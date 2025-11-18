Startseite
ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Dezember 2025

ZDF-Chronik Dezember 2025

"Ein Fall für Conti – Der verlorene Sohn": Falk Klopfer (Sebastian Urzendowsky), Anna Conti (Désirée Nosbusch) und Friedrich Klopfer (Michael Wittenborn) stehen mit ernsten Gesichtsausdrücken nebeneinander. Hinter ihnen befinden sich eine Straße sowie ein Gebäude mit roter Backsteinfassade und hohen Fenstern.
"Faszination Erde - mit Hannah Emde - Neuseeland - Lizenz zum Töten": Hannah Emde steht im Grünen und hält ein Kiwi auf dem Arm. Sie schaut lächelnd in die Kamera.
"Faszination Erde - mit Hannah Emde - Costa Rica - Das pure Leben?": Hannah Emde und Wildtierarzt Dr. Jorge Rojas Jiménez knien im Regenwald neben einem Tapir, der für eine Untersuchung betäubt wurde.
"Faszination Erde - mit Hannah Emde: Kasachstan - Die Steppe lebt": Hannah Emde kniet neben einem kleinen Saiga-Kälbchen in der Steppe.
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich": Lesley (Julia Becker), Olivia (Sara Fazilat) und Kim (Katharina Wackernagel) stehen lässig nebeneinander in einem Raum mit knallroten Wänden. Vor ihnen sind rote Gitterstäbe, die die drei Frauen darin einsperren. Olivia formt mit dem Mund eine Kaugummiblase und legt ihren Arm um Kims Schultern. Diese hält eine Pistole in der Hand.
"besseresser: Die Tricks in Weihnachtsprodukten": Sebastian Lege trägt einen Weihnachtspulli mit großer Schleife und steht vor einem Weihnachtsbaum.
Harald Lesch hält die Jahreszahl 2025 in seinen Händen.

Ein Fall für Conti - Der verlorene Sohn

Falk Klopfer (Sebastian Urzendowsky, l.) wurde vielleicht zu Unrecht verurteilt. Sein Vater Friedrich Klopfer (Michael Wittenborn, r.) bittet Anna Conti (Désirée Nosbusch, M.) um Hilfe.

Quelle: ZDF/Peter Drittenpreis

