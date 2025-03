Fernsehpreise und Auszeichnungen

ARTE Idents

19. Internationale Eyes & Ears Awards, München

1. Preis: Beste 2D/3D Animation, Kategorie Design

(ARTE & Lambie-Nairn)



ARTE – Typografie zu „Carmen“

19. Internationale Eyes & Ears Awards, München

2. Preis: Beste typografische Gestaltung, Kategorie Design



A fantastic Woman (Una Mujer fantastica)

Sendung: offen

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar, Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

(Redaktion: Alexander Bohr)



Berlin live

(Sendung: )

SEE THE SOUND Filmfestival des Kongresses SoundTrack_Cologne 14, Köln

SEE THE SOUND Award for best German Live Music TV Show

(Redaktion: Lena Goliasch, Michael Ames)



Bevor ich verbrenne ( eng.: Pyromaniac, norweg. Pyromanen)

Sendung: 22. Februar 2018

Trondheim Internasjonale Filmfestival „Kosmorama“ 2017, Trondheim/Norwegen

Kanon Award an Erik Skjoldbjærg (Regie), Kategorie Beste Regie

Kanon Award an Liv Bernhoft Osa (Darstellerin), Kategorie Beste Schauspielerin

Kanon Award an Håkon Lammetun (Sound Editor), Kategorie Bestes Musikdesign

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Briefe aus dem Krieg

Sendung: offen

CinEuphoria Premios 2017 (Cinema Blogger), Lissabon/Portugal

Bester Film

Bester Trailer

Beste Regie an Ivo M. Ferreira (Regie)

Bester Hauptdarsteller an Miguel Nunes (Darsteller)

Bester Nebendarsteller an Isac Graça (Darsteller)

Bester Schnitt an Sandro Aguilar (Schnitt

Beste Bildgestaltung an João Ribeiro (Bildgestaltung)

Beste Spezialeffekte an Ricardo Leal (Ton) und Tiago Matos (Tonmischung)

6. Portugiesischer Filmpreis Prémios Sophia/Sophia Awards 2017, Lissabon

Sophia Award - Bester Spielfilm

Sophia Award – Beste Regie an Ivo M. Ferreira (Regie)

Sophia Award – Beste Bildgestaltung an João Ribeiro (Bildgestaltung)

Sophia Award – Bester Schnitt an Sandro Aguilar (Schnitt)

Sophia Award – Bestes adaptiertes Drehbuch an Ivo M. Ferreira (Autor)

Sophia Award– Bester Ton an Ricardo Leal (Ton)

Sophia Award – Beste Kostüme an Lucha d’Orey (Kostüme)

Sophia Award – Beste Ausstattung an Nuno G. Mello (Ausstattung)

Sophia Award– Bestes Make-up und Frisuren An Nuno Estevees “Blue” (Maske)

22. Globos de Ouro, Lissabon/Portugal

Bester Film

Áquiala Awards, Portugal

Bester Film

Bestes Drehbuch

(Redaktion: Alexander Bohr)



Centaur

Sendung: offen

67. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2017

C.I.C.A.E. CINEMA AWARD, Sektion Panorama

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar,

Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

(Redaktion: Alexander Bohr)



Clair Obscur

Sendung: offen

36. Istanbul Film Festivali, Istanbul/Türkei / Nationaler Wettbewerb „Golden Tulip“

Beste Regie an Yesim Ustaoglu (Buch und Regie), Kategorie National Golden Tulip Competition

Beste Darstellerin an Ecem Uzun (Darstellerin), Kategorie National Golden Tulip Competition

Beste Musik an Antoni Komaasa-Lazarkiewicz (Musik), Kategorie National Golden Tulip Competition

21st Sofia International Film Festival, Sofia, Bulgarien

Besondere Erwähnung, Kategorie Balkan Film Jury

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Currentzis: Der Klassikrebell

Sendung: 11. September 2016

30e Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA), Biarritz/Frankreich

FIPA d’Or, Kategorie „Musique et Spectacle“

(Redaktion: Tobias Feilen)



Das Kongo-Tribunal

Sendung: offen

60. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. DOK Leipzig

Lobende Erwähnung, Kategorie Internationaler Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm

