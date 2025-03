Programmchronik PHOENIX

Leitung: Jean-Christoph Caron

In 2019: 7.923 Dokumentationen gesamt, davon 3.303 Übernahmen vom ZDF



phoenix-Erstausstrahlungen

Das Hohe Haus. Demokratie in bewegten Zeiten, 90 min.

Zwischen Ohnmacht, Stolz und Wut – Rechtspopulismus in Sachsen – Eine Spurensuche, 90 min.

Erzähl es niemandem! Eine deutsch-norwegische Liebesgeschichte, 90 min.

Spielen in der realen Welt - Gaming the real world, 55 min.

Indie Game – The Movie, 100 min.

Kampf gegen den IS-Terror, 75 + 30 min.

Eine Frage des Gewissens, 45 min.

Experiment Rojava in Syrien – Eine Gesellschaft im Aufbruch, 45 min.

Die Gesten der Mächtigen IV– Die Populisten-Show: Was die Körpersprache von Populisten verrät, 45 min.

Todesstraßen – Unterwegs am Limit, 3 x 45 min.

Extremstraßen – Unterwegs am Limit: Neuseeland, Schottland, Australien, 45 min.

Jahrhundertzeugen: Noah Klieger – Eine Graphic-Novel-Erzählung, 45 min.

Jean-Claude Juncker - Mach’s gut, Europa, 30 min.

Kippa – Die Reportage – Antisemitismus in Deutschland, 30 min.

#deutschland 3x anders – Wie Exil-Journalist*innen Deutschland erleben, 3 x 15 min.

Für Europa – Robert Schuman wiederentdecken, 30 + 45 min.



phoenix-ZDF/ARTE-Kooperationen

Polen 39 – wie deutsche Soldaten zu Mördern wurden, 45 min.

Demokratie unter Druck, 90 min.

Schwarzes Gold – Die Geschichte der deutschen Steinkohle, 90 min.



phoenix-ZDF/3sat-Kooperationen

Soundtrack der Freiheit, 55 min.

Geraubte Heimat – Exil in der Türkei und Deutschland, 45 min.



Ankauf ARTE France, dt. Sprachfassung + Kürzung phoenix

Mensch & Mythos: Che Guevara, 45 min.

Mensch & Mythos: Mahatma Gandhi, 45 min.

SS- Der barbarische Staat, 45 min.

Jagd auf Klaus Barbie

Rettung der Tempel am Nil





Aufgrund der großen Anzahl von Übernahmen und der senderspezifischen (aktualitätsbedingten) häufigen Wiederholungsrate ist im Folgenden nur eine Auswahl herausragender ZDF-Produktionen aufgelistet:



Dokumentationen in der Primetime



ZDFzeit

Wir Deutschen und Europa

Wir Deutschen und die Demokratie

Ziemlich beste Nachbarn, 3 Folgen

Putin und die Deutschen

Deutschlands große Clans, 3. Staffel, 3 Folgen

Klimawandel – Die Fakten

Deutschland und die Flüchtlinge – Die große Bürgermeister-Bilanz

30 Jahre Mauerfall – Joachim Gaucks Suche nach der Einheit

Wir im Krieg – Privatfilme aus der NS-Zeit

Royale Liebe

Drei Herzoginnen für die Krone

Mythos Monaco



ZDF Terra X

Russland von oben, 5 Folgen

Die Europa-Saga, 6 Folgen

Zugvögel, 2 Folgen

Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens, 3 Folgen

Der Rhein, 2 Folgen

Wildes Wetter – auf den Spuren der Klimaforschung

Ein Prinz unter Indianern – Die Reisen des Maximilian zu Wied

Supertalent Mensch, 2 Folgen

Wie Elefanten denken

Tatort Eulau

Deutschlands Städte mit Harald Lesch, 3 Folgen

Die Magie der Farben, 2 Folgen

Die Macht der Vulkane, 2 Folgen

Kielings wildes Afrika

Zeitreise – Die Welt im Jahr 500, 2 Folgen

Pioniere am Himmel – Das Rätsel um den ersten Flug

Notlandung in der Alpen – Die Geburtsstunde der Luftrettung

Der Hai

Aufstand der Wale

Mythos Wolfskind

Held aus dem Dschungelbuch – Der Lippenbär

Abenteuer Neuseeland

Expedition Deutschland, 2 Folgen

Drama im ewigen Eis



ZDFinfo

Putin - Russlands neuer Zar

Amerikas neue Nazis

Die Macht der Saudis – Der gefährliche Verbündete

Gefährlicher Elektroschrott – Endstation Afrika

Wie antisemitisch ist Deutschland?

Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie, 3 Folgen

Margaret Thatcher – Die eiserne Lady

Deutschlands Krieger - Die Bundeswehr und ihre Minister, 6 Folgen

Mythos Concorde, 2 Folgen

Geheimnisse des Kaiserreichs, 3 Folgen

Wie die DDR wirklich war, 5 Folgen

Geheimes Kuba, 8 Folgen

Deutschland `61 – Countdown zum Mauerbau

Deutschland `89 – Countdown zum Mauerfall

Die Macht der Superreichen (BBC), 2 Folgen

Mysterien des Mittelalters (BBC)

Die Supersinne der Tiere, 3 Folgen (BBC)

Die Spanische Armada (BBC), 3 Folgen

Der geheime U-Boot-Krieg (BBC), 2 Folgen

So tickt China (BBC), 3 FolgenDie Eiserne Zeit – 30 jähriger Krieg (ARTE FRANCE), 6 Folgen

Der Urmensch in uns (BBC), 3 Folgen

Mohammed - der Prophet (PBS), 3 Folgen

Queen Victoria – eine königliche Familiensaga (BBC), 3 Folgen

Peking – Metropole der Macht (BBC), 3 Folgen

Alaska – Im Land der Bären (BBC), 3 Folgen

Firmen am Abgrund

Die Australien-Saga, 6 Folgen

Burgen – Monumente der Macht (BBC)

