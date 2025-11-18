ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Dezember 2025

ZDF-Chronik Dezember 2025
Das "ZDF-Mittagsmagazin" geht erstmals 10 Minuten früher – also um 12.00 statt um 12.10 - Uhr auf Sendung. Diese Startzeit gilt ab sofort für die "Mittagsmagazine" von ZDF und ARD.
Der Reformstaatsvertrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio tritt in Kraft. Das ZDF arbeitet an der Umsetzung der neuen Vorgaben. ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Ich begrüße, dass die Länder mit dem neuen Staatsvertrag einen klaren Rahmen für wichtige Reformen und Projekte gesetzt haben: Wir können so unsere Dialog- und Bildungsangebote weiter ausbauen und das Streamingnetzwerk gemeinsam mit der ARD weiter vorantreiben. Gleichzeitig stellen uns die Vorgaben zum Einsatz von Text in Onlineangeboten vor große Herausforderungen. Das beschränkt unsere Nachrichtenangebote und erhöht den bürokratischen Aufwand."
"Ein Fall für Conti – Der verlorene Sohn“ (im Streaming ab 22. November) ist der dritte Film der Justizkrimi-Reihe. Ein anonymer Anruf, eine mysteriöse Entführung und ein verzweifelter Vater, der für die Unschuld seines Sohnes kämpft, bringen die Verteidigerin Anna Conti (Désirée Nosbusch) dazu, Staatsanwältin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda) um Unterstützung zu bitten. Zum ersten Mal ermitteln die beiden Frauen gemeinsam.
Aus Berlin überträgt „sportstudio live“ das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München. Im Anschluss zeigt das ZDF Zusammenfassungen von drei weiteren DFB-Pokal-Achtelfinalbegegnungen.
Giovanni Zarrella präsentiert erstmals "Die große Weihnachtsshow" im ZDF live aus Offenburg. Mit weihnachtlicher Musik stimmen er und seine Gäste auf die Adventszeit ein und sammeln Spenden für den guten Zweck. Stars wie Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und die Tanzformation Lord Of The Dance sind mit dabei und unterstützen die große Gala zugunsten von Misereor und Brot für die Welt.
Johannes B. Kerner moderiert zum 25. Mal die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen – die große Gala "Ein Herz für Kinder". Auch 2025 machen sich wieder deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für den guten Zweck stark. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen.
Wildtierärztin Hannah Emde nimmt in der vierten Staffel von "Terra X: Faszination Erde" mit nach Neuseeland, Kasachstan und Costa Rica. Die landschaftliche Vielfalt Neuseelands liefert einzigartige Lebensräume, doch Kiwi und Co sind bedroht. In Kasachstan arbeitet man daran, die eurasische Steppe in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen – inklusive Saiga-Antilopen und Przewalski-Pferden. Costa Rica gilt weltweit als Vorreiter beim Naturschutz. Doch sind die nachgewachsenen Wälder für die Wildnis ebenso gut wie die ursprünglichen Urwälder?
Als Fernsehfilm der Woche zeigt das ZDF die Komödie „Gar kein Geld macht auch nicht glücklich“ (im Streaming ab 29. November). Die Virologin Kim (Katharina Wackernagel) und ihre Halbschwestern Lesley (Julia Becker) und Olivia Sara Faziklat) überfallen den Schließfachraum einer Bank. Kim will ihren Ex-Kollegen Christian Heisinger als Betrüger überführen, der ihre Forschung an einem HIV-Impfstoff gestohlen und als seine eigene ausgegeben hat. Doch der Coup misslingt. Als das Trio fünf Jahre später aus dem Gefängnis entlassen wird, überredet Kim ihre Schwestern, es noch einmal zu versuchen – dieses Mal auf einer Investoren-Veranstaltung von Christian Heisingers Firma.
In „besseresser: Die Tricks in Weihnachtsprodukten“ deckt Sebastian Lege auf, wie die Lebensmittelindustrie zu Weihnachten Kasse macht. Weihnachtsklassiker wie Lindor-Kugeln, Bratapfeleis, Rinderroulade oder Raclette-Käse versprechen Genuss und Handwerkskunst – doch oft stecken dahinter Massenproduktion, günstige Rohstoffe und geschicktes Marketing.
2025 stellte die Forschung vor große Herausforderungen: Erdbeben und Naturkatastrophen, Probleme in der Raumfahrt oder wachsende Wissenschaftsfeindlichkeit. „Terra X Harald Lesch … und sein persönlicher Jahresrückblick 2025“ blickt zurück und blickt auch auf Chancen, diese Krisen zu meistern.
Unter dem Motto Fröhliche Weihnachten begrüßt Horst Lichter in einer weiteren Ausgabe von „Bares für Rares XXL“ seine Gäste im festlich geschmückten Schloss Drachenburg, darunter Schauspielerin und Model Larissa Marolt, die ein Schmuckstück des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. veräußern möchte.
