ZDF-Chronik März 2026

Seit den Angriffen von den USA und Israel auf den Iran spitzt sich der Krieg in Nahost weiter zu, hinzu kommt noch die Eskalation zwischen Israel und dem Libanon. Wie schon an den Vortagen sendet das ZDF erneut ein "ZDF spezial" zum "Krieg in Nahost". Zudem nimmt das ZDF aus diesem Anlass eine Sonderausgabe von "Markus Lanz" ins Programm, welche die aktuellen Ereignisse einordnet.



Als Fernsehfilm der Woche zeigt das ZDF den Thriller "In fremden Händen“. Der wohlhabende Witwer Wolfgang (Robert Hunger-Bühler) lernt im Urlaub die charmante Karola (Désirée Nosbusch) kennen. Nach einem schweren Sturz sind seine beiden Töchter Jana und Verena (Picco von Groote, Bettina Burchard) dankbar und froh, dass sich Karola um ihren Vater kümmert. Doch bald schon müssen sich die Schwestern fragen, ob Karolas Hilfsbereitschaft echt ist.