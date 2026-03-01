ZDF-Chronik März 2026
"Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse“ ist der von Schriftstellerin Annett Gröschner, Mainzer Stadtschreiberin 2025, mit ZDF und 3sat produzierte Film, der ab sofort im Streamingportal abrufbar ist. Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann reisen darin in Regionalzügen durch Deutschland und erkunden, was Menschen in Ost und West bewegt. Herauskommt eine kurze, poetische Bestandsaufnahme der deutschen Gegenwart. Das ZDF zeigt den Film am 8. März; in 3sat ist er am 15. März zu sehen.
Seit den Angriffen von den USA und Israel auf den Iran spitzt sich der Krieg in Nahost weiter zu, hinzu kommt noch die Eskalation zwischen Israel und dem Libanon. Wie schon an den Vortagen sendet das ZDF erneut ein "ZDF spezial" zum "Krieg in Nahost". Zudem nimmt das ZDF aus diesem Anlass eine Sonderausgabe von "Markus Lanz" ins Programm, welche die aktuellen Ereignisse einordnet.
Als Fernsehfilm der Woche zeigt das ZDF den Thriller "In fremden Händen“. Der wohlhabende Witwer Wolfgang (Robert Hunger-Bühler) lernt im Urlaub die charmante Karola (Désirée Nosbusch) kennen. Nach einem schweren Sturz sind seine beiden Töchter Jana und Verena (Picco von Groote, Bettina Burchard) dankbar und froh, dass sich Karola um ihren Vater kümmert. Doch bald schon müssen sich die Schwestern fragen, ob Karolas Hilfsbereitschaft echt ist.
Die ZDF‑Doku "Nordkoreas Geheimnisse – die Waffen des Diktators“ zeichnet den Weg Nordkoreas hin zu einer Atommacht nach, die die Nähe zu Russland und China sucht, fragt, wie gefährlich das Regime wirklich ist und zeigt, wie Diktator Kim Jong-Un mit harter Repression, Propaganda und internationalen Allianzen versucht, Nordkoreas Bedeutung als globale Macht zu stärken. In der ZDFinfo-Doku "Nordkoreas Geheimnisse – Blick in ein verschlossenes Land“ berichten Geflüchtete über ihr Schicksal und das harte Leben der Menschen in Nordkorea. Ergänzt wird dies durch Experten und die Analyse von Satellitenbildern.
Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März zeigt 3sat einen Programmakzent mit Dokumentationen zur Lebenswirklichkeit von Frauen und ihren Kampf um Gleichberechtigung sowie Fernsehfilmen, unter anderen die ZDF-Produktion "Die Bürgermeisterin“ aus dem Jahr 2022.
Das Krankenhaus in Wriezen nahe der polnischen Grenze ist für viele Menschen die einzige medizinische Anlaufstelle in der Region. Der "37°“-Zweiteiler "Die Landklinik“ begleitet in den Folgen "Leben retten in der Provinz“ und "Patient Krankenhaus“ über ein Jahr lang den herausfordernden Klinikalltag und porträtiert Menschen, die unter Hochdruck mit großem Idealismus und Kampfgeist Leben retten und sich für die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Provinz engagieren.
Im ZDF/ORF-Landkrimi "Schnee von gestern“ (im Streaming ab 25. Februar) wird ein Umweltdezernent alkoholisiert tot im Triestacher See gefunden, und die Ermittler Steiner und Grandits stoßen bei ihren Nachforschungen im abgelegenen Inner Ainöd auf eine rätselhafte Dorfgemeinschaft voller alter Konflikte.
Zwölf Tage nach Ende der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo starten dort die 14. Winter-Paralympics. Die ersten fünf Tage der Paralympics sind im linearen ZDF-Programm zu sehen, die nächsten fünf Tage dann in der ARD. Im ZDF-Streaming-Portal sind die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie alle Wettkampf-Entscheidungen mit deutschen Athletinnen und Athleten zu sehen. Rund 130 Stunden Paralympics bieten sportstudio.de und das ZDF-Streaming-Portal. Ab 21. Februar ist die "sportstudio“-Doku "Paralympische Heldinnen" zu streamen.
Mit zunächst vier Folgen startet die neue Freitagabend-Krimiserie "Mordufer“ (im Streaming ab 27. Februar). Doro Beitinger (Franziska Weisz) kehrt nach längerer Care-Arbeit in ihren Beruf als Kriminalkommissarin zurück. Ihre neue Chefin bei der Kripo, Chiara Locatelli (Maria Wördemann), ist eine junge und ambitionierte Kollegin, die ihr karrieretechnisch deutlich voraus ist. Die beiden Frauen merken trotz der Unterschiede schnell, dass sie als Team unschlagbar sind.
"Erzgebirgskrimi – Mordholz“ (im Streaming ab 23. Dezember 2025) ist die neue Episode der seit 2019 laufenden Samstagskrimi-Reihe. Der Holzbaron Karl Zenker wird tot im Wald aufgefunden. Die Ermittlungen führen die Kommissare Robert Winkler (Kai Schewe) und Karina Szabo (Lara Mandoki) sowie Försterin Saskia Bergelt (Theresa Weißbach) zu dubiosen Holzgeschäften und Diebstählen.
Aus dem ZDF-Wahlstudio im Ehrenhof des Stuttgarter Schlosses berichtet das ZDF live von der Landtagswahl in Baden-Württemberg. ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Wahlabend. An ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und heute-journal-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen (FGW) Zahlen und Analysen liefert.
Die ZDFneo-Wissenschaftssendung "MAITHINK X – Die Show" startet mit der ersten von sieben neuen Folgen. Dr. Mai Thi Nguyen-Kim liefert wissenschaftliche Einordnungen zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten und macht komplexe Zusammenhänge verständlich.