Zürcher Filmpreis (Stadt Zürich). Zürich/Schweiz

Zürcher Filmpreis 2017

(Redaktion: Kathrin Brinkmann, Martin Pieper)



Der Eindringling

Sendung: offen

Cairo International Film Festival, Kairo/Ägypten

Golden Pyramid (bester Film)

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Die andere Seite der Hoffnung

Sendung: offen

67. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2017

Silberner Bär für die beste Regie an Aki Kaurismäki (Regie), Kategorie Internationale Jury

35. Filmfest, München

Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke an Aki Kauriismäki (Regie)

34th Jerusalem International Film Festival 2017, Jerusalem/Israel

Cummings Award for best Feature Film, Kategorie „Spirit of Freedom“

Dublin Film Critics Circle Award (DCFF) 2017, Dublin/Irland

Bester Schauspieler an Sherwan Haji (Darsteller

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Die Florence Foster Jenkins Story

Sendung: 3. Januar 2018

54th International Television Festival Golden Prague, Prag/Tschechien

Jury Prize for Originality of Production

(Redaktion: Tobias Cassau)



Die heimliche Revolution – Frauen in Saudi-Arabien

Sendung: 20. August 2016

29. Bayerischer Fernsehpreis, München

Bayerischer Fernsehpreis „Blauer Panther“ an Carmen Butta und Gabriele Riedle (Buch)

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Hannover

Juliane Bartel Medienpreis 2017, Kategorie Fernsehen, Dokumentation, Reportage, Feature

(Redaktion: Isabelle Tümena, Marita Hübinger)



Die Jagdstrecke

Sendung: offen

67. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2017

Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet, Kategorie Internationale Jury

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Die Odyssee der einsamen Wölfe

Sendung: 19. September 2016

Sondrio Festival, Sondrio, Italien

Lombardi Region Award, beste Dokumentation, Kategorie Internationale Jury

(Redaktion: Susanne Hillmann, Renate Marel, Marita Hübinger)



Die Spur (eng. „Game Count“, pol.: „Pokot“)

Sendung: offen

67. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2017, Berlin

Silberner Bär ALFRED-BAUER-PREIS für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet an Agnieska Holland und Kasia Adamik (Regie)

21. Fantasia International Film Festivals, Montréal/Kanada

Fantasia Best Film Award "Cheval Noir", Bester Film

Valladolid International Film Festival 2017, Valladolid/Spanien

Beste Darstellerin an Agnieszka Mandat-Grabka (Darstellerin)

30th European Film Awards (EFA) / Europäischer Filmpreis, Berlin

European Costume Designer 2017 an Katarzyna Lewinska (Kostümdesign)

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“, Kategorie Thriller/Spielfilm

Polish Film Festival in America (PFFA), Chicago/USA

President’s Award for a masterful Directing an Agnierszka Holland (Regie)

Polish Film Festival, Gdynia/Polen

Beste Regie an Agnieszka Holland und Kasia Adamik (Regie)

Bestes Make-Up an Janusz Kaleja (Maske)

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar, Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Donkeyote

Sendung: 27. November 2017

20. Filmfestival Málaga, Malaga, Spanien

Publikumspreis, Kategorie Sección Official (Documentales) an Chico Pereia (Regie)

12e L’Europe autour de l’Europe 2017 - Festival de Films Européens, Paris/Frankreich

Prix Luna

Lobende Erwähnung (Prix Sauvage) an Chico Pereia (Regie)

71stEdinburgh International Filmfestival (EIFF), Edinburgh/UK

Bester Dokumentarfilm

Documenta Madrid, Madrid/Spanien

Preis für den besten spanischen Regisseur an Chico Pereira

DocsMX, Mexiko

Preis der Jury, Sektion Etstampas

Alcances Cadiz Documentary Festival, Cadiz/Spanien

Beste Regie an Chico Pereira (Regie)

33rd Annual IDA Documentary Awards, Los Angeles/USA

Creative Recognition Award – Bestes Drehbuch an Chico Pereira, Manuel Pereira und Gabriel Molera (Drehbuch)

(Redaktion: Doris Hepp)



Eine fantastische Frau (una mujer fantástica)

