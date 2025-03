Programmchronik 3sat

Kulturzeit (UT/HD)

Moderation: Nina Mavis Brunner (Schweiz), Vivian Perkovic (Deutschland), Peter Schneeberger (Österreich), Cécile Schortmann (Deutschland)

Regie: Sabine Keutner, Helga Dubnyicsek, Olaf Böhler, Andreas Beuermann, Nicole Wiedenbeck, Manfred Wittelsberger

Redaktionsleitung: Dr. Monika Sandhack, Anja Fix

Redaktion: Maren Adler, Giulia Basile, Karin Beck-Loibl, Petra Bender, Susanne Beyer, Ursula Beyer, Ariane Binder, Gudrun Bold, Susanne Brandl, Simon Broll, Claudia Butzin-Brettschneider, Susan Christely, Simone Ebert, Uta Ehlers, Nicolette Feiler-Thull, Hannah K. Friedrich, Stefan Gagstetter, Klaus Geßner, Alexander Glodzinski, Markus Greussing (ORF), Jürgen Heimbach, Klaus Hensel, Martin Hoferick, Arwid Holtenau (ORF), Peter-Paul Huth, Cornelius Janzen, Caroline Jerchel, Elisabeth Jung, Matthias Krag, Joshua Kranz, Michaela Lehner (ORF), Silvan Lerch (SRF), Weronika Lisakowski, Annette Lohnes-Fornoff, Julie Kania, Tania Lossau, Silke Maaßen, Martina Mattick-Stiller, Ursula May, Thurid Mohr, Gudula Moritz, Sandra Oelz (ORF), Natacha Olbrich, Yana Prinsloo, Jan Otteni, Ralf Rättig, Sabine Saathoff, Michael Schmitt, Ralf Schmitz, Martin Schöne, Louisa Schückens, Lotar Schüler, Marion Skalski, Heidi Spirk, Markus Tischer (SRF), Nil Banu Varol, Britta Zekorn. 240 Sendungen



Kulturzeit Extra



Filmfestspiele Cannes (HD)

Autoren: Gudula Moritz, Teresa Corceiro, Peter Paul Huth

Redaktion: Dr. Monika Sandhack

25.5.2019



Die Route wird neu berechnet (HD)

Moderation: Cécile Schortmann

Autoren: Diverse

Redaktion: Petra Bender, Ralf Rättig

21.6.2019



Die Höhepunkte der Salzburger Festspiele (HD)

Autoren: Diverse

Redaktion: Ursula May

10.8.2019



Kampf ums Klima – zwischen Rebellion und Realpolitik (HD)

Redaktion: Nil Varol, Cornelius Janzen

13.12.2019



Kultur Dokumentationen



Stars gegen Trump – Widerstand in New York (HD)

Film von Susanne Becker

Redaktion: Anne Reidt

19.1.2019



Andy Warhol - Name. Marke Visionär (HD)

Film Von Nicolette Feiler-Thull

Redaktion: Giulia Basile

2.2.2019



Die Ära Kosslick (HD)

Film von Nadia Nasser, Carola Wedel, Stephan Merseburger

Redaktion: Daniel Fiedler

9.2.2019



Soul Chain. Sharon Eyal und das Ballett der Beats (HD)

Film von Andreas Morell

Redaktion: Jule Broda

23.2.2019



Gelbe Wut. Frankreichs Intellektuelle und die Gelbwesten (HD)

Frankreichs Intellektuelle und die Gelbwesten

Redaktion: Bettina Petry

2.3.2019



Dialoge in Südfrankreich – Ferdinand von Schirach trifft Anselm Kiefer (HD)

Film von Claudio Armbruster

Redaktion: Susanne Becker

3.3.2019



Architekten des Klangs (HD)

Film von Günter Atteln

Redaktion: Martin Schneider

9.3.2019



Stadt. Land. Architektur (HD)

Film von Anke Becker-Wenzel

Redaktion: Dunja Stamer

16.3.2019



Raumwelten (HD)

