Der Auftrag gilt für alle

#Fernsehrat: Rund 3,3 Mio. (Vorjahr: 2,1 Mio.) Personen haben sich bei der ZDFmediathek registriert, rund 800.000 (Vorjahr: 130.000) melden sich pro Monat mindestens einmal an und nutzen Inhalte. Wie bewerten Sie die Entwicklung der digitalen ZDF-Angebote? Benjamin Grimm: Diese Steigerungszahlen sind hervorragend. Der Zuwachs bei den ZDF-Online-Angeboten freut mich und ist auch Ausdruck der Qualität. Und damit kommt das ZDF auch seinem Auftrag nach, als Medium und Faktor der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. So steht es im Medienstaatsvertrag. Dieser Auftrag gilt gegenüber allen Teilen der Bevölkerung, auch gegenüber jenen, die sich (fast) nur noch im Internet bewegen. Daher muss das ZDF auch in einer digitalen Welt mit ihren eigenen Kommunikationsmechanismen akzeptiert und relevant sein, um dort seinen Auftrag umsetzen zu können.

Grimm: Noch ist es so, dass lineare und non-lineare Angebote gemeinsam gedacht und (fort-)entwickelt werden. Das hängt damit zusammen, dass sich der Online-Bereich maßgeblich aus dem Linearen ableitet. Mit der Flexibilisierung des Auftrages werden die Länder dieses Prinzip ein Stück weit aufgeben. Für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eröffnet sich dann zum Beispiel die Möglichkeit, lineare Programme aufzugeben und diese in Online-Formate zu überführen. Damit wird dem Online-Bereich eine ganz eigenständige Bedeutung zukommen. „Online first“ wird dann weniger eine Rolle spielen als die Frage nach dem „online only“. Im Übrigen glaube ich nicht, dass „online first“ die linearen Angebote schwächt – falls die Frage hierauf anspielt. Vielmehr gehe ich davon aus, dass sich das Publikum des klassischen Fernsehens einerseits und die Nutzerinnen und Nutzer der Mediatheken teilweise überschneiden und sich andererseits bereits heute schon zu eigenständigen Zielgruppen entwickelt haben.

Zur Person: Dr. Benjamin Grimm, geboren 1984 in Jerusalem, hat Rechtswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) sowie der Humboldt-Universität zu Berlin studiert und verfügt über einen Master in Laws des Trinity Colleges Dublin. Er arbeitete als Rechtsanwalt und ist seit 2019 Staatssekretär in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg und Beauftragter für Medien und Digitalisierung.