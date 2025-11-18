ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Dezember 2025

Das "ZDF-Mittagsmagazin" geht erstmals 10 Minuten früher – also um 12.00 statt um 12.10 - Uhr auf Sendung. Diese Startzeit gilt ab sofort für die "Mittagsmagazine" von ZDF und ARD.



Der Reformstaatsvertrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio tritt in Kraft. Das ZDF arbeitet an der Umsetzung der neuen Vorgaben. ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Ich begrüße, dass die Länder mit dem neuen Staatsvertrag einen klaren Rahmen für wichtige Reformen und Projekte gesetzt haben: Wir können so unsere Dialog- und Bildungsangebote weiter ausbauen und das Streamingnetzwerk gemeinsam mit der ARD weiter vorantreiben. Gleichzeitig stellen uns die Vorgaben zum Einsatz von Text in Onlineangeboten vor große Herausforderungen. Das beschränkt unsere Nachrichtenangebote und erhöht den bürokratischen Aufwand."



"Ein Fall für Conti – Der verlorene Sohn“ (im Streaming ab 22. November) ist der dritte Film der Justizkrimi-Reihe. Ein anonymer Anruf, eine mysteriöse Entführung und ein verzweifelter Vater, der für die Unschuld seines Sohnes kämpft, bringen die Verteidigerin Anna Conti (Désirée Nosbusch) dazu, Staatsanwältin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda) um Unterstützung zu bitten. Zum ersten Mal ermitteln die beiden Frauen gemeinsam.