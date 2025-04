Programmchronik funk 2019

funk - das Content-Netzwerk von ARD und ZDF

Seit Oktober 2016 gibt es funk, das „junge Angebot von ARD und ZDF“. Es ist in dieser Zeit auf über 70 Formate angewachsen. Im dritten Jahr seit dem Start generierten alle funk-Formate rund 3,77 Mio. Sichtungen pro Tag auf YouTube und ca. 560.000 Sichtungen pro Tag auf Facebook (ohne Crosspostings), sowie 80.000 Sichtung pro Tag auf Instagram. Hinzu kommen die Views und Abonnements bei Snapchat, TikTok und die funk WebApp. funk kann 2019 auf allen Plattformen seine Videoaufrufe steigern. Die ZDF-funk-Angebote verdoppeln ihre Nutzung im Vergleich zum Vorjahr. Dadurch steigt der ZDF-Anteil an funk Gesamt nach Sichtungen auf 21 % und nach Sehvolumen auf 25 %. Auf YouTube tragen insbesondere Druck, die Wohngemeinschaft und Game Two zur Gesamtnutzung der ZDF-funk-Angebote bei.



Die Arbeit bei funk ist von Innovationen geprägt. Dazu gehören auf Formatebene die Datenanalyse, die Erarbeitung neuer Erzählmechaniken sowie die Weitergabe wichtiger Erkenntnisse bsw. rund um die Themen Distribution, Community Management und Markenführung im Netz.



Auf Netzwerkebene kommen Zielgruppenworkshops, Wissenstransfers und Events zur Steuerung eines öffentlich-rechtlichen Netzwerkes hinzu.



Die Inhalte bestimmen die Marke, nicht umgekehrt. Es werden möglichst viele starke Formate für genau definierte Zielgruppen und Plattformen entwickelt, aus deren Summe sich die Marke funk ergibt .



73 % der 14-29-Jährigen geben an, schon einmal von funk gehört zu haben oder mindestens ein funk-Format dem Namen nach zu kennen. Dieser Wert steigt um 19% gegenüber Herbst 2017.



60% der 14-29-Jährigen geben an, funk oder mindestens ein funk-Format zu nutzen.



In einer gestützten Abfrage ordnen 47 % der „Kenner“ von funk das Angebot korrekt ARD und ZDF zu.



Das ZDF liefert in den Bereich Information, Orientierung und Unterhaltung zu.