Sendung: offen

67. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2017

Teddy Award für den Besten Spielfilm, Kategorie Unabhängige Jury

Silberner Bär für das beste Drehbuch an Sebastian Lelio und Gonzalo Maza (Autoren) Kategorie Internationale Jury

Lobende Erwähnung für den Besten Spielfilm, Kategorie Ökumenische Jury / Wettbewerb

World Cinema Festival 2017, Amsterdam/Niederlande

Audience Award: 6. Platz

32. Festival Internacional de Cine, Mar del Plata, Argentinien

Preis der RECAM, Kategorie Premios No Oficiales

15. Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Mexiko City, Mexiko

Fenix Film Award – Bester Spielfilm

Fenix Film Award – Beste Regie an Sebastián Lelio (Regie)

Fenix Film Award – Beste Darstellerin an Daniela Vega (Darstellerin)

75th Golden Globe Awards, Beverly Hills/USA

Nominierung in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film

(Redaktion: Alexander Bohr)



Enklave

Sendung: offen

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Film- und Altersempfehlung der Jugend Filmjury, Kategorie Drama/Spielfilm

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp



Eroberung der Weltmeere

Sendung: 4. Juni 2016

Verlagsgruppe Georg von Holzbrink, Berlin

Georg von Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftspublizistik 2017, Kategorie elektronische Medien an Alexander Lahl und Max Mönch (Drehbuch, Regie)

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Familienfest

Sendung: 25. November 2016

18. Deutscher Fernsehpreis, Düsseldorf

Bester Fernsehfilm

Beste Regie an Lars Kraume (Regie)

15. Deutscher Hörfilmpreis (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV), Berlin

Bester TV-Film

(Redaktion: Caroline von Senden, Olaf Grunert)



FOXTROT

Sendung: Offen

74. Internationale Filmfestspiele Venedig, Venedig/Italien

Silberner Löwe, Großer Preis der Jury, Kategorie Venezia 74

Premio Arca Cinema Giovani per miglior film di „Venezia 74“, Kategorie Premi Collaterali

Lobende Erwähnung, Kategorie Premio SIGNISs

Ophir Awards 2017 (Israelische Akademie für Film und Fernsehen), Ashdod/Israel

Bester Film

Beste Regie an Samuel Maoz (Regie)

Bester Darsteller an Lior Ashkenazi (Darsteller)

Beste Kamera an Giora Bejach (Kamera)

Bester Schnitt an Arik Leibovitch (Schnitt)

Beste Musik an Amit Poznansky und Ophir Leibovich (Musik)

Beste künstlerische Ausstattung an Arad Sawat (Ausstattung)

Bester Soundtrack an Alex Claude (Soundtrack)

15th Zagreb Film Festival (ZFF), Zagreb, Kroatien

HT Audience Award for best Feature Film

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar, Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Frauen und Ozeane (Folge: Alison Kock - Der weiße Hai)

Sendung: 8. März 2016

9th International Scientific Film Festival, Szolnok/Ungarn

Dritter Preis an Alexandra Sorgenicht (Autorin)

(Redaktion: Marita Hübinger)



Geschwister

Sendung: offen

31. Bolzano Film Festival, Bozen/Italien

Publikumspreis der Stadt Bozen an Markus Mörth (Regie)

(Redaktion: Lucia Haslauer, Doris Hepp)



Good Mannners (port.: As Bos Maneiros)

Sendung: offen

70. Locarno Filmfestival, Locarno/Schweiz

Spezialpreis der Jury, Kategorie Internationaler Wettbewerb

an Marco Dutra und Juliana Rojas (Regie)

Fantastic Fest 2017, Austin/Texas/USA

Besondere Erwähnung, Kategorie Fantastic Features

5oth Festival de Cinema Fantàstic, Sitges/Spanien

José Luis Guarner – Critics Award, Kategorie Critics Jury

Besondere Erwähnung – Beste Darstellerin an Isabél Zuaa (Darstellerin)

19th Festival do Rio, Rio de Janeiro/Brasilien

Redentor Trophy 2017, Kategorie Best Fiction Feature

Redentor Trophy 2017, Kategorie Beste Nebendarstellerin an Marjorie Estiano (Darstellerin)

Redentor Trophy 2017, Kategorie Beste Bildgestaltung an Rui Poças (Kamera)