Katastrophen, die Geschichte machten, 6 Folgen

Aufgedeckt – Rätsel der Geschichte (BBC), div. Folgen

Aufgedeckt – Geheimnisse des Altertums (BBC), div. Folgen

Die Briten (BBC), 8 Folgen

Die geheime Welt der Raubtiere, 4 Folgen



ZDF/ARTE

Traumrouten des Orients, 3 Folgen

Neuseeland – Rivalen der Urzeit, 5 Folgen

Wie die Welt erwacht, 5 Folgen

Schwarzes Gold

Winzige Wunder – Insekten, 3 Folgen

Die Nordsee von oben

An den Ufern des Nil, 3 Folgen

Straße der Achttausender, 4 Folgen

Fahrt ins Risiko

Das Ende des erhabenen Staates, 2 Folgen

Unantastbar – Der Kampf für Menschenrechte



ZDF/3sat

Namib – Zauber der Wüste

Die Wildnis Malaysias

Das Wüstenparadies, 2 Folgen



Dokumentationen zu aktuellen Themen



ZDFzeit

Das Erbe der Treuhand, 2 Folgen

Laut, forsch und national – Wie Salvini, Orbán & Co. Europa spalten

Killerkeime – Wenn Antibiotika nicht mehr wirken



ZDFzoom

Krank und keiner zahlt – Der Streit mit den Berufsgenossenschaften

Hauptsache billig – Das System Discounter

Zocken mit Zöllen – Gewinner und Verlierer im Spiel der Mächtigen

Angriff auf die Demokratie – Wurde der Brexit gekauft

Betrügen leicht gemacht – Wie EU-Gelder in Osteuropa versickern

Europa im Umbruch – Was wurde aus Friede, Freude, Götterfunken

Die dunkle Seite der Zeitarbeit

Das Ende der Volksparteien? SPD und Union in der Krise

Das Drama um die Sozialwohnungen

Staatsfeinde in Uniform

Der Preis des billigen Fliegens

#wasmichimostenstoert - Unterwegs mit Jochen Breyer

Die gezielte Manipulation - Fake-News-Macher im Netz

Weiterbildung ohne Sinn - Was sich bei Hartz IV ändern muss

Streit um die Impfpflicht

Fliegen am Limit - Der Preis des Wachstums

National, rechts, extrem – Machtkampf in der AfD



37°

Arm trotz Arbeit – Wenn ein Job nicht reicht

Die Pfandjäger – Warum Menschen Flaschen sammeln

Wenn der Zufall Schicksal spielt – Momente, die das Leben entscheiden

Die Schicksalswender – Unterwegs mit Sozialarbeitern

Die Kriminalisten – Dem Verbrechen auf der Spur

Mein letzter Tag im Betrieb - Abschied vom Arbeitsleben

Plattgemacht – Wenn ein Stadtteil verschwindet

Die Beginner, 2 Folgen

Nur die eine Welt – Jugendliche protestieren



ZDF.reportage

Die Erben-Ermittler - Wenn der Nachlass-Detektiv klingelt

Erst frei, dann pleite – Selbständige in Not

Das Auge des Gesetzes

Die Schiffsbauer – Vom Stahlklotz zum Luxusliner

Kein Geld für'n Supermarkt - Der schwere Gang zur Tafel

Reicht die Rente? Was vom Arbeitsleben übrig bleibt

Ohne geht’s nicht – Europäische Arbeitnehmer in Deutschland



ZDFinfo

Das war dann mal weg – Mauerfall Spezial, 2 Folgen

Angriff auf die Demokratie (Langfassung) – Wurde der Brexit gekauft?

Ausgedieselt – Autofahrer zahlen die Zeche

Die sieben größten Tricks der Populisten

Die großen Irrtümer der Globalisierung - Handel, Kriege, Flüchtlinge

Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben

Über den Dächern von Paris

Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet

Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz

Trumps Russland-Connection – Das FBI, Mueller und die Wahrheit

Genug zum Leben? Hartz IV auf dem Prüfstand

"Pannenmeiler" Cattenom – Gefahr an der Grenze?

Drahtzieher Burschenschaften – Die Macht der Studentenverbindungen



Frontal 21-Doku

Nuklearschmuggel – Die Angst vor der schmutzigen Bombe

Rechnen, Rappen, Ramadan – Schule im Brennpunkt

Stadt, Land, Schluss? Heimat zwischen Wut und Wandel

Die Verschleppten – Kidnapping im Auftrag Erdogans

Der große Betrug – Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern

Mein Haus, mein Kiez, mein Clan – Wem gehört Neukölln?



auslandsjournal – die doku / auslandsjournal spezial

Im Land der Taliban – Der lange Krieg am Hindukusch

Im Land der Populisten - Das neue Italien

Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger

Hinter den Kulissen des Brexit – Protokoll einer Scheidung

Balkan-Stories – Der lange Weg nach Europa

Machtkampf um Venezuela - Ein Land am Abgrund

Von Freiheitskämpfern und Patrioten - Wo liegt Polens Zukunft?

Mr. Brexit - Boris Johnsons Weg in die Downing Street

Erdogan und die AKP - Wie sich die Türkei verändert

Die Macht des Drachen - Chinas globale Militärstrategie

Brasilien unter Bolsonaro - Wie der Präsident sein Land verändert



planet.e

Wende im Tank? Öko-Sprit aus dem Labor

Ich druck' mir die Welt

Seilbahn und Flugtaxi - Wege aus dem Verkehrskollaps?

Verseucht und vermüllt - Böden in Gefahr

Auto adé! Wie es auch ohne geht

Welt ohne Insekten?

Hektarweise Geld - Die europäischen Agrar-Milliarden

Europas dicke Luft

Blackout - Angriff auf unser Stromnetz

Superfood - Der Hype ums gesunde Essen

Gifte, Daten, Risiken - Wie Grenzwerte gemacht werden

Alles Bio, alles gut? Über die fatalen Folgen des Öko-Booms

Klimaretter Insektenmehl - Revolution in der Futtermittelindustrie?



