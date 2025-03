Auszeichnungen

Agree to Disagree!

Sendung: ab 8. Juli 2023 (ARTE-YouTube-Channel und DLF-Audiothek: ab 24. Mai 2023)

WCFSP 2023 – World Congress of Science and Factual Producers, Seattle/USA

Buzzie Award: Best factual – Short format

(Redaktion: Linde Dehner, Moritz Hoppe)



Aurora’s Sunrise

Sendung: offen

21st International Film Festival and Forum on Human Rights (FIFDH Geneva), Genf/Schweiz

Grand Geneva Award, Kategorie “Creative Documentaries”

MOVIES THAT MATTER FESTIVAL, Den Haag/Niederlande

Audience Award

(Redaktion: Martin Pieper)



Black Mambas

Sendung: offen

NaturVision Filmfestival, Ludwigsburg

NaturVision Newcomerpreis

(Redaktion: Türkan Schirmer)



Call Me Dancer

Sendung: 21. Januar 2024

Berkshire International Film Festival (BIFF), Great Barrington/USA

Audience Award, Kategorie “Documentary”

Middlebury New Filmmakers Festival, Middlebury/USA

Audence Award, Kategorie “Best Feature”

San Fancisco Dance Film Festival, San Fancisco/USA

Audience Favorite

Rhehobot Beach Independent Filmfestival, Rehoboth Beach/USA

Best Documentary

Doc Edge Film Festival 2023, Auckland/Neuseeland

Doc Edge Award, Festival Category “The Art of Storytelling”

Vancouver International Film Festival (VIFF), Vancouver/Kanada

Audience Award, Kategorie « Portraits »

Indian Film Festival Cincinnati, Cincinnati/USA

Best Director an Leslie Shampaine (Regie)

Hamptons Doc Fest, Sag Harbor/USA

Art & Inspiration Award

New York Indian Film Festival (NYIFF), New York/USA

NYIFF Award, Kategorie “Best Documentrary by a Woman Filmmaker

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Clara

Sendung: offen

33. Filmfestival Cottbus – Festival des osteuropäischen Films, Cottbus

Publikumspreis

(Redaktion:Lucia Haslauer (ZDF), Doris Hepp, Julius Windhorst (ZDF/ARTE))



Clashing differences

Sendung: offen

40. Filmfest München 2023, München - DZ Bank AG, Bavaria Film, Bayerischer Rundfunk

Förderpreis ‚Neues Deutsches Kino‘, Kategorie „Produzentische Leistung“ an Merle Grimme (Drehbuch)

First Steps Awards 2023, Berlin

Big Audience Award an Merle Grimme (Regie)

(Redaktion: Lucia Haslauer, Simon Ofenloch, Martin Gerhard, Ann-Sophie Müller, Stéphanie Maure)



Club Zero

Sendung: offen

Alexandre Trauner Art Film Festival, Szolnok/Ungarn

Best Production Design Award, Kategorie “European Feature Film Competition an Beck Rainford (Produktionsdesign)

SITGES – Festival International Fantastic Film Festival of Catalonia, Buenos Aires/Argentinien

Beste Musik an Markus Binder (Musik)

European Film Awards (European Film academy), Berlin

Excellence Awards 2023, Kategorie “European Original Score” an Markus Binder (Musik)

(Redaktion: Holger Stern)



Corsage

Sendung: offen

Diagonale Festival des österreichischen Films 2023, Graz/Österreich (Drehbuchverband Austria/ Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport)

Thomas-Pluch-Drehbuchpreis 2023 für das beste Drehbuch eines abendfüllenden Kinospielfilms oder Fernsehfilms an Marie Kreutzer (Drehbuch)

Diagonale-Preis Bildgestaltung des Verbandes Österreichischer Kameraleute AAC, Kategorie „Beste Bildgestaltung Spielfilm/ Dokumentarfilm“ an Judith Kaufmann (Bildgestaltung)

Diagonale-Preis Szenenbild und Kostümbild des Verbandes österreichischer Filmausstatter*innen VÖF, Kategorie „Bestes Szenenbild, Bestes Kostümbild“ an Martin Reiter (Szenenbild)

Diagonale-Preis der VAM für herausragende Produktionsleistungen, Kategorie „Herausragende Produktionsleistung“ an Alexander Glehr und Johanna Scherz (Film AG)

13. Österreichischer Filmpreis 2023 (Akademie des österreichischen Films), Wien

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Beste weibliche Hauptrolle“ an Vicky Krieps (Darstellerin)

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Beste Kamera“ an Judith Kaufmann (Kamera)

