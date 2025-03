Datenschutz-Hinweise für ZDFmitreden

I. Zwecke und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Das ZDF stellt eine Plattform für Online-Befragungen bereit, in der angemeldete Mitglieder zu aktuellen Themen befragt werden. Die im Rahmen von Umfragen erhobenen Daten werden ohne Bezug zu deine Person für die Gestaltung des ZDF-Angebots und damit zu journalistischen Zwecken verarbeitet.

Die bei der Anmeldung und innerhalb der Umfragen erhobenen Daten werden erst nach einer von dir erteilten Einwilligung und nur zum Zweck der Umfrage verarbeitet. Bei der Anmeldung für eine Mitgliedschaft wird die E-Mail-Adresse an einen vom ZDF beauftragten Dienstleister übermittelt und über ein sog. Double-opt-in-Verfahren verifiziert. Darunter ist zu verstehen, dass dir nach deiner Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt wird, in der du um Bestätigung deiner Mitgliedschaft gebeten wirst. Dies dient der Überprüfung, ob die Anmeldung von dir selbst vorgenommen wurde. Wenn du deine Anmeldung nicht bestätigst, werden deine Informationen gesperrt und nach 14 Tagen automatisch gelöscht.