Chronik März 2019

Zehn Wochen vor der Europawahl und wenige Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU starten die WISO-Trucks. Bis zur Europawahl am 26. Mai sind sie auf dem Kontinent unterwegs – die Wege bestimmt der freie Warenverkehr. Mit den WISO-Trucks erkunden ZDF-Reporterteams Europa im Spannungsfeld von Brexit und Wahl. Die Berichterstattung über diese Aktion startet in Volle Kanne – Service täglich und in WISO. In der WISO-Dokumentation Mit 500 PS durch Europa, die das ZDF am 20. Mai sendet, fährt Moderator Marcus Niehaves mit einem Trucker von Bremen nach Valencia. Unterwegs trifft er Menschen, die von "ihrer" EU erzählen und darüber, was sie aktuell umtreibt und was gerade geschieht. In der Doku geht es auch um die Frage, wie Logistik funktioniert.



Im 15. Film der Krimireihe Unter anderen Umständen mit dem Titel Im finsteren Tal übernimmt Jana Winter (Natalia Wörner) die Leitung des Kommissariats in Schleswig und verdrängt Arne Brauner (Martin Brambach) von dessen Stelle. Um der Übergabe zu entgehen, ist Brauner nach Bad Gastein gereist. Auf einer Wanderung wird er angeschossen. War Brauner Ziel des Anschlags oder hat er etwas gesehen, was er nicht sehen sollte? Jana fährt nach Österreich, um die Ermittlungen vor Ort zu unterstützen.