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Bestes Kostümbild“ an Monika Buttinger (Kostümbild)

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Bestes Maskenbild“ an Maike Heinlein und Helene Lang (Maskenbild)

(Redaktion: Alexander Bohr, Simon Ofenloch)



DANCE ON! Zwischen Applaus und Abschied

Sendung: 20. November 2022

24st World Media Festivals 2023, Hamburg

Grand Award, Kategorie „Best in Documentaries“

Intermedia-globe Gold, Kategorie „ Documentaries/Arts & Culture“

(Redaktion: Dieter Schneider)



Das Lehrerzimmer

Sendung: offen

73. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2021

Cicare Art Cinema Award

Label Europa Cinemas

73. Verleihung des Deutschen Filmpreises Lola 2023, Berlin

(Deutsche Filmakademie / Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien)

Lola in Gold, Kategorie „Bester Spielfilm

Lola, Kategorie „Beste weibliche Hauptrolle“ an Leonie Benesch (Darstellerin)

Lola, Kategorie „Beste Regie“ anIlker Çatak (Regie)

Lola, Kategorie „Bestes Drehbuch“ an Johannes Duncker und Ilker Catak (Drehbuch)

Lola, Kategorie „Bester Schnitt“ an Gesa Jäger (Schnitt)

German Films (Fachjury derAuslandsvertretung des Deutschen Films), München

Nominierung für den Oscar-Wettbewerb 2024

95th Academy Awards (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), Los Angeles/ Kalifornien/ USA

Nominierung Oscar-Shortlist 2024

(Redaktion: Alexandra Staib, Olaf Grunert, Barbara Häbe)



Der vermessene Mensch

Sendung: offen

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“

Festival des deutschen Films, Ludwigshafen

Ludwigshafener Auszeichnung

(Redaktion: Caroline von Senden)



Die Theorie von Allem

Sendung: offen

Filmkunstmesse Leipzig, Leipzig

Gilde Filmpreis, Kategorie „Bester Film (national)“

SITGES – Festival International Fantastic Film Festival of Catalonia, Buenos Aires/Argentinien

José Luis Guarner Critics’ Award

(Redaktion: Holger Stern)



Eismayer

Sendung: offen

44. Filmfestival Max Ophüls Preis, Saarbrücken

Max Ophüls Preis, Kategorie „Preis der Filmkritik – Bester Spielfilm“

Max Ophüls Preis, Kategorie „Publikumspreis Spielfilm“

Diagonale – Festival des österreichischen Films 2023, Graz

Diagonale Schauspielpreis in Kooperation mit der VdFS-Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden für einen bemerkenswerten Auftritt einer österreichischen Schauspielerin sowie eines österreichischen Schauspielers in einem Wettbewerbsfilm der Diagonale `23 an Gerhard Liebmann (Darsteller)

13. Österreichischer Filmpreis 2023 (Akademie des österreichischen Films), Wien/Österreich

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Bestes Drehbuch“ an David Wagner (Drehbuch/Regie)

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Beste männliche Hauptrolle“ an Gerhard Liebmann (Darsteller)

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Beste männlicher Nebenrolle“ an Luka Dimić (Darsteller)

Österreichischer Filmpreis, Kategorie „Beste Musik“ an Eva Klampfer (LYLITHMusik)

Deutscher Schauspielpreis 2023 (Bundesverband Schauspiel), Berlin

Deutscher Schauspielpreis, dramatische Hauptrolle an Gerhard Liebmann (Darsteller)

(Redaktion: Lucia Haslauer, Olaf Grunert, Martin Gerhard)



El Eco

Sendung: offen

73. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2021

Encounters / Preis der Jury, Kategorie „Beste Regie“ an Tatiana Huezo (Regie)

Berlinale Dokumentarfilm Preis

Teddy Award

41°FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO INTERNACIONAL DEL URUGUAY, Montevideo/Uruguay

Bester Film

Jerusalem Film Festival, Jerusalem/Israel

The Chantal Akerman Prize

Chicago International Film Festival, Chicago/USA

Gold Hugo, Kategorie „New Directors Competition”

Camerimage, International Film Festival of the Art of Cinematography, Torun/Polen>

Golden Frog, Kategorie „Documentary Feature Competition”

Viennale, Wien/Österreich

Viennale-Preis Der Standard, Leser:innen-Jury, Kategorie „Lobende Erwähnung“

(Redaktion: Doris Hepp, Kathrin Brinkmann)



Ellos eatnu - Let the River Flow („Ellos eatnu – La elva leve“)