In der neuen Staffel von "Terra X – Faszination Erde“ (Im Streaming ab 4. März) erlebt Hannah Emde in „Finnland – Suche nach dem Glück“ (8. März) Mitternachtssonne und Polarnacht und erliegt dem Charme der Rentiere. Die Atacama-Wüste mit dem weltgrößten Teleskop, die Anden mit Kondor und Puma sowie der Humboldt-Strom mit dem seltenen chilenischen Burmeister-Schweinswal sind ihre Ziele in „Chile – Geheimnis des Lebens (15. März). In „Borneo – Zurück in die Wildnis“ (22. März) begleitet sie die Auswilderung von Orang Utans.
Als Fernsehfilm der Woche sendet das ZDF den Thriller "Im Schatten der Angst – Der Skorpion“ (im Streaming ab 2. März). Der verurteilte Mörder Anton Lisky (Stefan Gorski) verschwindet während seines Freigangs und wird bald eines neuen Mordes verdächtigt. Psychiaterin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) muss entscheiden, ob sie trotz öffentlicher Anschuldigungen weiter an seine Unschuld glaubt.
Die Doku "Die Trump-Connection“ zeigt, wie Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit politische Macht, wirtschaftliche Interessen und persönliche Netzwerke verschmelzen lässt und damit grundlegende Fragen für die amerikanische Demokratie aufwirft.
ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk stellen an einem gemeinsamen Messestand auf der Bildungsmesse didacta in Köln eine Auswahl ihrer Bildungs- und Medienkompetenzangebote vor.
Im 25. Film der "Friesland"-Krimireihe mit dem Titel "Schiffe schrotten“ wird Schiffskapitän Scott Farman ermordet aufgefunden, nachdem sein Frachtschiff vor Langeoog auf Grund gelaufen ist. Die Leeraner Polizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) nehmen die Ermittlungen auf.
Mit "Neuanfang“ und „Verzeihen“ zeigt das ZDF zwei Filme der neuen Reihe "Einfach Elli“ (im Streaming ab 5. März). Im Mittelpunkt steht die junge Rettungssanitäterin Elli Kempfer (Klara Deutschmann), ihren Dienst im Krankenhaus in Steinau im Karwendelgebirge beginnt. Sie bringt frischen Wind ins Team, muss dieses aber auch von ihrer Kompetenz überzeugen und dessen Vertrauen gewinnen. Zudem gerät ihre eigene Familiengeschichte ins Wanken, die enger mit dem Krankenhaus verbunden ist, als sie je ahnte.
"Die Giovanni Zarrella Show" steht diesmal unter dem Motto: Ein Abend für die Liebe. Gastgeber Giovanni Zarrella präsentiert ein großes Staraufgebot und die schönsten Liebeslieder. Musikalische Highlights liefern Sarah Connor, Thomas Anders, Maite Kelly, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Andy Borg, Beatrice Egli und Unheilig. Außerdem begrüßt Giovanni Chris de Burgh, Chris Norman und als besonderen Überraschungsgast Horst Schlämmer.
Am 17. März 2026 wäre Siegfried Lenz (1926-2014), einer der bedeutendsten deutschen Nachkriegsautoren, 100 Jahre alt geworden. Viele seiner Bücher sind weltweit bekannt. Die 3satKulturdoku "Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens" (ab 1. März in der 3satMediathek) beleuchtet das Leben und Schaffen des Autors, der die deutsche Literatur und Nachkriegsgesellschaft mit seinem politischen und ethischen Anspruch prägte.
Als Fernsehfilm der Woche zeigt das ZDF die neueste Folge der Krimireihe "Nord Nord Mord“ mit dem Titel "Sievers und der letzte Tango“ (Im Streaming ab 23. Dezember 2025). Der Privatdetektiv Edgar Lemberg bricht während einer öffentlichen Tango-Aufführung tot zusammen. Seine Insulinspritze wurde offenbar manipuliert. Für Kommissar Sievers und sein Team zählen zunächst alle Klienten des Detektivs zum Kreis der Verdächtigen.
Anlässlich des Internationalen Tages gegen den Rassismus am 21. März zeigt 3sat den Dokumentarfilm "Das Deutsche Volk“. Er begleitet Angehörige von jungen Menschen, die bei dem rechtsextremen Terroranschlag von Hanau im Februar 2020 ermordet wurden. Konzentriert und sensibel zeigt der Film den aufreibenden, langjährigen Kampf der Hinterbliebenen um Aufklärung und Aufarbeitung sowie um eine angemessene Erinnerungskultur. Dabei legt er auch strukturellen Rassismus offen.
Die gemeinsame Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat präsentiert auf der Leipziger Buchmesse von Donnerstag Neuerungen: Erstmals ist auch KiKA von ARD und ZDF live auf der Bühne und eröffnet am Sonntag das Familienprogramm. Außerdem: Das "Mittagsmagazin" ist vor Ort und überträgt am Freitag live von der Leipziger Buchmesse. An allen vier Buchmessetagen präsentieren ARD, ZDF und 3sat von 10 bis 18 Uhr im 20-Minuten-Takt auf der Literaturbühne Neuerscheinungen und Buchtrends. Zum Auftakt lädt das ZDF schon am 18. März 2026 zu einem 18-stündigen Lesemarathon ein: Literaturbegeisterte Leipziger Bürgerinnen und Bürger sowie Prominente aus verschiedenen Sparten lesen in der Schaubühne Lindenfels den Roman "Unterleuten" von Juli Zeh vor. Unter lesemarathon.zdf.de wird das simultan in Gebärdensprache übersetzte Event live übertragen, und in den ZDFspaces kann über die Themen des Romans diskutiert werden. Leipziger Buchmesse
