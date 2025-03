Programmchronik ZDFneo

All Inclusive - Willkommen im Paradies (HD/5.1)

USA 2009

Regie: Peter Billingsley

16.6.2018

21.12.2018 (Wh)



Angeklagt(HD)

USA 1988

Regie: Jonathan Kaplan

10.2.2018



Brautalarm(UT/HD/5.1)

USA 2011

Regie: Paul Feig

23.6.2018



Breakdown (HD)

USA 1997

Regie: Jonathan Mostow

21.4.2018



Broadway Therapy (HD/5.1)

USA 2014

Regie: Peter Bogdanovich

10.2.2018



Bruiser

USA 2000

Regie: George A. Romero

9.2.2018

31.8.2018 (Wh)



Children of Men (HD/5.1)

USA 2006

Regie: Alfonso Cuarón

30.3.2018

26.10.2018 (Wh)



Copykill(HD)

USA 1995

Regie: Jon Amiel

31.3.2018

27.10.2018 (Wh)

28.12.2018 (Wh)



Daredevil(HD)

USA 2003

Regie: Mark Steven Johnson

3.2.2018

25.8.2018 (Wh)



Das Ding aus einer anderen Welt (UT/HD/5.1)

USA 1981

Regie: John Carpenter

2.6.2018



Das fliegende Auge (HD)

USA 1983

Regie: John Badham

24.3.2018



Der Klient (Wh)(HD/5.1)

USA 1994

Regie: Joel Schumacher

10.3.2018

28.12.2018 (Wh)



Der Sternwanderer (HD)

USA 1994

Regie: Matthew Vaughn

30.3.2018

23.12.2018 (Wh)



Die zehn Gebote (HD/Mo)

USA 1956

Regie: Cecil B. DeMille

1.4.2018



Drag Me to Hell (HD/5.1)

USA 2009

Regie: Sam Raimi

13.4.2018

20.10.2018 (Wh)



Eine verhängnisvolle Affäre (Wh) (HD)

USA 1987

Regie: Adrian Lyne

14.4.2018



Falscher Ort, falsche Zeit (HD/5.1)

AUS 2011 (Free-TV-Premiere)

Regie: Craig Lahiff

20.1.2018



Flashdance(HD)

USA 1983

Regie: Adrian Lyne

5.5.2018



Halloween - Die Nacht des Grauens (HD/5.1)

USA 1978

Regie: John Carpenter

2.6.2018



Kalender Girls (UT/HD/5.1)

USA 2003

Regie: Nigel Cole

21.4.2018



Lügen macht erfinderisch (HD)

USA 2009

Regie: Ricky Gervais/Matthew Robinson

5.5.2018



Million Dollar Baby

USA 2004

Regie: Clint Eastwood

10.2.2018

19.5.2018 (Wh)



Mörderische Ferien (Wh) (UT/HD/5.1)

USA 2010

Regie: Marcos Efron

20.4.2018

17.8.2018 (Wh)



Ohne Ausweg (HD)

USA 1992

Regie: Robert Harmon

10.3.2018



Paul - Ein Alien auf der Flucht (UT/HD/5.1)

USA 2010

Regie: Greg Mottola

24.3.2018

22.12.2018 (Wh)



Presidio(Wh)(HD)

USA 1988

Regie: Peter Hyams

26.1.2018

1.9.2018 (Wh)



Priest of Evil (HD)

FIN 2010

Regie: Olli Saarela

23.1.2018

29.5.2018 (Wh.)



Public Enemies (UT/HD/5.1)

USA 2009

Regie: Michael Mann

7.4.2018

13.7.2018 (Wh)



Reservoir Dogs (HD)

USA 1992

Regie: Quentin Tarantino

23.6.2018



Serial Mom –Warum läßt Mama das Morden nicht? (Wh.) (HD)

USA 1993

Regie: John Waters

6.1.2018

21.12.2018 (Wh.)



Sneakers - Die Lautlosen (HD/Dolby Sourround)

USA 1992

Regie: Phil Alden Robinson

17.2.2018

25.8.2018 (Wh)



State of Play - Der Stand der Dinge (UT/HD/5.1)

USA 2009

Regie: Kevin Mcdonald

27.1.2018



The Saint - Der Mann ohne Namen (HD)

USA 1997

Regie: Phillip Noyce

24.2.2018

27.112.2018 (Wh)



Thursday - Ein mörderischer Tag (Wh.) (4:3)

USA 1998

Regie: Skip Woods

20.1.2018

29.6.2018



White Squall - Reißende Strömung (HD)

USA 1996

Regie: Ridley Scott

16.6.2018



Duplicity - Gemeinsame Geheimsache (UT/HD/5.1)

USA 2009

Regie: Tony Gilroy

7.7.2018



Wolfman(UT/HD/5.1)

USA 2010

Regie: Joe Johnston

14.7.2018

15.12.2018 (Wh)



Verflucht (Wh) (HD/5.1)

USA 2005

Regie: Wes Craven

14.7.2018



Body Count – Flucht nach Miami (Wh) (HD/5.1)

USA 1997

Regie: Robert Patton-Spruill

3.8.2018



The Green Mile (Wh) (UT/HD/5.1)