Sendung: offen

Tromsø International Film Festival (TIFF), Tromsø/Norwegen

Publikumspreis

Göteborg International Film Festival 2023, Göteborg/Schwerden

FIPRESCI-Award des internationalen Verbands dervFilmkritik

Audience Dragon Award, Kategorie „Best Nordic Film“

Nordische Filmtage Lübeck

Preis der Lübecker Nachrichten

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Fallen Leaves (Originaltitel: Kuoleet lehdet; dt.: Fallende Blätter)

Sendung: offen (Kinostart: 14. September 2023)

76. Internationale Filmfestspiele von Cannes, Cannes/Frankreich

Preis der Jury an Aki Kaurismäki (Regie)

40. Filmfest München 2023, München

Bayern 2 und SZ Publikumspreis

71. Festival Internacional de Cine de San Sebastian (SSIFF), San Sebatstian/Spanien

Fédération Internationale de la Presse Cinématographique (FIPRESCI)

FIPRESCI Grand Prix, Kategorie « Bester Film »

Filmfestival von Miskolc 2023 (Jameson CineFest), Mischkolz/Ungarn

Adolph-Zukor-Preis

Chicago International Film Festival, Chicago/USA

Silver Hugo, Kategorie “Best Director” an Aki Kaurismäki (Regie)

Toronto Film Critics Association (TFCA), Toronto/Kanada

Toronto Film Critics Association Award, Kategorie “Best International Film”

(Redaktion: Holger Stern)



Four Daughters (Origionaltitel: Les filles d’Olfa)

Sendung: offen

76. Internationale Filmfestspiele von Cannes, Cannes/Frankreich

Preis für den besten Dokumentarfilm

(Redaktion: Martin Pieper)

Green Border

Sendung: offen

80. Internationale Filmfestspiele von Venedig 2023, Venedig/Italien

Spezialpreis der Jury

Premio ARCA CinemaGiovani Award (Young Cinema Award)

CinemaSarà Award (Jugendjury der Cineteca Italiana di Milano)

Cinema for UNICEF Award

Green Drop Award (Green Cross Italia)

Sorriso Diverso Venezia Award 2023 für den besten ausländischen Film

Preis der studentischen Vereinigung Università Cerca Lavoro (UCL)

UNIMED Award – Preis für kulturelle Vielfalt

(Studenten des Universitätsnetzwerks Unimed - Mediterranean Universities Union)

Tertio Milennio Film Fest 2023, Rom/Italien

Premio Fuoricampo

Chicago International Film Festival 2023, Chicago/Illinois/USA

Audience Choice Award (Zuschauerpreis)

14. Festival International du Film de La Roche-sur-Yon-Festival,

La Roche-sur-Yon/Frankreich

Prix du public (Zuschauerpreis)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Hinter den Fassaden (Behind the haystacks)

Sendung: offen

Hellenic Film Academic Awards 2023, Athen/Griechenland

Iris Award, Bester Film

Iris Award, Beste Regie

Iris Award, Bester Debütant (Regisseur)

Iris Award, Bestes Drehbuch

Iris Award, Beste Fotografie

Iris Award, Beste männliche Hauptrolle

Iris Award, Beste männliche Nebenrolle

Iris Award, Beste Weibliche Nebenrolle

Iris Award, Bester Schnitt

Iris Award, Bestes Sounddesign

(Redaktion: Jörg Schneider, Doris Hepp (ZDF/ARTE), Martin Gerhard (ZDF/ARTE)



Holy Spider

Sendung: offen

Robert Festival 2023 – Dänischer Filmpreis (dänische Filmakademie (Danske FilmAkademiet), Kopenhagen/Dänemark

Robert-Prisen, Kategorie „Bester Film“

Robert-Prisen, Kategorie „Beste Regie“ an Ali Abbasi (Regie)

Robert-Prisen, Kategorie „Bestes Drehbuch“ an Ali Abbasi und Afshin Kamran Bahrami (Drehbuch)

Robert-Prisen, Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ an Zar Amir Ebrahimi (Darstellerin)

Robert-Prisen, Kategorie „Beste Kamera“ an Nadim Carlsen (Kamera)

Robert-Prisen, Kategorie „Beste Musik“ an Martin Dirkov (Musik)

Robert-Prisen, Kategorie „Beste männliche Nebenrolle“ an Arash Ashtiani

Robert-Prisen, Kategorie „Bester Schnitt“ an Hayedeh Safiyari und Olivia Neergaaard-Holm (Schnitt)

Robert-Prisen, Kategorie „Bestes Sounddesign“ an Rasmus Winther Jensen (Sounddesign)

Robert-Prisen, Kategorie „Beste visuelle Effekte“ an Peter Hjorth (Visuelle Effekte)

