Der Rundfunkbeitrag – ein Solidarbeitrag für eine vielfältige Gesellschaft

Der Rundfunkbeitrag ist der zentrale Baustein für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Als Beitrag aller Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen des Gemeinwohls, sichert er eine unabhängige, vielseitige und qualitativ hochwertige Medienlandschaft, die allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung steht. Der Beitrag ist somit ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der demokratischen Meinungsbildung.

Faktenbox

Solidarität als Prinzip

Der Rundfunkbeitrag ist ein Solidarbeitrag, den alle leisten, unabhängig davon, wie intensiv sie das Programmangebot nutzen. Dies stellt sicher, dass die Programme für alle frei zugänglich sind und niemand ausgeschlossen wird – unabhängig von Einkommen oder sozialem Status. Dieser Gedanke der Solidarität ist von zentraler Bedeutung: Jeder zahlt, damit alle profitieren können. Gerade in Zeiten von Fake News ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der auf Qualität, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit setzt, unverzichtbar. Ein besonderer Faktor ist hier auch die Verbreitung von Warnungen und Informationen in Krisenfällen.

Breites Angebot ohne wirtschaftliche Interessen

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung – und das unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Interessen. Programme, die nicht kommerziellem Druck unterliegen, können somit vielfältige Perspektiven, kritische Berichterstattung und auch Minderheiten eine Stimme geben. Der Rundfunkbeitrag ermöglicht es, Inhalte zu schaffen, die sich an der Allgemeinheit und nicht an Quoten orientieren. So werden auch Themen abgedeckt, die sonst wenig Aufmerksamkeit erhalten würden.