FIPRESCI Award – Bester Film

Felix Award 2017 – Best Feature

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Grüße aus Fukushima

Sendung: Offen

12. Festival „Ökofilmtour“, Potsdam

Preis der Stadt Potsdam für die beste künstlerische Leistung

(Redaktion: Caroline von Senden, Andreas Schreitmüller, Olaf Grunert)



Havarie

Sendung: 21. Februar 2018

67. Internationale Filmfestspiele Berlin (Berlinale), Verband der deutschen Filmkritik, Berlin

Preis der deutschen Filmkritik 2016, Bester Experimentalfilm

40. Duisburger Filmwoche, Duisburg

ARTE-Dokumentarfilmpreis

L’Alternativa Festival de Cinema de Barcelona, Barcelona/Spanien

Bester Film

Montréal International Documentary Festival (RIDM), Montréal/Kanada

Preis für den besten Schnitt eines internationalen Films

(Redaktion: Doris Hepp)



Hedda

Sendung: 9. März 2017

Deutsche Akademie für Fernsehen (DAfF), Köln

Auszeichnung, Kategorie Szenenbild an Myrna Drews (Szenenbild)

(Redaktion: Jule Broda, Meike Klingenberg)



Jupiter’s Moon

Sendung: Offen

38. International Cinematographers’ Film Festival Manaki Brothers, Bitola/Mazedonien

Golden Camera 300 (1. Preis), Hauptpreis für den besten Film

An Marcell Rev (Kamera)

45th Norwegian International Film Festival Haugesund/Norwegen

Andreas Award 2017, Ecumenical Film Prize

50th Festival del Cinema Fantàstic, Sitges/Spanien

Best Feature Length Film

Best Special Effects

Austin Fantastic Film Festival 2017, Austin/Texas/USA

Beste Regie an Kornel Mundruczo (Regie)

Batumi International Art House Film Festival 2017, Batumi/Georgien

Bester Hauptdarsteller an Merab Ninidze

Film Festival Oostende 2017, Oostende/Belgien

Lobende Erwähnung der Jury an Marcell Rev (Bildgestaltung)

L‘Étrange Film Festival 2017, Paris/Frankreich

Grand Prix Nouveau Genre Award

(Redaktion: Alexander Bohr)



Licht (Mademoiselle Paradis)

Sendung: Offen

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“, Kategorie Spielfilm/Historischer Film

(Redaktion: Holger Stern)



Männer weinen nicht (Men don’t cry)

Sendung: 6. Dezember 2018

52. Internationales Filmfestival Karlovy Vary, Tschechien

European Cinemas Label Award für den Besten Europäischen Film im Wettbewerb

Sonderpreis der Jury, Kategorie Official Selection – Competition

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar, Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

23. MEDFILM Festival 2017, Rom/Italien

Amore e Psiche ASward, Bester Film

23rd Sarajevo Film Festival 2017, Sarajevo/Bosnien und Herzegowina

Publikumspreis

19. Internationales Filmfestival Bratislava, Bratislava/Slowakei

Bester Spielfilm

15. Zagreb Film Festival 2017, Zagreb/Kroatien

Golden Pram Award, Bester Spielfilm

28. Ljubljana International Film Festival (LIFFe), Ljubljana/Slowenien

Preis der Internationalen Filmkritik FIPRESCI

20. Slovenskega Film Festival, Portoroz/Slowenien

Vesna Award for best Minority Co-production

International Film Festival “Crime and punishment”, Istanbul/Türkei

Golden Scales Award

(Redaktion: Jörg Schneider, Doris Hepp)



Mali Blues

Sendung: Sommer 2018

Unerhört! Musikfilmfestival, Hamburg

Bester Film

6th Luxor African Filmfestival (LAFF), Kairo/Ägypten

El Hosseiny Abou Deif Prize, Kategorie Best Freedom Film

Deutscher Dokumentarfilmpreis 2017, SWR-Doku-Festival, Stuttgart

Preis der Norbert Daldrop Förderung für Kunst und Kultur an Lutz Gregor (Regie)

(Redaktion: Tobias Cassau)