Drei Filme von Juliette von Förster

Moderation: Eric Mayer

Redaktion: Wolfgang Horn

1.Stephanie Thatenhorst, Innenarchitektin

23.3.2019

2. Florian Lösche, Bühnenbildner

30.3.2019

3. Catharina Lorenz und Steffen Kaz, Möbeldesigner

6.4.2019



Bauhausfrauen(HD)

Film von Nico Weber

Redaktion: Marion Skalski

13.4.2019



Geraubte Heimat (HD)

Edzard Reuter und Can Dündar über Exil in der Türkei und Deutschland

Redaktion Daniel Fiedler

20.4.2019



Grand Prix in Israel (HD)

Kein bisschen Frieden. Der ESC zwischen Boykott und Party

Redaktion: Bettina Petry

4.5.2019



Bonjour Europa – die deutsch-französische GrenzKultur (HD)

Film von Susanne Freitag-Carteron

Redaktion: Sue Giesa, Daniel Konhäuser

11.5.2019



Theatertreffen 2019 (HD)

Auf der Suche nach dem großen Wir

Redaktion: Bettina Petry

18.5.2019



Barbara Hannigan – Ein Opernstar auf neuen Wegen (HD)

Von Casting, Coaching und Karriere

Film von Maria Stodtmeier

Redaktion: Jule Broda

18.5.2019



Alles ist Kunst, alles ist Politik – Ai Weiwei in Düsseldorf (HD)

Film von Kerstin Edinger

Redaktion: Margarete Janikowski, Daniel Konhäuser

8.6.2019



Mein Tanz mit Pina (HD)

Jo Ann Endicotts Erinnerungen an Pina Bausch

Film von Birgit Adler-Conrad

Redaktion: Jule Broda

22.6.2019



Tanzwelten (HD)

Zwei Filme von Film von Alexandra Hardorf und Lisa-Marie Schnell

Redaktion: Birgit Adler-Conrad

1. Flamenco & Capoeira

15.6.2019

2. Wiener Walzer & Swing

3.8.2019



Oper – Das knallharte Geschäft (HD)

Film von Stefan Braunshausen

Redaktion: Daniel Fiedler

29.6.2019



Der Mann der Nofretete verschenkte – James Simon, der vergessene Mäzen (HD)

Film von Carola Wedel

Redaktion: Bettina Petry

6.7.2019



Kulturkampf von rechts (HD)

Ist die Freiheit der Kunst in Gefahr?

Film von Carsten Gravert

Redaktion: Bettina Petry

27.7.2019



50 Jahre Woodstock – eine neue Musiker-Generation (HD)

Film von Ralf Rättig

Redaktion: Liz Jung

17.8.2019



Österreich hat die Wahl (HD)

Eine "b'soffene G'schicht" und ihre Folgen

Film von Tita von Hardenberg mit Nina Sonnenberg

Redaktion: Bettina Petry

24.8.2019



Mythos Suhrkamp (HD)

Die Republik - ihre Diskurse - ihr Verlag

Zweiteiliger Film von Sigfried Ressel

Redaktion: Bettina von Pfeil

31.8.2019 (1/2)

7.9.2019 (2/2)



Ferdinand von Schirach – Die Würde des Menschen (HD)

Film von Claudio Armbruster

Redaktion: Susanne Becker

4.9.2019



Die empörte Republik (HD)

Jakob Augstein unterwegs in Debatten-Deutschland

Film von Jakob Augstein und Tim Klimeš

Redaktion: Bettina von Pfeil

14.9.2019



Auferstanden aus Platinen (HD)

Die Heimcomputerszene in der DDR

Film von Volker Strübing

Redaktion: Katja Bäuerle

21.9.2019



Brüder Kühn – Zwei Musiker spielen sich frei (HD)

Film von Stephan Lamby

Redaktion: Jan Bäumer

21.9.2019



Generationen-Wende(HD)

Neue Geschichten aus Ostdeutschland

Film von Sabine Jainski und Ilona Kalmbach

Redaktion: Bettina von Pfeil

28.9.2019



Der Doppelgänger von Ost-Berlin (HD)

Film von Mirella Pappalardo und Kasper Vilsmark

Redaktion: Jule Broda, Elisabeth Rupp

1.10.2019



Hongkongs Freiheit und die Kunst (HD)

Film von Katrin Sandmann

Redaktion: Bettina Petry

5.10.2019, 40 Min.



