

30.9.2016 (012 Mio., 3,3 % MA)



Hilary und Jackie (HD/UT)

(Hilary und Jackie – GBR 1998)

Regie: Anand Tucker

7.10.2016 (0,09 Mio., 2,5 % MA)



Patch Adams (HD/UT/5.1)

(Patch Adams – USA 1998)

Regie: Tom Shadyac

11.10.2016 (0,22 Mio., 5,0 % MA)



Im weißen Rössl (HD/Mo/4:3)

(Im weißen Rössl – A 1960)

Regie: Werner Jacobs

14.10.2016 (0,15 Mio., 3,6 % MA)



Inside Llewyn Davis (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Inside Llewyn Davis – USA 2013)

Regie: Joel Coen

18.10.2016 (0,31 Mio., 4,9 % MA)



Reißende Wasser (UT/4:3)

(Järngänget – SWE 2000)

Regie: Jon Lindström

21.10.2016 (0,19 Mio., 4,6 % MA)



Billy Elliot – I will Dance (HD/UT/5.1)

(Billy Elliot – GBR 2000)

Regie: Stephen Daldry

1.11.2016 (0,15 Mio., 3,7 % MA)



Gorillas im Nebel – Die Leidenschaft der Dian Fossey (HD/UT)

(Gorillas in the Mist – USA 1988)

Regie: Michael Apted

4.11.2016 (0,10 Mio., 2,8 % MA)



Arabische Nächte (HD/Mo/4:3)

(Arabian Nights – USA 1942)

Regie: John Rawlins

11.11.2016 (0,16 Mio., 4,6 % MA)



Immer die Radfahrer (HD/UT/4:3/Mo)

(Immer die Radfahrer – BRD 1958)

Regie: Hans Deppe

13.11.2016 (1,54 Mio., 10,7 % MA)



Let Me In (HD/UT/5.1)

(Let Me In – USA 2010)

Regie: Matt Reeves

18.11.2016 (0,16 Mio., 3,6 % MA)



Paul – Ein Alien auf der Flucht (HD/UT/5.1)

(Paul – USA 2010)

Regie: Greg Mottola

22.11.2016 (0,36 Mio., 6,6 % MA)



Mickey Blue Eyes – Mafioso wider Willen (HD/UT/5.1)

(Mickey Blue Eyes – USA 1999)

Regie: Kelly Makin

25.11.2016 (0,14 Mio., 3,5 % MA)



Cocktail (HD/UT/5.1)

(Cocktail – USA 1988)

Regie: Roger Donaldson

29.11.2016 (0,33 Mio., 6,8 % MA)



Eine ganz private Affäre (UT)

(Une affaire privée – FRA 2002)

Regie: Guillaume Nicloux

30.11.2016 (0,20 Mio., 6,1 % MA)



Kopfüber in die Nacht (HD/Mo)

(Into the night – USA 1984)

Regie: John Landis

2.12.2016 (0,22 Mio., 6,6 % MA)



Mit stahlharter Faust (HD/UT/Mo)

(Man without a Star – USA 1955)

Regie: King Vidor

9.12.2016 (0,24 Mio., 4,3 % MA)



Last Minute Baby (HD/UT/5.1)

(Buy Borrow Steal – GBR 2007)

Regie: Eric Styles

16.12.2016 (0,16 Mio., 4,1 % MA)



Es begann im September (HD/5.1)

(Autumn in New York – USA 2000)

Regie: Joan Chen

20.12.2016 (0,46 Mio., 5,8 % MA)



Jägerblut (Mo/4:3)

(Jägerblut – BRD 1957)

Regie: Hans H. König

23.12.2016 (0,17 Mio., 3,5 % MA)



Chaos unterm Weihnachtsbaum (HD/UT/5.1)

(Christmas in Wonderland – USA 2007)

Regie: James Orr

23.12.2016 (0,16 Mio., 5,7 % MA)



Liebe braucht keine Ferien (HD/UT/5.1)

(The Holiday – USA 2006)

