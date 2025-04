Programmchronik PHOENIX 2020

Leitung: Jean-Christoph Caron

In 2020: 7997 Dokumentationen gesamt, davon 4043 Übernahmen vom ZDF



phoenix-Erstausstrahlungen

Bitterer Kaffee. Uganda – Bauern kämpfen um ihr Land, 45 min.

Damals in Amerika, 3 x 45 min.

Digitale Gladiatoren. E-Gaming: Zwischen Sport und Sucht?, 15 min.

Eiffelturm. Eine französische Ikone, 45 min.

Friedrich Engels – in 5 historischen Fakten, 15 min.

Jahrhundertzeugen, Folge 2: Zipora Feiblowitsch – Eine Graphic-Novel-Erzählung, 60 min.

Marcus Vetters „Das Forum“, 15 min.

Mensch und Mythos: Nelson Mandela, 45 min

Nach dem Zyklon. Was wird aus Mosambik? 30 min.

Der Papst, der aus der Kälte kam – Johannes Paul II., 15 min.

Schuld und Schulden. Deutsche und Polen, 15 min.

Unternehmen Einheit. Wo blühen die Landschaften?, 30 min.

Was wäre wenn…Hitler den Krieg gewonnen hätte? 45 min

Wie James Bond begann, 30 min.



phoenix mein ausland

Aufgrund der Vielzahl an Programmen dieses Korrespondent*innen-Formats hier eine Auswahl:

Afrika-Logbuch. Reportagen zwischen Somalia und Senegal, 45 min., ZDF-Studio Johannesburg

Alltag in Asien, 45 min., ARD-Studio Tokio

Amerika vor der Wahl. Ein Stimmungsbild, 45 min., ARD-Studio Washington

Amerikas rauer Südwesten, 45 min., ARD-Studio Washington

Bedrohte Schönheit. Islands eisige Pracht, ARD-Studio Stockholm

China grenzenlos. Nahaufnahmen der neuen Weltmacht, ZDF-Studio Peking

Colonia Dignidad. Das lange Schweigen, 45 min., ARD-Studio Rio

Corona unter dem Halbmond, 45 min., ARD-Studio Istanbul

Grenze der Freundschaft. Deutschland, Frankreich und Corona, 45 min., ZDF LS Saarbrücken

Grenzerfahrungen. Deutschland und Dänemark im Corona-Modus, 45 min., ZDF LS Kiel

Im Herzen Afrikas. Auswanderern auf der Spur, 15 min., ZDF-Studio Johannesburg

Ein Land, viele Welten, 45 min., ZDF-Studio Warschau

Frauenpower in den Anden. Indigene erobern die Männerwelt, 15 min., ARD-Studio Rio

Malediven. Kampf um ein bedrohtes Paradies, 45 min., ARD-Studio Neu Delhi

Ruanda. Land der Opfer, Land der Täter, 45 min., ARD-Studio Nairobi

Simbabwe – Trophäenjagd für den Tierschutz?, 45 min., ZDF Studio Johannesburg

Sri Lanka – Faszination und Terrortrauma, 45 min., ARD-Studio Neu-Delhi

Südafrika – Erben der Apartheid, 45 min., ZDF-Studio Johannesburg

Tödliches Versagen. Großbritannien in der Corona-Krise, 45 min., ZDF-Studio London

Trump – der unberechenbare Präsident, 45 min., ARD-Studio Washington

Tunesien. Zwischen Magie und Moderne, 45 min., ZDF-Studio Paris

Unbekannte Schlei, 15 min., ZDF-Studio Kiel

USA – Rassismus im Kreißsaal, 45 min., ARD-Studio Washington

Der Zerstörer. Wie Bolsonaro Brasilien beschädigt, 45 min., ARD-Studio Rio



phoenix-ZDF-Kooperationen

Blackbox Syrien.

Böse Bauten V: Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee, 60 min.

Amerikas Schicksalsjahr, 45 min. mit ZDF arte / aj

Eine Reise durch den Nord-Ostseekanal, 15 min., ZDF LS Kiel

Meer Ruhe. Amrum im Winter, 15 min., ZDF-LS Kiel

(Aufgrund des Volumens der Dokumentations-Flächen auf phoenix ist hier nur eine Auswahl herausragender ZDF-Produktionen aufgelistet)