USA 1999

Regie: Frank Darabont

4.8.2018



Bitter Moon (HD)

Frankreich 1992

Regie: Roman Polanski

4.8.2018



Die Hindenburg (UT/HD)

USA 1975

Regie: Robert Wise

10.8.2018



10 Dinge, die ich an dir hasse (UT/HD/5.1)

USA 1999

Regie: Gil Junger

11.8.2018



The Fast and the Furious: Tokyo Drift (UT/HD/5.1)

USA 2006

Regie: Justin Lin

11.8.2018



The Hunted – der Gejagte (HD)

USA 1995

Regie: J.F. Lawton

11.8.2018



Jarhead – Wilkommen im Dreck (HD)

USA 2005

Regie: Sam Mendes

18.8.2018



Zwielicht(HD)

USA 1996

Regie: Gregory Hoblit

1.9.2018



Sleepers (Wh)(UT/HD/5.1)

USA 1996

Regie: Barry Levinson

22.9.2018



Die Regeln der Gewalt (HD/5.1)

USA 2007

Regie: Scott Frank

28.9.2018

10.11.2018 (Wh)



Maria, ihm schmeckt`s nicht! (Wh) (UT/HD)

Deutschland 2008

Regie: Neele Vollmar

3.10.2018



Kleines Arschloch (HD)

Deutschland 1996

Regie: Veit Vollmar

4.10.2018



Hide and Seek (HD)

USA 2000

Regie: Sidney J. Furie

12.10.2018



Wenn Liebe so einfach wäre (UT/HD/5.1)

USA 2009

Regie: Nancy Meyers

20.10.2018



Devil – Fahrstuhl zur Hölle (HD/5.1)

USA 2010

Regie: John Erick Dowdle

20.10.2018



Die Wahrheit über Charlie (HD)

USA 2002

Regie: Jonathan Demme

27.10.2018



Die schwarze Windmühle (HD/Mo)

USA 1974

Regie: Don Siegel

27.10.2018



Chinatown(HD/Mo)

USA 1974

Regie: Roman Polanski

2.11.2018



Ein (un)möglicher Härtefall (Wh) (/UT/HD/5.1)

USA 2003

Regie: Joel Coen

10.11.2018



Gone Baby Gone – Kein Kinderspiel (HD/5.1)

USA 2007

Regie: Ben Affleck

10.11.2018



Die Stunde der Patrioten (HD)

USA 1992

Regie: Phillip Noyce

16.11.2018



… und dann kam Polly (Wh.) (UT/HD/5.1)

USA 2003

Regie: Phillip Noyce

16.11.2018



Green Zone

USA 2010(UT/HD/5.1)

Regie: Paul Greengrass

23.11.2018



Rendezvous mit Joe Black (Wh) (UT/HD/5.1

USA 1998

Regie: Martin Brest

24.11.2018



Flucht aus L.A. (HD)

USA 1996

Regie: John Carpenter

30.11.2018



Das Versprechen (Wh)

USA 2000

Regie: Sean Penn

1.12.2018



Es war einmal in Amerika(HD)

USA 1984

Regie: Sergio Leone

1.12.2018



Trigger Effect – Eine Stadt im Ausnahmezustand (HD)

USA 1996

Regie: David Koepp

8.12.2018



Tatsächlich…Liebe (UT/HD/AD/5.1))

GBR 2003

Regie: Richard Curtis

18.12.2018

25.12.2018 (Wh)



Aviator (HD/5.1)

USA 2004

Regie: Martin Scorsese

8.12.2018



Harry und Sally (UT/HD/5.1)

USA 1989

Regie: Rob Reiner

20.12.2018

22.12.2018 (Wh)



Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (UT/HD/5.1)

GBR/USA/FRA 2001

Regie: Rob Reiner

20.12.2018



Stop! Oder meine Mami schießt (UT/HD)

USA 1992

Regie: Roger Spottiswoode

21.12.2018



Black Rain (HD)

USA 1989

Regie: Ridley Scott

22.12.2018



Coraline (UT/HD/5.1)

USA 2008

Regie: Henri Selick

23.12.2018



Kuck mal wer da spricht! (HD)

USA 1989

Regie: Amy Heckerling

25.12.2018

26.12.2018 (Wh)



Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (UT/HD/5.1)

Deutschland 2016

Regie: Andreas Dresen

27.12.2018



Ostwind – Zusammen sind wir frei (UT/HD/AD/5.1)

Deutschland 2012

Regie: Katja von Garnier

27.12.2018



Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast (HD)

USA 1998

Regie: Danny Cannon

27.12.2018



Die Mumie: Das Grabmal des Drachen

USA 2008

Regie: Rob Cohen

27.12.2018



The Fast and the Furios (UT/HD/5.1)

USA 2001

Regie: Rob Cohen

28.12.2018



Jersey Girl (Wh)(HD/5.1)

USA 2004

Regie: Kevin Smith

28.12.2018



2 Fast 2 Furious (Wh)(UT/HD/5.1)

USA 2003

Regie: John Singleton

28.12.2018



Unbekannter Anrufer (HD)

USA 2006

Regie: Simon West

28.12.2018