Robert-Prisen, Kategorie „Beste Szenographie“ an Lina Nordquist (Szenographie)

Bodilprisen – Verleihung der 76. Dänischen Kritikerpreise 2023, Kopenhagen/Dänemark

Bodilprisen, Kategorie „Bestes Drehbuch“ an Ali Abbasi und Afshin Kamran Bahrami (Drehbuch)

73. Verleihung des Deutschen Filmpreises Lola 2023, Berlin

Lola in Bronze, Kategorie „Bester Spielfilm

(Redaktion: Holger Stern)



Honecker und der Pastor

Sendung: 21. März 2022

Verein Christliche Medieninitiative pro, Berlin

Medienpreis Goldener Kompass an Jan Josef Liefers (Regie)

(Redaktion: Daniel Blum, Olaf Grunert (ARTE))



Im Feuer

Sendung: 15. September 2022

59. Verleihung des deutschen Fernsehpreises Grimme-Preis, Grimme-Institut, Marl

Grimme-Preis, Kategorie „Fiktion“

(Redaktion: Melvina Kotios (ARTE) Claudia Tronnier, Olaf Grunert)



Im Schatten von Beirut – Hoffen auf ein Wunder

Sendung: 2. August 2023

18th Doc Edge Film Festival 2023, Auckland/Neuseeland

Doc Edge Award, Kategorie “International Competition. Best International Feature”

Doc Edge Award, Kategorie “International Competition. Best International Cinematography”

Doc Edge Award, Kategorie “Festival Category. Our World, Our Stories”

IFTA Film & Drama Awards (Irische Film- und Fernsehakademie), Dublin/Irland

Einreichung für die 96. Academy Awards, Kategorie “Internationaler Feature Film”

(Redaktion: Martin Pieper)



Leben aus dem All – Exoplaneten

Sendung: 23. April 2022

Medienpreis Luft- und Raumfahrt 2023, München

Medienpreis Luft- und Raumfahrt 2023, Kategorie Fernsehen

(Redaktion: Marita Hübinger)



Leere Netze

Sendung: offen

40. Filmfest München 2023, München DZ Bank AG, Bavaria Film, Bayerischer Rundfunk

Förderpreis ‚Neues Deutsches Kino‘, Kategorie „Produzentische Leistung“ an Uschi Feldges (Produzentin)

57th Karlovy Vary International Film Festival (KVIFF), Karlsbad/Tschechien

Sonderpreis der Jury

Fünf Seen Filmfestival (FSSF) 2023, Gauting/Starnberg/Seefeld

Sonderpreis der Jury

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat: „besonders wertvoll“

Hessischer Film- und Kinopreis 2023, Wiesbaden

Newcomerpreis an Behrooz Karamizade (Regie)

(Redaktion: Christian Cloos, Doris Hepp (ZDF/ARTE), Martin Gerhard (ZDF/ARTE))



More than strangers

Sendung: offen

40. Filmfest München 2023, München - DZ Bank AG, Bavaria Film, Bayerischer Rundfunk

Förderpreis ‚Neues Deutsches Kino‘, Kategorie „Beste Nachwuchsregisseurin“

an Sylvie Michel (Regie)

(Redaktion: Holger Stern )



Naked – Männer, Frauen und noch viel mehr (sechsteilige Dokureihe) Folgen: Ungleich geboren und Endlich erwachsen

Sendung: 2.bis 4.November 2022, online ab 17. Oktober 2022)

2023 New York Festivals® TV & Film Awards, New York/USA

Grand Award (Hauptpreis), Kategorie “Documentary/Human Concerns”

(Redaktion: Marita Hübinger, Wolfgang Bergmann)



Non-Aligned: Scenes from the Labudovic Reels (Dt.: Die Bewegung der Blockfreien – Der vergessene dritte Weg)

Sendung: offen

38. DOK.fest München 2023 – Internationales Dokumentarfilmfestival

DOK.edit Award

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Olfas Töchter („Les filles d’Olfa“)

Sendung: offen

76. Festival de Cannes, Cannes/Frankreich

L`OEIL D`OR, Kategorie “Bester Dokumentarfilm“

Francois Chalais Prize

Chicago International Film Festival, Chicago/USA

Special Mention, Kategorie “New Directors Competition”

40. Filmfest München 2023, München

ARRI-Award, Kategorie „Bester internationaler Film“

Filmkunstmesse Leipzig, Leipzig

Gilde Filmpreis, Kategorie „Publikumspreis“

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“

Internationales Film Festival Brüssel (BRIFF), Brüssel/Belgien

Jury Prize

BeTV Prize

Filmfestival Cologne (FFCGN), Köln

Phoenix Preis, Kategorie „Top Ten TV / Best of Cinema Documentary

Annual IDA Documentary Awards (Virtuell)