Dokumentationen in der Primetime



ZDF Zeit

Wir Deutschen und die großen Clans

Die Deichmann-Story

Die 4711-Story



ZDF Terra X

Eine Geschichte der Juden in Europa

Eine Erde – viele Welten, 4 Folgen

Darwins Geheimnis

Fantastische Phänomene, 2 Folgen

Deutschland bei Nacht

Die ersten Amerikaner

Blaues Wunder Pazifik, 2 Folgen

Die Welt im Jahr…, 2 Folgen



ZDF/ZDFinfo

London in Flammen, 3 Folgen

Martin Luther King und Malcom X

Rechte Verschwörer

Der Bürgerkrieg in Nordamerika, 2 Folgen

Der Fall des Salvador Allende

Notre-Dame brennt

Zeitung – Hearst gegen Pulitzer

Amerikas neue Nazis

Das Haus Assad, 3 Folgen

Die Entscheidungsschlacht von Moskau

Hitler und Ludendorff, 3 Folgen

Der wilde Osten, 2 Folgen

Die Frontstadt, 3 Folgen

Die Wahrheit über Franco, 4 Folgen

Die Schätze der Erde, 3 Folgen

DDR mobil, 4 Folgen



ZDF/ARTE

Welches Recht haben Tiere?

Loango - Kronjuwel Afrikas

Sibirien taut auf – Klimawandel im Permafrost

Unbekanntes Karelien

Anders Ackern – Landwirtschaft der Zukunft

Die Stadt unter Eis

Von Rotterdam bis in die belgischen Ardennen

Corona in Jerusalem

Italiens fehlende Pfleger

Unter Quarantäne – Wie Corona Existenzen bedroht



ZDF/3sat

Usbekistan – Zwischen Tradition und Moderne

Sibirien Total

Notre-Dame schöner als zuvor?

Schatzkammer Regenwald

Dokumentationen zu aktuellen Themen



ZDFzeit

Trump – der unterschätzte Präsident

Deutschland und der Klimawandel

Sehnsucht Kreuzfahrt. Branche in schwerer See

Corona-Land von oben



ZDFzoom

Betrug am Krankenbett

Störfall Corona

Riskanter Kampf um den Corona-Impfstoff

Der europäische Patient. Wie ein Virus unseren Kontinent verändert

Donald Trumps Kampf um die Macht

Der verschlafene Glasfaserausbau

China, Trump und Corona

Sparen ade. Wer zahlt den Preis für den Niedrigzins

Mordfall Lübcke

Mangelware Medizin?



37°

Von Hundert auf Null. Menschen in Quarantäne

Jagdfieber. Die neue Lust an der Pirsch

Homeoffice am Strand

Frauen in der Geldfalle

Den Laden am Laufen halten. Helfen in der Corona-Krise

Tiertransport grenzenlos



ZDF.reportage

Leben am Kiosk

Die neuen Macher. Aufbruch im Handwerk

Airlines am Boden. Luftfahrt in der Corona-Krise

Justiz im Ausnahmezustand

Neustart mit Maske

Wegen Corona geschlossen

Helfer in der Not. Katastrophenhilfe weltweit

Die Virus-Krise

Mit Herz und Verstand – Deutschland stemmt sich gegen Covid-19



ZDFinfo

Brennpunkt Deutschland

Trump und die Fake-News-Macher

Trumps schmutziger Deal

Unter Strom. Mobilität von morgen

Die Geheimnisse der Russenmafia

Bibeltreue Supermacht

Macht und Machenschaften USA

Das überwachte Volk. Chinas Sozialkredit-System

Amazon. Die ganze Welt im Pappkarton

Knochenjobs und Hungerlöhne. Lohnsklaven in Deutschland?

Arm trotz Arbeit



Frontal 21-Doku

QAnon – Wie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie sein?

Wem gehört das Wasser?

Züge in die Freiheit



auslandsjournal – die doku / auslandsjournal spezial

Chinas großer Plan

Jung, Schwarz, Britisch

Schwarz in den USA

New York – Comeback nach Corona?

Die Türkei auf dem Weg in die Autokratie

Inside China

Trump und die Corona-Krise

Der englische Patient – Königreich, Premier und Virus

Die spanische Tragödie. Wie Corona ein Land überrollt

Unter Waffen – Amerikas tödliche Leidenschaft

Preis der Freiheit – Hongkongs Aufstand gegen China



planet.e

Aus für Kohle und Atom

Der Milliarden-Bäume-Plan

Bewahrer der Alpen

Diagnose Dürrestress

Fast Phone – Das schnelle Leben unserer Handys

Klimakiller Klimaanlage

Wie sich die Globalisierung verändert

Wie die Tierwelt sich verändert

Virenalarm

Das Märchen vom Teilen. Wie umweltfreundlich ist sharing economy?



3sat

Vergiftete Flüsse

Neue Drogen. Legal lebensgefährlich?



