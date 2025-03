Redaktionen werden der Komplexität u. Unübersichtlichkeit gerecht

#Fernsehrat: Der Ukraine-Krieg spielt in den journalistischen Formaten und in der täglichen Berichterstattung beim ZDF eine große Rolle. Es gab umfangreiche Hintergrund-Berichterstattung in Dokus, Reportagen, ausführlichen Interviews – wie werden die Redaktionen dem komplexen Thema aus Ihrer Sicht gerecht?

Reiner Hoffmann: Mit der beeindruckenden und vielfältigen Hintergrundberichterstattung wird dem Publikum die Möglichkeit gegeben, sich umfassend zu informieren, unterschiedliche Sichtweisen einzuordnen, um somit die eigene Beurteilungskompetenz zu stärken. Im Rahmen der täglichen Berichterstattung werden zu kontroversen Themen wie z.B. Lieferung schwerer Waffen oder die Nichtinbetriebnahme von Nordstream 2 unterschiedliche politische Positionen dargestellt und ausgewogen informiert.



Der Länderspiegel hat beispielsweise regelmäßig über die Situation der ukrainischen Flüchtlinge sowie über das zivilgesellschaftliche Engagement vieler Menschen vor Ort berichtet und somit einen positiven Resonanzboden für ehrenamtliches Engagement gefördert. Insgesamt werden die Redaktionen der Komplexität und Unübersichtlichkeit des Krieges und seiner Folgen durchaus gerecht. Unterbelichtet scheint mir angesichts der möglichen Beitrittsperspektive der Ukraine in die EU und den geplanten milliardenschweren Wirtschaftshilfen nach dem Krieg die Berichterstattung über die rechtsstaatliche Verfassung der Ukraine. So ist seit Ausbruch des Krieges massiv in Arbeitnehmerrechte eingegriffen worden, über die man in der Berichterstattung bislang wenig bis gar nichts erfährt.