Masaryk – A Prominent Patient

Sendung: Offen

Czech Lion Awards – CFTA, Prag/Tschechien

Insgesamt zwölf Filmpreise, u.a. für den besten Film, den besten Schauspieler, den besten Nebendarstelller, das beste Buch,die beste Kamera, den besten Schnitt, den besten Ton, das beste Drehbuch, die beste Musik, das beste Szenenbild, die besten Kostüme, die beste Maske und die beste Ausstattung

Beste Schauspieler: Karel Roden, Oldřich Kaiser

Bester Nebendarsteller: Edvard Beneš

Bester Regisseur: Julius Ševčík

Bester Film

The Sun in a Net Awards (Slnko v sieti), Bratislava/Slowakei

Insgesamt acht Auszeichnungen, u.a. für den besten Film, für Karel Roden und Oldřich Kaiser als beste Darsteller, für die beste Regie, für das beste Drehbuch, für die beste Kamera, für den besten Schnitt, für den besten Ton, für die beste Musik, für das beste Szenenbild, für die besten Kostüme und für die beste Maske

14. Neiße-Filmfestival, Varnsdorf, Tschechien

Neiße-Fisch 2017, Kategorie Bestes Szenenbild

41e Festival des Films du Monde, Montreal/Kanada

Bester Schauspieler an Karl Roden (Darsteller)

(Redaktion: Olaf Grunert)



Meer entdecken! (Netzformat auf der online-Platttform arte future)

Scroll-Dokus Das Grönlandeis. Am Ende der Ewigkeit (4. März 2017)

und Plastik. Gefährliches Fressen im Ozean (1. September 2016)

Verlagsgruppe Georg von Holzbrink, Berlin

Georg von Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftspublizistik 2017, Kategorie elektronische Medien an Alexander Lahl und Max Mönch (Drehbuch, Regie)

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger, Katja Dünnebacke, Annett Sager)



Monopoly der Weltmeere (ZDF/ARTE; Web-Projekt als Teil der Scroll-Dokumentation Meer entdecken!)

Start: 3. März 2017

50. Deutscher Wirtschaftsfilmpreis 2017 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Berlin

Erster Preis, Kategorie III, Audiovisuelle Beiträge für digitale Medien

Ernst-Schneider-Preis – Journalistenpreis der deutschen Wirtschaft, Berlin

Ernst-Schneider-Preis für den besten Wirtschaftsjournalismus, Kategorie Internet an Alexander Lahl und Max Mönch (Autoren)

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger, Katja Dünnebacke, Anett Sager)



Mustang

Sendung: 16. Mai 2018

Cin Euphoria Premios 2017 (Cinema Blogger, Online-Blog), Portugal

Bester Film, Kategorie Competição Internacional

(Redaktion: Alexander Bohr)



Queercore – How to punk a revolution

Sendung: offen (Sommer 2018)

19th Festival do Rio (Rio de Janeiro International Film Festival), Rio de Janeiro/Brasilien

Felix Award 2017, Beste Dokumentation

7. Filmfest Homochrome, Köln/Dortmund

Chromie Audience Award Outstanding Documentary Feature

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Re: Allah liebt euch alle

Sendung: 20. März 2017

Felix-Rexhausen-Preis 2017 (Bund lesbischer und schwuler JournalistInnen e.V.), Dortmund

2. Preis an Daniel Bohm und Katrin Sandman (Autoren)

(Redaktion: Martin Ehrmann)



Somewhere in Tonga

Sendung: 23. November 2017

51. Internationale Hofer Filmtage, Hof

Lobende Erwähnung beim Förderpreis Deutsches Kino 2017

28. Festival für deutsche Filme, „Kinofest Lünen“, Lünen

Publikumspreis Lüdia (Hauptpreis)

Preis der Jury 16+

(Redaktion: Christian Cloos, Olaf Grunert)



Teheran Tabu

Sendung: Offen

34th Jerusalem International Film Festival, Jerusalem/Israel

FIPRESCI-Award der internationalen Filmkritik, Bester Debütfilm im internationalen Wettbewerb

50. Festival de Cinema Fantàstic, Sitges/Spanien

Anima’t – Bester Animationsfilm

46e Festival du Nouveau Cinéma, Montreal/Kanada

Prix de l’innovation Daniel Langlois, Kategorie Competition Internationale – Long Métrages

