Fernsehpreise und Auszeichnungen

A Symphony of Noise

Sendung: offen (Kinostart: 2. September 2021)

71. Deutscher Filmpreis 2021, Berlin

Lola in Gold, Kategorie „Beste Tongestaltung“ an Pascal Capitolin und Richard Borowski (Tongestaltung)

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Adventures of a Mathematician

Sendung: offen

35. Fort Lauderdale International Film Festival, Fort Lauderdale/Fla./USA

President Award (bester Film)

Audience Award Best Drama

Film Independent, Los Angeles/USA

Filmverleihpreis The Sloan Distribution Grant der New Yorker Alfred P. Sloan Foundation

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Aheds Knie (Ha’berech)

Sendung: offen

Festival de Cannes/74. Internationales Filmfestival Cannes, Cannes/Frankreich

Prix du Jury, Kategorie ”Jury Long Métrages / Feature Film”

(Redaktion: Alexander Bohr)



Als wir Tyrannen waren

Sendung: 3. Januar 2022

Florida Film Festival 2021, Maitland/Florida/USA (digital)

Grand Jury Award for Best Documentary Short an Jay Rosenblatt (Regie)

66. Semana Internacional de Cine de Valladolid / Valadolid International Film Festival (seminci), Valladolid/Spanien

Best Documentary Short, Kategorie “Tiempo de Historia/History of Time”

Virginia Film Festival, Charlottesville/Virginia/USA

Best Documentary Short, Kategorie “Audience Award”

(Redaktion: Doris Hepp)



Annette

Sendung: offen

74. Internationale Filmfestspiele von Cannes (Festival de Cannes), Cannes/Frankreich

Prix de la Mise en Scène/Best Director, Kategorie „Jury Long Métrages/Feature Film) an Leos Carax (Regie)

Florida Film Critics Circle (FFCC) 2021, Miami/Florida/USA

Best Actor an Adam Driver (Darsteller)

Runner-up: Best Picture

Runner-up: Best Director an Leo Carax (Regie)

Runner-up: Best Visual Effects



29. Filmfest Hamburg 2021, Hamburg

Douglas-Sirk-Preis an Leo Carax (Regie) für seine Verdienste um die Filmkultur

(Redaktion: Alexander Bohr)



ARTE: Lockdown Spot

EBU Eurovision Connect Awards 2021 (Best in Broadcast Marketing),

Genf (Virtuelle Verleihung)

Gold, Kategorie “Best Conceptional idea for a low budget production”

(Pexelo für ARTE, Cécile Chavrepayre (artistic Director ARTE))



ARTE: Second Lockdown (Concept/Idents)

EBU Eurovision Connect Awards 2021 (Best in Broadcast Marketing),

Genf (Virtuelle Verleihung)

Gold, Kategorie “Special Covid 19”

23. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2021 (Eyes & Ears of Europe), Köln

1. Preis Gold Best Bumper or Station-Ids, Kategorie “Design”

(Pexelo für ARTE, Cécile Chavrepayre (artistic Director ARTE))



ARTE “Christmas on Arte” (Design Elements)

23. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2021 (Eyes & Ears of Europe), Köln

2. Preis Silber Best Seasonal Design Elements, Kategorie “Design”



ARTE: “Arte Convert supports the Performing Arts” (Spot)

23. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2021 (Eyes & Ears of Europe), Köln

3. Preis Bronze Best Station Spot, Kategorie „Promotion“



ARTE „in therapy“ (Programmkampagne)

23. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2021 (Eyes & Ears of Europe), Köln

1. Preis Gold Best Programme Campaign: Local Fictional Productions, Kategorie “Promotion”



ARTE concert: Hope@Home

Sendung: 25. März bis 22. April 2020

ARTE concert: Europe@home

Sendung: 12. Februar bis 11. April 2021

(Tägliche Livestreams auf ARTE Concert (Auch Facebook und YouTube-Channel)

4. OPUS KLASSIK 2021 (Verein zur Förderung der klassischen Musik e.V.), Berlin

Sonderpreis der Jury für besondere Leistungen an Daniel Hope (Geiger)

(Redaktion: Wolfgang Bergmann, Rebecca Groß)



Beethovens Neunte – Symphonie für die Welt

Sendung: 2. Februar 2020

2021 New York Festivals® International TV & Film Awards, New York/USA

Gold World Medal, Kategorie „Documentary/Music

(Redaktion: Dieter Schneider, Rolf Rische (DW))



Berlin Alexanderplatz

Sendung: offen (Kinostart: 16. April 2020)

Preis der Deutschen Filmkritik 2020 (Verband der deutschen Filmkritik (VdFk)), Berlin

