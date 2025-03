Jahresabschluss 2023

Die Bilanzsumme liegt mit 2.880,2 Mio. Euro um 183,3 Mio. Euro über dem Vorjahr (2.696,9 Mio. Euro). Der Anstieg entspricht 6,8 Prozent.Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Anlagevermögen mit 1.351,6 Mio. Euro im Berichtsjahr gegenüber 1.270,6 Mio. Euro im Vorjahr um 81,0 Mio. Euro gestiegen. Diese Erhöhung ergibt sich aus der Zunahme der Finanzanlagen um 66,4 Mio. Euro auf 1.092,5 Mio. Euro, der Sachanlagen um 8,5 Mio. Euro auf 217,8 Mio. Euro und der immateriellen Vermögensgegenstände um 6,1 Mio. Euro auf 41,3 Mio. Euro.Die Zunahme der Finanzanlagen ist hauptsächlich durch die Erhöhung des Postens Sonstige Ausleihungen (+ 40,5 Mio. Euro) beeinflusst, der vor allem Rückdeckungsansprüche gegen die ZDF-Pensionskasse enthält. Der Posten Versorgungsstock/Beihilfe-Deckungsstock erhöht sich um 21,9 Mio. Euro, wobei der Versorgungsstock um 13,4 Mio. Euro und der Beihilfe-Deckungsstock um 8,5 Mio. Euro ansteigen. Der Buchwert der Anteile an verbundenen und assoziierten Unternehmen, der Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie der Beteiligungen des ZDF liegt mit 27,9 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2023 um 4,0 Mio. Euro über dem Vorjahr. Die Erhöhung des Buchwerts an Beteiligungen ist auf eine Beteiligungswerterhöhung am Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix zurückzuführen, der Beteiligungswertminderungen am KiKA (ARD/ZDF-Kinderkanal) sowie am Beitragsservice von ARD, ZDF und DeutschlandRadio gegenüberstehen.Der Schwerpunkt der Sachinvestitionen lag im Geschäftsjahr 2023 auf Aktivitäten im Online-Umfeld sowie der Produktions- und Sendetechnik. Hervorzuhebende Projekte waren u. a. die Weiterentwicklung der ZDFmediathek 2025, die Erneuerung der Regien und der Zentraltechnik im Hauptstadtstudio Berlin, der Bau einer Multifunktionshalle und die Erneuerung der Regiebereiche im Nachrichtenkomplex. Darüber hinaus wurde die Regie im Reichstag in Berlin erneuert.Das Programmvermögen einschließlich der Wiederholungsrechte hat sich zum 31. Dezember 2023 wertmäßig um 54,5 Mio. Euro auf 729,9 Mio. Euro erhöht. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg beim Programmvermögen in Arbeit (+ 54,5 Mio. Euro), während die sendefähigen Produktionen (inkl. Wiederholungsrechte) auf dem Niveau des Vorjahres geblieben sind.Das Umlaufvermögen ist um 43,9 Mio. Euro auf 772,5 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ergibt sich vor allem aus höheren Forderungen aus Rundfunkbeiträgen (+ 40,4 Mio. Euro), gestiegenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (+ 20,8 Mio. Euro) und höheren Sonstigen Vermögensgegenständen (+ 8,2 Mio. Euro). Hingegen haben sich der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (- 14,2 Mio. Euro), die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (- 7,3 Mio. Euro) und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (- 4,0 Mio. Euro) reduziert. Mit den veränderten Bilanzposten gehen leichte Verschiebungen innerhalb der Vermögensstruktur einher. Die Anlagenintensität zum 31. Dezember 2023 beträgt 46,9 Prozent nach 47,1 Prozent im Vorjahr, der Anteil des Programmvermögens am Gesamtvermögen liegt bei 25,3 Prozent nach 25,0 Prozent im Vorjahr und der Anteil des Umlaufvermögens beträgt 26,8 Prozent nach 27,0 Prozent im Vorjahr.Das Eigenkapital, das per 31. Dezember 2023 aus der Gesamtergebnisrücklage und dem (negativen) Anstaltskapital besteht, beträgt 280,8 Mio. Euro (Vorjahr: 148,0 Mio. Euro). In der laufenden Beitragsperiode werden gegenüber der letzten KEF-Feststellung Beitragsmehrerträge erzielt. Diese dürfen nicht in der laufenden Periode verwendet werden, sondern sollen zur Deckung des Finanzbedarfs in der Periode 2025 bis 2028 dienen. Es erfolgt ein nachrichtlicher Ausweis bei der Gesamtergebnisrücklage. Der Gesamtergebnisrücklage wurden 29,5 Mio. Euro, welche das Ergebnis der ZDF-Finanzrechnung darstellen, zugeführt. Die Gesamtergebnisrücklage beträgt damit zum Ende des Berichtsjahres 415,9 Mio. Euro. Dem Anstaltskapital wurden 103,2 Mio. Euro, das ist das Ergebnis der ZDF-Finanzrechnung ohne handelsrechtliches Jahresergebnis (132,7 Mio. Euro; Vorjahr: 18,4 Mio. Euro), zugeführt. Das Anstaltskapital beläuft sich danach auf - 135,1 Mio. Euro. Das Eigenkapital deckt das langfristig gebundene Vermögen (Anlage- und Programmvermögen) zu 13,5 Prozent (Vorjahr: 7,6 Prozent). Das Eigenkapital zuzüglich der langfristig gebundenen Rückstellungen, hier die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, decken das langfristig gebundene Vermögen (Anlage- und Programmvermögen) zu 118,1 Prozent (Vorjahr: 116,9 Prozent). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 9,7 Prozent (Vorjahr: 5,5 Prozent). Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 51,3 Mio. Euro auf 2.177,8 Mio. Euro erhöht. Dieser Posten enthält die Altersversorgungsrückstellungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF, die vergleichbaren Rückstellungen für Verpflichtungen des ZDF gegenüber den selbständigen und nichtselbständigen Gemeinschaftseinrichtungen und die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen. In der Rückstellungszuführung sind noch erforderlichen Zuführungen im Zusammenhang mit der BilMoG-Umstellung aus dem Jahr 2010 in Höhe von 19,9 Mio. Euro enthalten. Die Steuerrückstellungen belaufen sich auf 6,7 Mio. Euro und liegen um 8,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 214,8 Mio. Euro und liegen damit um 4,8 Mio. Euro über dem Vorjahr, was maßgeblich auf Erhöhungen der Rückstellungen für Verwertungsgesellschaften (+ 3,0 Mio. Euro), für Programmaufwand (+ 2,0 Mio. Euro) und für Vertriebsvorgänge (+ 1,8 Mio. Euro) zurückzuführen ist, denen insbesondere eine Minderung der Rückstellung für noch nicht von ARTE abgerufene Mittel (‑ 4,7 Mio. Euro) gegenübersteht. Die Verbindlichkeiten sind zum Ende des Jahres 2023 mit 197,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresbetrag um 2,8 Mio. Euro angestiegen. Der Anstieg ist auf höhere Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (+ 12,6 Mio. Euro) und gegenüber assoziierten Unternehmen (+ 8,3 Mio. Euro) zurückzuführen, während Sonstige Verbindlichkeiten (- 10,5 Mio. Euro) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (- 7,6 Mio. Euro) zurückgegangen sind.