Regie: Nancy Meyers

25.12.2016 (1,10 Mio., 9,2 % MA)



Waldwinter (Mo/4:3)

(Waldwinter – BRD 1956)

Regie: Wolfgang Liebeneiner

25.12.2016 (0,20 Mio., 5,2 % MA)



Der Grinch (HD/UT/5.1)

(Dr. Seuss: How the Grinch Stole Christmas – USA 2000)

Regie: Ron Howard

25.12.2016 (0,17 Mio., 5,6 % MA)



James Bond 007 – Leben und sterben lassen (HD/UT/AD/5.1)

(Live and Let Die – GBR 1973)

Regie: Guy Hamilton

27.12.2016 (0,79 Mio., 11,4 % MA)



Der Geschmack von Apfelkernen (HD/UT/5.1)

(Der Geschmack von Apfelkernen – D 2013)

Regie: Vivian Naefe

30.12.2016 (0,17 Mio., 3,2 % MA)



Das 4-Pfoten-Hotel (UT)

(The Retrievers – USA 2001)

Regie: Paul Schneider

30.12.2016 (0,11 Mio., 3,2 % MA)





Spielfilme am Sonntagnachmittag

Vater der Braut (HD/UT)

(Father of the Bride – USA 1991)

Regie: Charles Shyer

10.1.2016 (1,33 Mio., 6,4 % MA)



Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut 2 (HD/UT/5.1)

(Father of the Bride, Part II – USA 1995)

Regie: Charles Shyer

24.1.2016 (1,28 Mio., 6,0 % MA)



Sister Act – Eine himmlische Karriere (HD/UT/5.1)

(Sister Act – USA 1992)

Regie: Emile Ardolino

14.2.2016 (1,87 Mio., 9,3 % MA)



Housesitter – Lügen haben schöne Beine (HD/UT)

(Housesitter – USA 1992)

Regie: Frank Oz

21.2.2016 (1,18 Mio., 5,8 % MA)



Ein Goldfisch an der Leine (HD/UT/Mo)

(Man’s Favorite Sport – USA 1964)

Regie: Howard Hawks

6.3.2016 (1,17 Mio., 5,9 % MA)



Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (HD/UT/5.1)

(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch & the Wardrobe – USA 2005)

Regie: Andrew Adamson

20.3.2016 (1,40 Mio., 8,2 % MA)



Plötzlich Prinzessin (HD/UT/5.1)

(The Princess Diaries – USA 2001)

Regie: Garry Marshall

10.4.2016 (1,06 Mio., 7,2 % MA)



Plötzlich Prinzessin 2 (HD/UT/5.1)

(The Princess Diaries: Royal Engagement – USA 2004)

Regie: Garry Marshall

17.4.2016 (0,88 Mio., 5,3 % MA)



Almanya – Willkommen in Deutschland (HD/UT/5.1)

(Almanya – Willkommen in Deutschland – D 2010)

Regie: Yasemin Samdereli

24.4.2016 (1,08 Mio., 5,8 % MA)



Lachsfischen im Jemen (HD/UT/5.1)

(Salmon Fishing in the Yemen – GBR 2011)

Regie: Lasse Hallström

1.5.2016 (0,58 Mio., 4,0 % MA)



Barfuss (HD/UT/5.1)

(Barfuss – D 2005)

Regie: Til Schweiger

8.5.2016 (0,62 Mio., 6,4 % MA)



Wasser für die Elefanten (HD/UT/5.1)

(Water for Elephants – USA 2011)

Regie: Francis Lawrence

15.5.2016 (0,92 Mio., 5,3 % MA)



Remember Me – Lebe den Augenblick (HD/UT)

(Remember Me – USA 2009)

Regie: Allen Coulter

22.5.2016 (0,78 Mio., 6,5 % MA)



Das Schwiegermonster (HD/UT/5.1)

(Monster-in-Law – USA 2005)

Regie: Robert Luketic

5.6.2016 (1,10 Mio., 8,8 % MA)



Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (HD/UT/5.1)

(Sweet Home Alabama – USA 2002)

Regie: Andy Tennant

3.7.2016 (1,36 Mio., 8,8 % MA)



Scott & Huutsch (HD/UT/5.1)

(Turner & Hooch – USA 1989)

Regie: Roger Spottiswoode

10.7.2016 (1,12 Mio., 7,9 % MA)



Ein Pyjama für zwei (HD/UT/Mo)

(Lover Come Back – USA 1961)

Regie: Delbert Mann

24.7.2016 (0,93 Mio., 6,6 % MA)



Johnny English – Jetzt erst recht (HD/UT/5.1)

(Johnny English Reborn – GBR 2011)

Regie: Oliver Parker

31.7.2016 (0,90 Mio., 5,7 % MA)



Bettgeflüster (HD/UT/Mo)

(Pillow Talk – USA 1959)

Regie: Michael Gordon

14.8.2016 (1,08 Mio., 7,9 % MA)



Robinson Crusoe (HD/UT/Dolby Surround)

(Robinson Crusoe – USA 1996)

Regie: Rodney K. Hardy

14.8.2016 (1,33 Mio., 8,2 % MA)



Staatsanwälte küßt man nicht (HD/UT/Dolby Surround)

(Legal Eagles – USA 1985)

Regie: Ivan Reitman

28.8.2016 (0,76 Mio., 5,1 % MA)



Weil es Dich gibt (HD/UT/5.1)

(Serendipity – USA 2001)

Regie: Peter Chelsom

4.9.2016 (0,88 Mio., 5,4 % MA)



Zugelassen – Gib der Liebe eine Chance (HD/UT/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Admission – USA 2013)

Regie: Paul Weitz

11.9.2016 (0,88 Mio., 7,2 % MA)



Kalender Girls (HD/UT/5.1)

(Calendar Girls – GBR 2003)

Regie: Nigel Cole

18.9.2016 (0,88 Mio., 5,0 % MA)



Aushilfsgangster (HD/UT/5.1)

(Tower Heist – USA 2011)

Regie: Brett Ratner

25.9.2016 (0,88 Mio., 7,5 % MA)



Während du schliefst (HD/UT/5.1)

(While You Were Sleeping – USA 1995)

Regie: Jon Turteltaub

2.10.2016 (1,04 Mio., 7,1 % MA)



Die Thomas Crown Affäre (HD/UT/5.1)

(The Thomas Crown Affair – USA 1999)

Regie: John McTiernan

9.10.2016 (0,85 Mio., 5,7 % MA)



Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (HD/UT/5.1)

(Bridget Jones‘ Diary – GBR 2001)

Regie: Sharon Maguire

16.10.2016 (0,90 Mio., 6,7 % MA)



Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns (HD/UT/5.1)

(Bridget Jones: The Edge of Reason – GBR 2004)

Regie: Beeban Kidron

23.10.2016 (1,05 Mio., 6,1 % MA)



Die Braut, die sich nicht traut (HD/UT)

(Runaway Bride – USA 1999)

Regie: Garry Marshall

30.10.2016 (0,86 Mio., 5,5 % MA)



Der Ruf der Wale (HD/UT/5.1)

(Everybody Loves Whales / Big Miracle – USA/GBR 2012)

Regie: Ken Kwapis

6.11.2016 (1,11 Mio., 6,4 % MA)



Stolz und Vorurteil (HD/UT/5.1)

(Pride and Prejudice – GBR 2005)

Regie: Joe Wright

13.11.2016 (0,87 Mio., 5,1 % MA)



Bandidas (UT(5.1)

(Bandidas – F 2006)

Regie: Espen Sandberg

13.11.2016 (1,39 Mio., 5,8 % MA%)



Snow Dogs – Acht Helden auf vier Pfoten (HD/UT/5.1)

(Snow Dogs – USA 2002)

Regie: Brian Levant

20.11.2016 (1,11 Mio., 6,3 % MA)