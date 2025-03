Schutz vor Diskriminierung und Belästigung

Unterstützung und Hilfe

Bei Fällen von Diskriminierung oder Belästigung können sich betroffene Beschäftigte des ZDF stets an ihre Vorgesetzten, an die Personalvertretung oder die Personalabteilung wenden. Beschäftigte von Produktionsunternehmen, die im Auftrag des ZDF arbeiten, können sich an eine Vertrauensperson in der Personalabteilung des ZDF sowie die Gleichstellungsbeauftragte des ZDF wenden. Beschäftigte von ZDF Studios sowie der Tochter- und Beteiligungsunternehmen finden Ansprechpersonen beim Betriebsrat oder im Personalbereich von ZDF Studios.