Norwegen lesen! (HD)

Film von Stefan Gagstetter und Lotar Schüler

Redaktion: Michael Schmitt

12.10.2019



Das Scheitern des Schahs (HD)

Mohammad Reza Pahlavi – Vom Reformer zum Despoten

Film von Kamran Safiarian

Redaktion: Bettina von Pfeil

19.10.2019



Die Welt der Brüder Humboldt (HD)

Film von Carola Wedel

Redaktion: Bettina Petry

2.11.2019



Soundtrack der Freiheit (HD)

Musik-Dokumentation zum Mauerfalljubiläum

Film von Katarina Schickling

Redaktion: Susanne Becker, Holger Faber

9.11.2019



Grenzenlos radikal – Marina Abramovic (HD)

Film von Nicolette Feiler-Thull

Redaktion: Martina Mattick

16.11.2019



Wer hat Angst vorm Genderwahn? (HD)

Der Kulturkampf ums Geschlecht

Film von Carsten Gravert

Redaktion: Bettina Petry

30.11.2019



Effi Briest oder die Elastizität des Herzens (HD

Film von Norbert Busé

Redaktion: Bettina von Pfeil

7.12.2019



Geraubte Kunst (HD)

Jüdische Sammlungen im Nationalsozialismus

Film von Felix von Boehm und Constantin Lieb

Redaktion: Bettina Petry

14.12.2019



Wem gehören die Schätze des Kaisers? (HD)

Der Streit um das Erbe der Hohenzollern

Film von Janin Renner und Titas von Hardenberg

Redaktion: Bettina Petry

21.12.2019





Sonstiges



Berlinale 2019: Die Eröffnung (HD)

Live aus dem Berlinale-Palast

Redaktion: Daniel Fiedler

7.2.2019



Berlinale 2019: Die Bärenverleihung (HD)

Live aus dem Berlinale-Palast

Redaktion: Daniel Fiedler

16.2.2019



Verleihung des 55. Grimme Preises 2019 (HD)

aus dem Theater Marl

Moderation: Dunja Hayali

Regie: Martin Keiffenheim

Redaktion: Katharina Klaas, Natacha Olbrich

5.4.2019





Literatur



Buchzeit (HD)

Talkrunde über literarische Neuerscheinungen im Szenelokal Oosten im Frankfurter Osthafen

Moderation: Gert Scobel

Gäste: Barbara Vinken, Sandra Kegel und Katrin Schumacher

Redaktion: Birgit Adler-Conrad, Katja Bäuerle, Bettina von Pfeil, Cornelia Rettig

4 Sendungen

17.3.2019

30.6.2019

20.10.2019

8.12.2019



Das Blaue Sofa (HD)

Gespräche von der Leipziger Buchmesse

Redaktion: Luzia Braun

Moderation: Vivian Perkovic, Cécile Schortmann, Nina Brunner, Katja Gasser, Eva Schmitt

24.03.2019



Das blaue Sofa (HD)

Gespräche von der Frankfurter Buchmesse

Mit Vivian Perkoviv, Sebastião Salgado, Ute Frevert, Felicitas Hoppe, Joaschim Gauck, Erika Fatland, Erik Fosnes Hansen, Jostein Gaarder, John Burnside, Ulrike Guérot, Katty SSalié, Jo Schück, Marie Sagenschneider, Gert Scobel.

20.10.2019



Das Blaue Sofa (HD)

Bauen für die Kunst – Stararchitekten diskutieren über Kulturbauten heute

Moderation: Vivian Perkovic

Redaktion: Matthias Hügle

Gäste: David Chipperfield, Jacques Herzog, Franco Stella, Regine Leibinger, Hans-Günter Merz.