ARTE

Re: Rückkehr von der Terrormiliz - Wie Eltern um ihre IS-Tochter kämpfen

Re: Nachhaltig reisen - Wie Urlaub und Klimaschutz gelingen

Re: Die perfekte Welle - Big-Wave-Surfen in Portugal

Re: Zu fit für den Ruhestand – Senioren auf dem Arbeitsmarkt



3sat

Saubere Luft – Ein Menschenrecht

Makro: Die Schattenseiten der E-Mobilität

Unser täglich Fleisch – Neue Wege in der Viehwirtschaft

Österreich hat die Wahl - Eine „b’soffene G’schicht“ und ihre Folgen



mein ausland und mein ausland spezial

Yes, she can. Asiens starke Frauen, ZDF-Studio Singapur

Zwischen Wurzeln und Flügeln. Kind sein in Asien, ZDF-Studio Singapur

Gipfel der Eitelkeiten. Selfie-Manie am Mont Blanc, ZDF-Studio Paris

Jaroslaw Kaczynski. Der mächtigste Mann Polens, ZDF-Studio Warschau

Ist Europa noch zu retten? Eine Reise zu den Schicksalsorten der EU, ZDF-Studio Brüssel

Von Schatzsuchern und Spekulanten. Ungewöhnliche Begegnungen in Portugal, ZDF-Studio Paris

Die Hymne der Freiheit. Hongkongs Kampf gegen den mächtigen Bruder, ZDF-Studio Peking

Friedhof der Unbekannten. Wie Tunesien mit den Folgen von Europas Flüchtlingspolitik kämpft, ZDF-Studio Paris

Das Ende der Sparpolitik. Portugal kommt aus der Krise, ZDF-Studio Paris

Belfast. Die gute neue Zeit, ZDF-Studio London

Im Herzen Afrika. Auswanderern auf der Spur, ZDF-Studio Johannesburg

C´est la France. Warum Frankreichs Bürgermeister genug haben, ZDF-Studio Paris

Hass und Hetze in Polen, ZDF-Studio Warschau

Das Brexit-Drama. Theresa Mays letzter Akt, ZDF-Studio London

Südafrika - Erben der Apartheid. Was bleibt von Mandelas Vision?, ZDF-Studio Johannesburg

Ruanda. Zwischen Versöhnung und Fortschritt, ZDF-Studio Nairobi

Wales. Die schöne Arme, ZDF-Studio London

Das Brexit-Dilemma. Theresa May und das zähe Ringen um den Austritt, ZDF-Studio London

Persisches Tagebuch. Der Iran 40 Jahre nach der Islamischen Revolution, ZDF-Studio Istanbul

Irland ganz anders (akt. Fassung), ZDF-Studio London



Dokumentationen zu historischen Themen



phoenix history

Vor 100 Jahren: Friedenskonferenz der alliierten Siegermächte des Ersten Weltkriegs in Versailles

Vor 100 Jahren: Eröffnung der Weimarer Nationalversammlung

Vor 80 Jahren: Beginn des Zweiten Weltkriegs

Vor 75 Jahren: Ende der Leningrader Blockade

Vor 70 Jahren: Gründung der Bundesrepublik Deutschland

Vor 70 Jahren: Gründung der DDR

Vor 30 Jahren: Ausreise der ersten Prager Botschaftsangehörigen in die Bundesrepublik

