ZDF-Chronik März 2026

"Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse": Peggy Mädler, Mainzer Stadtschreiberin Annett Gröschner und Wenke Seemann sitzen bei einer Zugfahrt in der S8 Richtung Mainz.
"In fremden Händen": Mit einem Strohhut auf dem Kopf und lässig gekleidet sitzt Witwer Wolfgang (Robert Hunger-Bühler) mit Karola auf einer Bank im Grünen. Karola (Désirée Nosbusch) blickt Wolfgang von der Seite aus kritisch an. Die Schultern des Paares berühren
"Nordkoreas Geheimnisse - Die Waffen des Diktators": Bei einem Festakt in Peking 2025 laufen Vladimir Putin, Xi Jinping und Kim Jong-un gemeinsam mit anderen Männern über den rotem Teppich eine Treppe hoch.
"37°: Die Landklinik: Patient Krankenhaus": Montage: Vier Menschen in medizinischer Kleidung stehen auf einer Wiese vor einem beigefarbenen Krankenhausgebäude: Anoop Puritipati (35, Assistenzarzt), Kai Wilke (42, Orthopäde und Unfallchirurg), Janina Buhe (24, Krankenpflegerin), Georg Bauer (58, Chefarzt). Zwischen den Personen und dem Krankenhaus liegt das Sendungslogo.
Schnee von Gestern - Landkrimi": Chefinspektorin Melanie Grandits (Marlene Hauser) und Chefinspektor Martin Steiner (Simon Morzé) stehen am Ufer.
"einfach Mensch: Anna-Lena Forster: Paralympics 2026": Montage: Anna-Lena Forster fährt auf einer Schneepiste auf die Kamera zu. Hinter ihr liegt eine graphisch gestaltete hellblaue Wellenlinie.
Die Ermittlerinnen Doro Beitinger (Franziska Weisz) und Chiara Locatelli (Maria Wördemann) stehen vor der abendlichen Kulisse der Stadt Überlingen am Ufer des Bodensees. Der Abendhimmel ist orange gefärbt. Im Vordergrund sieht man das Absperrband einer Crime-Scene.
"Erzgebirgskrimi - Mordholz": Im Wald stehen die Ermittler Robert Winkler (Kai Scheve) und Karina Szabo (Lara Mandoki) Seite an Seite mit gezückten Waffen. Ihr Blick richtet sich konzentriert in die gleiche Richtung. Im Hintergrund türmen sich Baumstämme auf einem Lastwagen.
Mai Thi Nguyen-Kim in Studio-Deko
"Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens": Hannah Emde steht vor der Baustelle des Extremely Large Telescope (ELT) in der Atacama-Wüste in Chile.
"Im Schatten der Angst - Der Skorpion": Anton Lisky (Stefan Gorski) und Karla Eckhardt (Julia Koschitz) sitzen nebeneinander auf einer schlichten Bank im mobiliarlosen "Pink Room", einem ganz in Rosa gehaltenen Raum. Lisky hat sich vorgebeugt, die Hände ineinandergelegt. Seine Arme sind mit Tätowierungen geschmückt.
"Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht": Michael Cohen sitzt in einem Raum.
Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler, l.) und Henk Cassens (Maxim Mehmet, r.) ermitteln im Fall eines havarierten Frachtschiffs.
"Einfach Elli - Neuanfang": Elli Kempfer (Klara Deutschmann) steht mit Dr. Mark Sorell (Marcus Mittermeier) und Dr. Jasper Graf (Lucas Reiber) sowie weiteren Ärzten (Komparsen) im Krankenhausflur.
"Die Giovanni Zarrella Show - Ein Abend für die Liebe": Horst Schlämmer und Giovanni Zarrella stehen hinter einem mit Blumen dekorierten Bilderrahmen. Horst Schlämmer singt in ein Mikrofon. Um sie herum befinden sich Tänzerinnen und Tänzer.
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Der junge Siegfried Lenz sitzt vor einer Bücherwand am Schreibtisch (s/w).
"Nord Nord Mord - Sievers und der letzte Tango": Im Freien auf der Zuschauerrängen: Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) steht neben einem nach vorne gebeugtem Mann und fühlt mit seiner Hand seinen Puls am Hals. Tabea sitzt hinter ihnen und schaut angespannt zu Sievers. Rundherum sitzen Zuschauer, die zu Sievers und dem Toten schauen.
"Das Deutsche Volk": Frau blickt direkt in die Kamera. An ihrem Revers ist das Foto eines jungen Mannes befestigt.

Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse

Von links: Peggy Mädler, Annett Gröschner und Wenke Seemann

Quelle: ZDF/Nike Harrach

"Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse“ ist der von Schriftstellerin Annett Gröschner, Mainzer Stadtschreiberin 2025, mit ZDF und 3sat produzierte Film, der ab sofort im Streamingportal abrufbar ist. Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann reisen darin in Regionalzügen durch Deutschland und erkunden, was Menschen in Ost und West bewegt. Herauskommt eine kurze, poetische Bestandsaufnahme der deutschen Gegenwart. Das ZDF zeigt den Film am 8. März; in 3sat ist er am 15. März zu sehen.