25. Filmfest Hamburg 2017, Hamburg

Art Cinema Award – Bester Film

EBU European Script Awards 2017, Helsinki/Finnland

MOST INNOVATIVE SCRIPT OF THE YEAR BY A NEWCOMER FOR A FILM an Ali Soozandeh (Drehbuch)

15th Internationales Film Festival Torun (TOFIFEST) 2017, Torun/Polen

Preis der Studenten-Jury

59. Zinebi Film Festival, Bilbao/Spanien

Besondere Erwähnung

FernsehfilmFestival Baden-Baden 2017, Baden-Baden

Nachwuchspreis “MFG-Star”

(Redaktion: Christian Cloos, Doris Hepp)



The Square

Sendung: offen

70. Internationale Filmfestspiele 2017, Cannes/Frankreich

Goldene Palme, Kategorie Jurypreis: Longs Métrages

Prix Vulcain de l’Artiste-Technicien an Josefin Asberg (Production Design)

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar, Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

30th European Film Awards (EFA)/ Europäischer Filmpreis (European Film Academy), Berlin

European Film 2017

European Comedy 2017

European Director an Ruben Östlund (Regie)

European Screenwriter 2017 an Ruben Östlund (Drehbuch)

European Actor 2017 an Claes Bang (Darsteller)

European Production Designer 2017 an Josefin Åsberg (Szenenbild)

Fantastic Fest 2017, Austin/Texas/USA

Best Picture, Kategorie Comedy Features

Gilde Filmpreis 2017, Leipzig

Bester Film (international)

Boston Society of Film Critics Awards 2017, Boston/Massachusetts/USA

Bester fremdsprachiger Film

75. Golden Globe Awards, Beverly Hills/USA

Nominierung in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film

Chicago Film Critics Association’s Award 2017, Chicago/Illinois/USA

Bester fremdsprachiger Film

Dallas-Fort Worth Film Critics Association Awards 2017, Dallas/Texas/USA

Bester fremdsprachiger Film

Indiewire Critics’Poll 2017 (indiewire.com)

4. Preis, Kategorie Bester fremdsprachiger Film

Florida Film Critics Circle Awards 2017

Runner-up 2. Preis, Kategorie Bester fremdsprachiger Film

(Redaktion: Alexander Bohr)



The Wound

Sendung: offen

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar, Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

Sarasota Film Ferstival 2017, Sarasota/Florida/USA

Narrative Jury Prize

Finalist

32. Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions, Turin/Italien

Premio “Ottavio Mai” (1. Platz), Kategorie All the Lovers – Spielfilm International

“Frameline” San Francisco International LGBTQ Film Festival 2017, San Francisco/USA

Bester Erstlingsfilm

32. Cinema Jove – Festival Internacional de Cine de Valencia, Valencia/Spanien

La Luna de Valencia, Kategorie Bester Spielfilm

Lobende Erwähnung an Nakhane Touré (Darsteller)

Taipai Film Festival 2017, Taipeh/China

Grand Prize, Kategorie International New Talent Competition

L.A. Outfest 2017, San Francisco/USA

International Grand Jury Prize, Kategorie Bester internationaler Spielfilm

38th Durban International Film Festival, Durban/Südafrika

Beste Regie an John Trenngove ((Regie)

Bester Darsteller an Nakhane Touré (Darsteller)

World Cinema Festival 2017, Amsterdam/Niederlande

Bester Film

Audience Award: 4. Platz

Queer Porto 3 – International Queer Film Festival, Porto/Portugal

Publikumspreis

Durban Gay & Lesbian Film Festival 2017, Durban/Südafrika

Best Feature Film

61st BFI London Film Festival (British Film Institute), London/England

The Sutherland Award 2017, Kategorie Best First Feature

28th Carthage Film Festival, Carthago/Tunesien

Silver Tanit, Kategorie Feature Film

22. LesGaiCineMad/International LGBT Film Festival, Madrid/Spanien

Bestes Drehbuch

(Redaktion: Claudia Tronnier, Olaf Grunert)



The Intruder (it.: L’Intrusa)

39th Cairo International Film Festival, Kairo/Ägypten

Golden Pyramid, Kategorie Internationale Jury – Bester Film

(Redaktion: )