19.11.2019





Theater



Wahnsinnswerke: Drei Schwestern (HD)

Film von Catharina Kleber

Redaktion: Wolfgang Horn, Meike Klingenberg

6.4.2019



„Starke Stücke“ vom Theatertreffen 2019 in Berlin

Tartuffe oder das Schwein der Weisen (HD)

Komödie von Peter Licht nach Molière

Inszenierung: Claudia Bauer

Fernsehregie: Andreas Morell

Redaktion: Wolfgang Horn

4.5.2019



„Starke Stücke“ vom Theatertreffen 2019 in Berlin

Erniedrigte und Beleidigte (HD)

nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski

Inszenierung: Sebastian Hartmann

Fernsehregie: Hannes Rossacher

Redaktion: Wolfgang Horn

11.5.2019



„Starke Stücke“ vom Theatertreffen 2019 in Berlin

Persona (HD)

von Ingmar Bergman

Inszenierung: Anna Bergmann

Fernsehregie: Catharina Kleber

Redaktion: Wolfgang Horn

18.5.2019



Wahnsinnswerke: Woyzeck (HD)

Film von Catharina Kleber

Redaktion: Wolfgang Horn, Meike Klingenberg

19.10.2019



KlassiXS – die großen Dramen in jungen Kurzfilmen (HD)

Des Kaisers neue Kleider

Dreck

Apollo und Artemisia

Redaktion: Jule Broda, Meike Klingenberg

16.11.2019



Der Deutsche Theaterpreis – Der Faust 2019 (HD)

Zusammenfassung der Preisverleihung aus dem Staatstheater Kassel

Moderation: Wiebke Puls

Regie: Catharina Kleber

Redaktion: Jule Broda, Wolfgang Horn

10.11.2019



„Ich habe kein Talent zum Hassen“ (HD)

Eva Menasse im Gespräch mit Schriftsteller Robert Schindel

Redaktion: Susanne Becker, Michael Schmitt

17.11.2019 (3sat)

24.11.2019 (ZDF)



Kaminer Inside: Friedrichstadt-Palast (HD)

Film von Nadja Kölling

Redaktion: Bettina von Pfeil

30.11.2019





Tanz



Das English National Ballet tanzt GISELLE (HD)

Choreografie: Akram Khan

Redaktion: Elke Schwenck

13.7.2019



Alvin Ailey American Dance Theater (HD)

Chroma – Grace – Takademe – Revelations

Regie: Matthew Diamond

Redaktion: Birgit Lorbeer

12.10.2019



Vertikal (HD)

Mourad Merzoukis Tanz gegen die Schwerkraft

Film von Stefanie Herrmannsdörfer und Wolfgang Horn

Redaktion: Jule Broda

12.10.2019





Musik



Anna Netrebko in der Arena di Verona: „Il Trovatore“ (HD)

Die Höhepunkte der Oper von Giuseppe Verdi

Fernsehregie: Tiziano Mancini

Redaktion: Jule Broda

13.7.2019 (3sat)



Von der Seebühne Bregenz: „Rigoletto“ (HD)

Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi

Fernsehregie: Felix Breisach

Redaktion: Martin Schneider

21.7.2019



Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra (HD)

Von den Salzburger Festspielen

Martha Argerich, Klavier

Fernsehregie: Elisabeth Malzer

Redaktion: Dietmar Klumm

24.8.2019



Anne-Sophie Mutter spielt Filmmusik (HD)

Vom Münchner Königsplatz

Royal Philharmonic Orchestra

Musikalische Leitung: David Newman

Regie: Ladislaus Kiraly

Redaktion: Jörg Hitzemann; Cornelia Rettig

14.9.2019



BBC Proms - Konzert aus der Royal Albert Hall (HD)

Sheku Kanneh-Mason, Cello

City of Birmingham Symphona Orchestra

Musikalische Leitung: Mirga Grazinyté-Tyla

Redaktion: Birgit Lorbeer

16.11.2019





Popmusik



Rock am Ring 2019 (HD)

Moderation: Rainer Maria Jilg, Vivian Perkovic

Alice in Chains, Bring Me the Horizon, The Smashing Pumpkins, SDP, Foals, The 1975