Beste Musik an Dascha Dauenhauer (Musik)

Beste Montage an Philipp Thomas (Filmeditor)

(Redaktion: Burkhard Althoff, Olaf Grunert)



Chinas ungeliebte Frauen

Sendung: 10. Juni 2020

2021 New York Festivals® International TV & Film Awards, New York/USA

Silver World Medal, Kategorie “Documentary/Best Issues”

(Redaktion: )



Das neue Evangelium

Sendung: offen

Schweizer Filmpreis 2021, Genf/Schweiz (online-Verleihung)

Bester Dokumentarfilm

(Redaktion: Kathrin Brinkmann, Martin Pieper)



Das schwarze Quadrat

Sendung: offen

55. Internationale Hofer Filmtage 2021, Hof

Förderpreis Neues Deutsches Kino an Peter Meister (Regie)

Hofer Kritikerpreis 2021 (SVFJ + BMJV)

(Redaktion: Christian Cloos, Olaf Grunert, Daniela Muck)



Der große Denkmalsturz – Die Debatte um das koloniale Erbe

Sendung: 22. August 2020

Deutscher Preis für Denkmalschutz

(Bundesarchitektenkammer/Deutsches Natiionalkomitee für Denkmalschutz), Berlin

Deutscher Preis für Denkmalschutz 2021 – Medienpreis an Nicole Blacha und Karsten Grawert (Autor*innen)

(Redaktion: Bettina Petry)



Der Mann, der seine Haut verkaufte (AT) (L’homme qui avait vendu sa peau, Int.: The Man Who Sold His Skin)

Sendung: offen

26e Prix Lumières (Académie des Lumières), Paris/Frankreich (Digital)

Beste internationale Koproduktion

93. Oscar-Verleihung (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), Los Angeles/USA

Nominierung, Kategorie “International Feature Film“

11. World Cinema Amsterdam (WCA) Independent Film Festival, Amsterdam/Niederlande

World Cinema Exchange Award (WCA),

49th Norwegian International Film Festival Haugesund, Haugesund/Norwegen

Andreas Award – Ökumenischer Filmpreis

9. War on Screen Festival international de cinéma in Châlons-en-Champagne/Frankreich

Publikumspreis, Kategorie „Langfilme/Longs Métrages“

5. Critics Awards for Arab Films (Verleihung auf den Filmfestspielen in Cannes)

Best Screenplay an Kaouther Ben Hania (Drehbuch)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Der Fall el-Masri

Sendung: 31. August 2021

4th Al Jazeera Balkans Documentary Festival (AJB DOC),

Sarajevo/Bosnien und Herzegowina

Audience Award/Publikumspreis

(Redaktion: Miriam Carbe, Martin Pieper)



Der Schein trügt (Heavens Above / Nebesa)

Sendung: offen

74. Locarno Film Festival, Locarno/Schweiz

First Prize, Kategorie „Junior Jury Awards“

36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, Valencia/Spanien

Mejor fotografia / Best Cinematography an Dusan Joksimovic (Kamera)

(Redaktion: Alexader Bohr)



Dicktatorship – Machos Made in Italy

Sendung: offen (Kinostart: 28. November 2019

2021 New York Festivals® International TV & Film Awards, New York/USA

Finalist Certificate, Kategorie “Documentary – History and Society”

(Redaktion: Olaf Grunert )



Die albanische Jungfrau

Sendung: offen

37th Warsaw International Film Festival (Warzawski Festival Filmowy), Warschau/Polen

Ecumenical Jury Award

Lobende Erwähnung, Kategorie „International Jury“

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Die Concorde – Absturz einer Legende

Sendung: 23. Juli 2020

Medienpreis Luft- und Raumfahrt (Verein zur Förderung des wissenschaftlich-technischen Journalismus)

Medienpreis Luft- und Raumfahrt 2021, Kategorie „Hörfunk/Fernsehen“ an Peter Bardele und Angela Volkner (Autor*innen)

(Redaktion: Petra Boden)



Die Jagd nach Gaddafis Milliarden

Sendung: 20. April 2021

Banff World Media Festival 2021, Banff/Kanada

Rockie Award 2021, Kategorie “Documentary & Factual Crime & Investigative”

(Redaktion: Martin Pieper, Miriam Carbe)



Die Kriegerinnen der Wikinger

Sendung: 7. März 2020

Internationales Wissenschafts- und Medienfestival „Silbersalz“, Halle

Best Factual

(Redaktion: Michael Renz, Peter Allenbacher)