Best Writing

(Redaktion: Martin Pieper)



Paradiese aus Menschenhand – Die Rückkehr der Moore

Sendung: 21. April 2022

Ökofilmtour 2023 - 18. Brandenburgisches Festival des Umwelt- und Naturfilms, Potsdam

Klimaschutz-Preis der Landeshauptstadt Brandenburg

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Peeled Skin („Gepellte Haut“)

Sendung: offen

73. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2023/

Berlinale Co-Production Market

ARTEKino International Award 2023

(Redaktion: Jörg Schneider)



Pianoforte: Der Chopin-Wettbewerb in Warschau

Sendung: 27. März 2024

Millennium Docs against Gravity Festival, Warschau/Polen

Silesian Audience Award

Visions du Réel Nyon, Nyon/Schweiz

Publikumspreis, Kategorie « Grand Angle »

(Redaktion : Dieter Schneider)



Re: Theresienstadt und das Lager – Maroder Gedenkort oder lebenswerte Stadt?

Sendung: 27. September 2022

Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2023

(Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond), Prag/Tschechien

Sonderpreis „Milena Jesenská“ an Denise Dismer (Autorin)

(Redaktion: Miriam Carbe)



Roter Himmel

Sendung: offen

73. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2023

Silberner Bär – Großer Preis der Jury

Odessa International Film Festival, Odessa/Ukraine

Sonderpreis des Internationalen Wettbewerbs

European Film Festival Palic, Palic/Serbien

The Golden Tower, Kategorie “Best Film”

(Redaktion: Caroline von Senden, Claudia Tronnier, Simon Ofenloch)



Stille Pandemie – Der globale Kampf gegen Antibiotika-Resistenz

Sendung: 15. März 2022

Alexandre Trauner Art Film Festival, Szolnok/Ungarn

Dritter Preis, Kategorie „Spectacular Science“

(Redaktion: Martin Pieper)



The Doctor Say’s I‘ll Be Allright But I’m Feelin’ Blue

Sendung: offen

71. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2023

Thomas Strittmattter Preis 2023 an Mascha Schilinski und Louise Peter (Drehbuch)

(Redaktion: Burkhard Althoff, Melvina Kotios (ARTE))



Theatre of Violence (Dt.: Vom Kindersoldaten zum Rebellenführer)

Sendung: offen

MOVIES THAT MATTER FESTIVAL 2023, Den Haag/Niederlande

Grand Jury Documentary Award

38. DOK.fest München 2023 – Internationales Dokumentarfilmfestival

VIKTOR, Kategorie „VIKTOR DOK.International Main Competition“

(Redaktion: Susanne Mertens, Martin Pieper)



Total Trust

Sendung: offen

28th It's All True – International Documentary Film Festival, São Paulo/Rio de Janeiro/ Brasilien

Troféu É Tudo Verdade, Kategorie „International Competition of Feature Length Documentaries“

DOC NYC – America’s largest Documentary Festival, New York/USA

Grand Jury Preis, Kategorie „Bester internationaler Film“

(Redaktion: Susanne Mertens, Martin Pieper)



Triangle of Sadness

Sendung: offen

95th Academy Awards, Academy of Motion Picture Arts & Sciences, Los Angeles/USA

Oscar-Nominierung, Kategorie „Bester Film“

Oscar-Nominierung, Kategorie „Beste Regie“

Oscar-Nominierung, Kategorie „Bestes Originaldrehbuch“

58th Guldbagge Awards/Svenska Filminstitutet

Guldbagge Award, Kategorie “Best Film”

Guldbagge Award, Kategorie „Best Director” an Ruben Östlund (Regie)

Guldbagge Award, Kategorie “Best Actress in a Supporting Role” an Dolly de Leon (Darstellerin)

Guldbagge Award, Kategorie „Best Actor in a Supporting Role” an Zlatko Buric (Darsteller)

Guldbagge Award, Kategorie „Best Costume Design” an Sofie Krunegard (Kostümbild)

Guldbagge Award, Kategorie “Best Makeup and Hair” an Stefanie Gredig (Maske)

Robert Festival 2023 – Dänischer Filmpreis (dänische Filmakademie (Danske FilmAkademiet), Kopenhagen/Dänemark

Robert-Prisen, Kategorie „Bester englischsprachiger Film des Jahres“

(Redaktion: Holger Stern, Alexander Bohr)