Redaktion: Jule Broda, Meike Klingenberg, Daniel Konhäuser

8.6.2019



Wacken Open Air 2019 (HD)

Moderation: Rainer Maria Jilg, Markus Kavka

Sabaton, Bullet for my Valentine, Within Temptation, Hammerfall, Parkway Drive

Redaktion: Jule Broda, Meike Klingenberg, Daniel Konhäuser

3.8.2019



zdf@bauhaus (HD/5.1)

Live-Musik mit …

Moderation: Jo Schück

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

Nico Santos

Wanda

21.9.2019

Alice Merton

7.12.2019

Tim Bendzko

14.12.2019



3satfestival 2019 (HD/5.1)

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

Anna Loos: Werkzeugkasten

5.10.2019

Johannes Oerding: Kreise

19.10.2019



JazzBaltica (HD)

Redaktion: Jan Bäumer, Holger Faber

Regie: Volker Weicker

Helge Schneider und Pete York

Donny McCaslin

Latvian Big Band

25.2.2019

Wolfgang Haffer

25.3.2019

Eva Kruse

Ulf Wakenius

6.5.2019

Candy Dulfer

Lars Danielsson

27.5.2019

Allstar Band

NDR Bigband

Lars Danielsson

24.6.2019

JazzBaltica All Star Band

Jakob Bro Quartett

Nils Landgren

30.9.2019

Fette Hupe

Marcin Wasilewski Trio

Lisbeth Quartett

28.10.2019

Mathias Eick Quintett

Marilyn Mazur

Nils Wülker

25.11.2019



Pop around the clock (HD)

3sat Thementag

Redaktion: Robert Reiter

Josh Groban: Bridges - In concert

Madison Sqare Garden, New York (USA), 2018

Joni 75: A Birthday Celebration

Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles (USA), 2018

John Fogerty: My 50 Year Trip - Live at Red Rocks

Red Rocks Amphitheatre, Morrison, Colorado (USA), 2019

Toto: 40 Tours Around the Sun

Ziggo Dome, Amsterdam (Niederlande), 2018

The Who: Live at Kilburn

Gaumont State Theatre, Kilburn (Großbritannien), 1977

Beth Hart: Live at the Royal Albert Hall

Royal Albert Hall, London (Großbritannien), 2018

The Doobie Brothers: Live from the Beacon Theatre

Beacon Theatre, New York (USA), 2018

The Cure: Anniversary - Live in Hyde Park

Hyde Park, London (Großbritannien), 2018

Metallica: S&M

The Berkeley Communiy Theater, Berkeley (USA), 1999

Pink Floyd: Live in Venice

Canal Grande, Venedig (Italien), 1989

Paul Simon's Concert in the Park

Central Park, New York (USA), 1991

The Rolling Stones: Bridges to Bremen

Weserstadion, Bremen (Deutschland), 1998

Elvis: Aloha from Hawaii (4:3)

Convention Center, Honolulu, Hawaii (USA), 1973

Elvis: All-Star Tribute

Universal Studios, Culver City, Los Angeles (USA), 2019

Sting: Live at the Olympia Paris

Olympia, Paris (Frankreich), 2017

Ariana Grande: Live in London

BBC-Studios, London (Großbritannien), 2018

Coldplay: Live

Stade de France, Paris (Frankreich), Glastonbury Festival (Großbritannien), Centre Bell, Montreal (Kanada), 2012

Marteria: Live im Ostseestadion

Ostseestadion, Rostock (Deutschland), 2018

Muse: Drones World Tour

Ziggo Dome, Amsterdam (Niederlande), Mediolanum Forum

Mailand (Italien), Mercedes-Benz Arena Berlin, 2015/2016

INXS: Live Baby Live

Wembley Stadium, London (Großbritannien), 1991

U2: eXPERIENCE Live – Berlin

Mercedes-Benz Arena, Berlin (Deutschland), 2018

Little Steven and The Disciples of Soul: Soulfire Live

Diverse Locations, USA, Europa, 2017

Blackberry Smoke: Homecoming

The Tabernacle, Atlanta, Georgie (USA), 2018

31.12.2019