Kindheit in der DDR

Die Geschichte der Stasi

Aufstieg und Fall des Kommunismus

Orte deutscher Geschichte: Bonner Republik

Orte deutscher Geschichte: Berlin

Orte deutscher Geschichte: Bahnhöfe Ost/West

Orte deutscher Geschichte: Der Westwall

Orte deutscher Geschichte: Helgoland

Orte deutscher Geschichte: Hamburger Hafen

Deutschlands Herrscher

90. Todestag von Gustav Stresemann

250. Geburtstag Napoleon

200. Geburtstag Queen Victoria

Martin Luther

Stromlinien der Geschichte – Europas große Flüsse

Historische Arbeitswelten - Orte der Arbeit

Geschichte der Luftfahrt

Die Renaissance

Peking – Metropole der Macht



ZDF-History

Damenwahl! Frauen im Kampf um Stimme

Alltag in Ost und West- Leben im geteilten Deutschlan

Skandal! Große Affären der Republik

Geheimes Versailles – Die zwei Leben der Marie Antoinette

Königskinder – Nachwuchs im Hause Windsor

Wahr oder falsch – Die großen Mythen der Bundesrepublik

Pekinger Frühling 89 – Chinas Kampf um die Freiheit

Versailles - Schmach oder Chance

First Ladies – Die sanfte Macht im Weißen Haus

Sinti und Roma – Eine deutsche Geschichte

KGB – Moskaus geheime Macht

Kampf um die Freiheit – Der amerikanische Bürgerkrieg

Walter Ulbricht – sein geheimes Doppelleben

Der Zweite Weltkrieg – Das sollten Sie wissen

Die großen Mythen der DDR

Treuhand – Die wahre Geschichte

Der 9. November – Schicksalstag der Deutschen



Dokumentarfilm

Der wirkliche Amerikaner – Joe McCarthy, ZDF/ARTE

Komm komm Grundeinkommen, ZDF/ARTE

Herr von Bohlen privat, ZDF/ARTE

Plastik überall! Geschichten vom Müll, ZDF/ARTE

Das Land der Erleuchteten, ZDF/ARTE

Die große Zuckerlüge, ZDF/ARTE

Global Family, ZDF

Die Stunde der Offiziere, ZDF



Sonntags-Dokumentation



ZDF

Der Mythos vom perfekten Mord



ZDFinfo

Amerikas neue Sklaven – Menschenhandel in den USA

Drahtzieher Burschenschaften – Die Macht der Studentenverbindungen

Neue Kriege: Öl, Macht und Religion, Saudi-Arabien und der Iran

Chinas Marsch nach Westen – Ein wirtschaftsriese erwacht

Stalking – Die unterschätzte Gefahr



3sat

Das Notfall-Dilemma



Themenwochen / mehrwöchige Programmschwerpunkte

„100 Jahre Demokratiegeschichte – die Neunerjahre 1919/1929/1939/1949/1969/1989“

„Europawoche“ – zur Wahl des Europäischen Parlaments

„Brexit in Großbritannien“

„Was ist im Osten los?“ zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg

„Mauerfall“ – zum 30. Jahrestag

„Zukunftswoche“ zum weltweiten Klimastreik

„Sieben Wochen – sieben Kontinente“ im Sommersonderprogramm



Thementage

"Leonardo da Vincis Welten“

„Einmal durch die ganze Welt – Auslandskorrespondenten auf abenteuerlichen Reisen“

„Meereswelten“

„Expedition Europa“

„Auf Schienen durch die Welt“

„Deutsche Landschaften“

„Russland – Unendliche Welten“

„So weit, so nah, so schön – Traumziele der Welt“

„Die Welt von oben“

„Europas Königshäuser“

„Wilde Natur, bedrohte Schönheit“

„Technik im Wandel“

„Frankreich – Mon Amour“

„Wahre Verbrechen“

„Antike Welten“



Themennächte 2018

„Wem gehört der Osten?“

„Expedition Sternenhimmel“

„Momente der Geschichte“

„Weltumsegler und Entdecker“

„Deutschland-Saga“

„80 Jahre – Beginn des 2. Weltkrieges“

„Die Geschichte der Juden“

„Von Wölfen, Hunden und Menschen“

„Eine kleine Geschichte der Anarchie“

„Arbeiten, Kaufen, Wachsen! Weiter so?“

„Moderne Ruinen“

„Von der Gründung bis zur Wiedervereinigung – Die Bundeskanzler der BRD“

#GamesNacht zur Computermesse Gamescom

#netznacht zur Blogger- und Medienkonferenz re:publica



Themenabende und andere Themenschwerpunkte

Themenabende zum Brexit

Themenabend zur Klimapolitik anlässlich der UN-Klimakonferenz



Doku-Reihen und Themen am Samstagnachmittag

Deutschland von oben, 3 Folgen

Eisige Welten, 4 Folgen

Indiens wilde Schönheit, 5 Folgen

Michael Martin – Abenteuer Wüste, 5 Folgen ZDF/ARTE

Mensch und Mond, 3 Folgen ZDF/ARTE,

Grenzflüsse, 3 Folgen ZDF/ARTE

Mission Arche Noah, 4 Folgen 3sat

„Europa grenzenlos“

„Wir und der Wald“