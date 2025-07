Quantum - Das Formatlabor

Die WG-Mitglieder Joon (Joon Kim, l.), Toni (Anton Weil) und Lucia (Elli Tringou)



Webserie, 2018



"Just Push Abuba" ist eine Webserie in sechs Folgen und deren TV-Kompilation. Drei Mitglieder einer Berliner WG geraten in absurde Abenteuer, als sie ein Bett in ihrer Mietwohnung illegal über eine Online-Plattform anbieten, um ihr chaotisches Leben zu finanzieren.



Die Serie ist realitätsnah erzählt und wurde aufgrund der internationalen Gäste mehrheitlich in Englisch gedreht. "Just Push Abuba" ist nach "Familie Braun" die zweite Web- und TV-Serie, die im TV-Labor "Quantum" der ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel entwickelt wurde. Neben dem Hauptcast sind einige bekannte YouTuber in kleinen Gastrollen zu sehen, z.B Freshtorge.