¾ (Three Quarters)

Sendung: Offen

70. Locarno Filmfestival, Locarno/Schweiz

Goldener Leopard, Kategorie Cineasti del presente

35th Golden Rose Festival, Varna/Bulgarien

Beste Regie, Kategorie Feature Film an Ilian Metev (Regie)

24th Minsk International Film Festival „Listapad“, Minsk/Weißrussland

Victor Turov Arward for Best Film, Kategorie Youth on the March

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Under the Tree

Sendung: offen

13. Zürich Film Festival, Zürich/Schweiz

Lobende Erwähnung, Kategorie Internationaler Spielfilmwettbewerb

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Austin Fantastic Fest, Austin/Texas

Best Director, Kategorie Comedy Features

Hamptons International Film Festival, Hamptons/New York/USA

Golden Starfish Award, Best Narrative Feature

Denver International Film Festival, Denver/Colorado/USA

Special Jury Award

Cinema Scandinavia

Favourite Director

Favourite Actor

Nordic Film of the Year

Favourite Icelandic Film

Favourite Actress

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles/USA

Nominierungsliste für den “Auslands-Oscar",

Kategorie Best Foreign Language Film of the Year

(Redaktion: Holger Stern)



Was werden die Leute sagen

Sendung: offen

9th Les Arcs European Film Festival, Les Arcs/Frankreich

Publikumspreis

Besondere Erwähnung

Femme de cinéma an Iram Haq (Regie)

(Redaktion: Doris Hepp, Claudia Tronnier)



Weizen (Bugday / Grain)

Sendung: offen

30th Tokyo International Film Festival, Tokio/Japan

Tokyo Grand Prix Award für den besten Film an Semih Kaplanoğlu (Regie)

Governor of Tokyo Award

(Redaktion: Alexander Bohr)



Western

Sendung: offen

70. Internationale Filmfestspiele 2017, Cannes/Frankreich

Besondere Erwähnung

14th Internationales Filmfestival „Goldene Aprikose“, Eriwan/Armenien

Besondere Erwähnung im Wettbewerb um die Goldene Aprikose

13. Festival des deutschen Films, Ludwigshafen

Filmkunstpreis 2017 ex aequo

34th Jerusalem Film Festival (JFF), Jerusalem/Israel

Besondere Erwähnung, Kategorie International Competition

2017 Seville European Film Festival, Sevilla/Spanien

Grand Jury Award

13. Augenblick-Filmfestival (3ème édition d’Augenblick) (Alsace Cinémas, Netzwerk der unabhängigen Kinos im Elsass), Strasbourg/Frankreich

Preis der Jury an Valeska Griesebach (Regie)

32.Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Mar del Plata/Argentinien

Beste Regie an Valeska Griesebach (Regie), Kategorie Internationaler Wettbewerb

20th Motovun Film Festival, Motovun/Kroatien

Propeller of Motovun 2017 (Hauptpreis)

FIPRESCI AWARD

7. Günter Rohrbach Filmpreis, Neunkirchen

Günther Rohrbach Filmpreis 2017

Preis der Saarland Medien GmbH

24th Minsk International Film Festival „Listapad“, Minsk/Weiißrussland

Best Actor Award an Meinhard Neumann (Darsteller)

6th Festival des Cine „La Orquieda“, Cuenca/Ecuador

La Orchidea 2017, Kategorie Mejor Largometraje Internacional

(Redaktion: Claudia Tronnier, Meinolf Zurhorst)



Zugvögel - Kundschafter in fernen Welten

Sendung: 11. August 2016

New York Festival 2017 – World’s Best Television & Films, New York/USA

Gold World Medal, Kategorie Television- Documentary/Information Program/Nature & Wildlife

Green Screen Naturfilmfestival Eckernförde

Bester Wissenschaftsfilm

Heinz Sielmann Filmpreis

Deutsches NaturfilmFestival 2017, Darß

Jury-Preis für herausragende Leistungen – Bestes Buch

an Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (Autoren und Regisseure)

Festival International Nature Namur, Namur/Frankreich

Zuschauerpreis

(Redaktion: Friedrike Haedecke, Katharina Kohl, Marita Hübinger)