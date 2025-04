Rechtsgrundlagen - Gremien - Personalrat

a) Vertreter der Länder

Katrin Schütz Staatssekretärin a.D. Baden-Württemberg

Karolina Gernbauer Staatsrätin Bayern

Melanie Reinsch Sprecherin des Senats Berlin

Dr. Benjamin Grimm Staatssekretär Brandenburg

Dr. Olaf Joachim Staatsrat Bremen

Jana Schiedeck Staatsrätin Hamburg

Kai Klose Staatsminister Hessen

Dr. Heiko Geue Finanzminister Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Jörg Mielke Staatssekretär Niedersachsen

Nathanael Liminski Staatssekretär Nordrhein-Westfalen

Fabian Kirsch Staatssekretär Rheinland-Pfalz

Peter Jacoby Minister a.D., Geschäftsführer Saarland

der Saarland -Sporttoto GmbH

Dr. Christiane Schenderlein Sachsen

Rainer Robra Staatsminister Sachsen-Anhalt

D. Dorit Stenke Staatssekretärin Schleswig-Holstein

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff Minister Thüringen



b) Vertreter des Bundes

Svenja Schulze Bundesministerin

Dr. Franz Josef Jung Bundesminister a.D.



c) Vertreter des Deutschen Landkreistages

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke Geschäftsführendes Präsidialmitglied



c) Verteter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Agneta Psczolla Leiterin der Geschäftsstelle des Städte und Gemeindebundes Rheinland-Pfalz



d) Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland

Dr. Hans Ulrich Anke Präsident des Kirchenamtes

Marlehn Thieme



e) Vertreter der Katholischen Kirche in Deutschland

Beate Bäumer Leiterin des Katholischen Büros Schleswig-Holstein

Pater Dr. Hans Langendörfer SJ



f) Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland

Prof. Dr. Salomon Korn



g) Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Reiner Hoffmann Vorsitzender des Bundesvorstands



g) Verteter von ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Frank Werneke Vorsitzender



g) Verteter des dbb Beamtenbundes und Tarifunion

Friedhelm Schäfer Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik



h) Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Steffen Kampeter Hauptgeschäftsführer



h) Vertreter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V.

Dr. Achim Dercks Stellvertretender Hauptgeschäftsführer



h) Vertreter des Zentralausschusses der Deutschen Landwirtschaft

Werner Schwarz Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes e.v.

h) Vertreter des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks e.V.

Holger Schwannecke Generalsekretär



i) Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger e.V.

Inken Boyens Geschäftsführerin und Verlegerin der Boyens Medienholding GmbH & Co. KG



j) Vertreter des Deutschen Journalisten-Verbandes e.V.

Katrin Kroemer Schatzmeisterin



k) Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände

Ulrich Lilie Präsident Diakonie Deutschland, Vorstandsvorsitzender Evangelischer Bundesverband des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e. V.,

Prälat Dr. Peter Neher Deutscher Caritasverband e. V., Präsident

Wilhelm Schmidt Hauptausschuss der Deutschen Arbeiterwohlfahrt e. V., Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbandes e. V.

Gerda Hasselfeldt Deutsches Rotes Kreuz e. V., Präsidentin



l) Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes

Alfons Hörmann Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes



n) Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Klaus Brunsmeier Beisitzer im Bundesvorstand



n) Vertreter des Naturschutzbundes Deutschland e.V.

Olaf Tschimpke Vorsitzender NABU International Naturschutzstiftung



o) Vertreter des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände e.V.

Steffen Hörtler Präsidiumsmitglied des Bundes der Vertriebenen



p) Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V.

Hugo Diederich Bundesvorsitzender Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (VOS)



q) Vertreter aus dem Bereich „Verbraucherschutz“ aus dem Land Baden-Württemberg

Cornelia Tausch Vorstand der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V.



q) Vertreter aus dem Bereich „Digitales“ aus dem Freistaat Bayern

Wolfgang Kopf, LL.M. Leiter des Zentralbereichs Politik und Regulierung der Deutschen Telekom AG



q) Vertreter aus dem Bereich „Internet“ aus dem Land Berlin

Prof. Dr. Leonhard Dobusch



q) Vertreter aus dem Bereich „Senioren, Familie, Frauen und Jugend“ aus dem Land Brandenburg

Bendix Lippe



q) Vertreter aus dem Bereich „Wissenschaft und Forschung“ aus der Freien Hansestadt Bremen

Prof. Dr. Andreas Breiter



q) Vertreter aus dem Bereich „Musik“ aus der Freien und Hansestadt Hamburg

Christoph Becker Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft e. V.



q) Vertreter aus dem Bereich „Migranten“ aus dem Land Hessen

Ali Ertan Toprak Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände

in Deutschland e. V.



q) Vertreter aus dem Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“ aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern

Friedrich Wilhelm Bluschke Vorsitzender des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.



q) Vertreter aus dem Bereich „Muslime“ aus dem Land Niedersachsen

Kerim Ocakdan



q) Vertreter aus dem Bereich „Medienwirtschaft und Film“ aus dem Land Nordrhein-Westfalen

Angela Spizig



q) Vertreter aus dem Bereich „Inklusive Gesellschaft“ aus dem Land Rheinland-Pfalz

Michael Jörg



q) Vertreter aus dem Bereich „Kunst und Kultur“ aus dem Saarland

Reinhard Klimmt Ministerpräsident a. D.



q) Vertreter aus dem Bereich „Ehrenamtlicher Zivil- und Katastrophenschutz“ aus dem Freistaat Sachsen

Ronald Voigt Mitglied des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e. V.



q) Vertreter aus dem Bereich „Heimat und Brauchtum“ aus dem Land Sachsen-Anhalt

Dr. Gabriele Köster Direktorin der Magdeburger Museen



q) Vertreter aus dem Bereich „Regional- und Minderheitensprachen“ aus dem Land Schleswig-Holstein

Dr. Karin Haug



q) Vertreter aus dem Bereich „LSBTTIQ (Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender,Intersexuelle und Queere Menschen)“ aus dem Freistaat Thüringen

Jenny Renner Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland, Landesverband Thüringen e. V.