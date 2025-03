Deutscher PR-Preis für "Schau hin!"

Die Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“ ist am 23. Januar 2015 mit dem Deutschen PR-Preis in der Kategorie „Meinungsmärkte: Public Affairs und Gesellschaftspolitik“ ausgezeichnet worden.

Für die Partner der Initiative nahm ZDF-Kommunikationschef Alexander Stock die Auszeichnung in Frankfurt entgegen. Stock: „ Der Preis ist eine Anerkennung der vorzüglichen Kommunikationsarbeit der Agentur WE DO, die seit mehr als zwei Jahren für „Schau hin!“ arbeitet. Er ist aber auch eine Auszeichnung für die Leistung der vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich in den Partnerhäusern für das gemeinsame Projekt engagieren.“

Träger von „Schau hin!“ sind neben dem ZDF das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Vodafone, TV SPIELFILM und die ARD. Seit bereits 12 Jahren bietet "SCHAU HIN!" ein Ratgeberangebot, das Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder im Umgang mit Medien zu stärken.