Dokumentationen zu historischen Themen



phoenix history (3 Programmstunden kuratiert)

Vor 90 Jahren: Mahatma Gandhis Salzmarsch

Vor 80 Jahren: Besetzung von Paris 1940

Vor 75 Jahren – Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau

75. Jahrestag Bombenangriff Dresden

Vor 75 Jahren: Ende des Zweiten Weltkrieges

Zum 75. Geburtstag von Bärbel Bohley: Widerstand in der DDR

Vor 75 Jahren: Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess

Vor 60 Jahren: Die Wahl JF Kennedys

Vor 60 Jahren: Der Fall Adolf Eichmann

Vor 50 Jahren: Der Kniefall Willy Brandt

Vor 30 Jahren – Sturm auf die Stasi-Zentrale in Ostberlin

Vor 30 Jahren: Die Treuhandgründung

20 Jahre Präsident Putin

Vor 5 Jahren: „Wir schaffen das“

Thema „Alltag in der DDR“

Thema „Die Zeit der RAF“Thema „Nachkriegszeit und Wiederaufbau“

Thema „Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt“

Thema „Der amerikanische Bürgerkrieg“

Thema „Deutsche Einheit“

Thema „Lügen, Verschwörung, Propaganda“



ZDF-History

„Das Boot – Die Dokumentation, 2 Folgen

„Die Honeckers – Die private Geschichte“

„Das Geheimnis der Auschwitz-Alben“

„Die Geschichte der Lilli Jahn“

„Der Zweite Weltkrieg – Das sollten Sie wissen“

„Unser wilder Osten – Das letzte Jahr der DDR“

„Vertrauter Feind – Nazis im Dienst der CIA“

„Die zwei Leben des Willy Brandt“

„Kinder im Krieg – Was unsere Eltern erlebten“

„Corona, Aids & Co. – Virus oder Verschwörung?



Dokumentarfilm

Boris Nemzov, ZDF/ARTE

Dresden, 2 Fo., ZDF

Fahrenheit 11/9, ZDF

Der Funktionär, ZDF

Die goldene Zeit in Andalusien, ZDF/ARTE

Hiroshima, Nagasaki – Atombombenopfer sagen aus, ZDF

RGB – Ein Leben für Gerechtigkeit, ZDFinfo

Schattenmacht Blackrock, ZDF/ARTE

Stunden der Entscheidung. Angela Merkel und die Flüchtlinge, ZDF



Themenwochen und großflächige Programmschwerpunkte

Doku-Jahresthema „1990 - Das letzte Jahr der DDR“

Doku-Jahresthema „Amerika – Land der Gegensätze“

Themenwoche „Unser Element: Wasser“

Themenwoche „Europa im Umbruch“



Thementage

„Ansichten unserer Republik“

„Berlin vereint“

„Eiswelten“

„Heldinnen“

„Leben und Arbeiten auf dem Wasser“

„Legenden & Ikonen“

„Goodbye Großbritannien“

„Glitzer, Glamour, Gloria“

„S.O.S. Erde“

„Unterwegs“

„Unsere Wälder“

„USA: Trump, die Wahrheit und die Kennedys“

„Verborgene Welten“

„Wunderbare Wildnis“

„Von Tag und Nacht“

„Wunderbarer Planet“

„Zeit für Meer“

„Zeitreise“



Themennächte 2020

„Abenteurer + Entdecker“

„Jüdische Geschichte in Europa“

„Die Eiserne Zeit – Europa im Dreißigjährigen Krieg“

„Imperien“

„Agenten und Spione“

„Auf den Spuren des Christentums“

Die härtesten Expeditionen der Welt

„Geschichten aus Amerika“

„Die Kreuzzüge“

„Weimar und wir“

„Die Bundeswehr“

„Deutschland von oben“

„Flüsse und Leben“

„Die Präsidenten der USA“

„Geheimnisse der Stasi“

„Auf der Suche nach dem Alten Russland“



Themenabende und andere Doku-Themenschwerpunkte

Themenabende zum US-Präsidentschaftswahlkampf

Themenabend „Sommerreise: Osteuropa“

Themenabend „Sommerreise: Afrika“

Themenabend „Sommerreise: Südamerika“

Themenabend „Sommerreise: USA“

Themenabend „Sommerreise: Asien“

„Wasser und Leben“

„Trump – der unberechenbare Präsident“

30 Jahre Wiedervereinigung

20 Jahre Präsident Putin

„Weimar und heute“

„Bürgerrechtler*innen“

„Justiz-System USA“

Themenabend zur ARD-Themenwoche „Wie leben. Bleibt alles anders?“