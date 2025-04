Bezüge der Geschäftsleitung / Tarifstruktur 20/21

Darstellung der Leistungen an den Intendanten und die Direktoren*in

(gemäß § 30 a Abs. 5 ZDF-Staatsvertrag)

AT/ÜT-Regelstufen (gemäß § 30a Abs. 6 ZDF-Staatsvertrag)

Tarifstrukturen

Berichtspflicht nach § 21 Entgelttransparenzgesetz

Auf der Grundlage des § 21 Entgelttransparenzgesetz, der bestimmte Arbeitgeber zur Erstellung eines Berichts zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit verpflichtet, berichtet das ZDF nachfolgend, in Ergänzung zu der Veröffentlichung von Bezügen und Tarifstrukturen, zur Entgeltgleichheit in der Anstalt.



Das Entgelt der im ZDF beschäftigten Frauen und Männer wird auf tarifvertraglicher Grundlage festgelegt. Die Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht aus Grundvergütung, Zulagen und Familienzuschlag. Die Grundvergütung richtet sich nach Eingruppierung und Einstufung. Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der festgelegten Tätigkeit nach Maßgabe des Vergütungstarifvertrages und der Vergütungsordnung. Für die Einstufung innerhalb der Vergütungsgruppe ist die Berufszeit entscheidend. Somit erfolgen Eingruppierung und Einstufung unabhängig vom Geschlecht nach objektiven, tarifvertraglich festgelegten Kriterien.



Zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern gibt es im ZDF die Dienstvereinbarung Frauengleichstellungsplan, die zum Ziel hat, die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im beruflichen Kontext durch besondere Maßnahmen zu verwirklichen. Entsprechend werden Frauen bei Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen in Positionen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, besonders berücksichtigt. Dies gilt auch im Bereich der Ausbildung. Im Rahmen des neuen Führungskräftenachwuchsprogramms fanden im vergangenen Jahr die Aspekte Diversity und Gleichstellung bei der Benennung der Kandidatinnen und Kandidaten besondere Berücksichtigung. Ferner wird die Ausbildungs- und Karriereseite mit dem Fokus auf diesen Aspekt überarbeitet.



Zur Herstellung der Entgeltgleichheit wird die Gleichstellungsbeauftragte bei Personalmaßnahmen im Falle der Unterrepräsentanz von Frauen im Fachbereich stets einbezogen. Die gezielte Förderung von Frauen ist im Übrigen Gegenstand der Stufenplangespräche gemäß Dienstvereinbarung Frauengleichstellungsplan.



Zum Stichtag 31.12.2020 waren im ZDF 1.884 Frauen und 1.866 Männer als Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer beschäftigt. In Prozentanteilen lag der Frauenanteil bei 50,2 %, der Männeranteil bei 49,8 %. Davon waren 728 Frauen in Teilzeit beschäftigt und 121 Männer. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 85,8 % Frauen und 14,2 % Männer.