Die Moldau – Der goldene Fluss

Sendung: 2. Juli 2020

15. Internationales Naturfilmfestival „Green Screen“, Eckernförde

sh:z Publikumspreis 2021

(Redaktion: Petra Boden)



Die Ungläubigen vom Hindukusch – Die bunte Kultur der Kalash

Sendung: 22. Februar 2020

Internationales Filmfestival „Mountainfilm“ 2020, Graz/Österreich

Lobende Erwähnung, Kategorie „Menschen und Kultur“

(Redaktion: Linde Dehner)



Die Wälder des Nordens

Sendung: 18. Januar 2020

Internationales Wissenschafts- und Medienfestival „Silbersalz“, Halle

Homeland Earth Award 2021

(Redaktion: Marita Hübinger)



Die Wand der Schatten

Sendung: 24. November 2021

38. Torelló Mountain Festival 2020, Barcelona/Spanien

PREMI F.E.E:C. (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya),

Kategorie “Beste Kamera”

PREMI QUADPACK FOUNDATION, Kategorie “Bester Film”

6t Ulju Mountain Film Festival, Ulju County/Südkorea

Grand Prize, Kategorie “Internatiional Competition”

Trento Film Ferstival 2021, Trient/Italien

Premio „Mario Bello“

Mountainfilm International Film Festival 2021, Graz/Österreich

Kamera Alpin in Gold – Menschen & Kulturen

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Displaced

Sendung: offen

27th Sarajevo Film Festival, Sarajevo/Bosnien, Herzegowina

Special Jury Mention, Kategorie “Competition Programme – Short Film”

Toronto International Film Festival 2021, Toronto/Kanada

IMDbPRO SHORT CUTS – AWARD FOR BEST FILM

11th International Short Film Festival of Cyprus (ISFFC), Limassol/Zypern

Best Short Film, Kategorie “International Competition”

Montpellier Mediterranean Film Festival 2021, Montpellier/Frankreich

Montpellier Méditerranée Métropole Grand Prize, Kategorie « Best Short Film »

9th Bosphorus Film Festival, Istanbul/Türkei (digital)

Ahmet Uluçay Grand Prix, Kategorie « National + International Short Fiction and Documentary Competition”

(Redaktion:



Doch das Böse gibt es nicht

Sendung: offen

47th Seattle International Film Festival USA, Seattle/USA

Golden Space Needle Award: Best Film, Kategorie “Audience Award”

45th Cleveland International Film Festival (CIFF), Cleveland/Ohio/USA

Best Feature, Kategorie “International Narrative Competition”

68th Sydney Film Festival, Sydney/Australien

Sydney Film Prize an Mohammad Rasoulof (Regie)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Eine Geschichte von drei Schwestern

Sendung: offen

25. Filmfestival Türkei Deutschland 2021, Nürnberg

Beste Regie an Emin Alper (Regie)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Es war einmal im Irak

Sendung: 23. März 2021

74. Virgin British Academy Television Craft Awards (BAFTA) 2021, London

(British Academy of Film and Television Arts)

Best Factual Series, Kategorie “Virgin Media Awards”

BFE Cut Above Awards 2021 (British Film Editors), London

Best Edited Series or Mini-Series – Documentary/Non-Fiction an Mike Davey, William Grayburn, Anna Price, Simon Sykes

Royal Television Society (RTS) 2021

Best Documentary Series

17th FOCAL Internatonal Awards 2021, London/England

Best Use of Footage in a History Production, Kategorie “Production”

Student Jury Award For Most Inspiring Use of Footage

42nd News & Documentary Emmy Awards, New York/USA

Outstanding Historical Documentary an PBS

(Redaktion: Miriam Carbe)



Evolution

Sendung: offen

16. Batumi International Art-House Film Festival (BIAFF), Batumi/Georgien

Best Director an Kornél Mundruczó (Regie)

(Redaktion:



Fabian oder der Gang vor die Hunde

Sendung: offen (Kinostart 5. August 2021)

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat: „besonders wertvoll“

25. Filmfestival Türkei Deutschland 2021

Bester Spielfilm an Dominik Graf (Regie)

71. Deutscher Filmpreis 2021, Berlin

Lola in Silber, Kategorie „Bester Spielfilm“ an Felix von Boehm (Produzent)

Lola in Gold, Kategorie „Beste Kamera/Bildgestaltung“ an Hanno Lentz (Kamera)

Lola in Gold, Kategorie „Bester Schnitt“ an Claudia Wolscht (Schnitt)

(Redaktion: Daniel Blum, Olaf Grunert, Andreas Schreitmüller)



Gaza Mon Amour

Sendung: offen

Preis der deutschen Filmkritik 2020, Berlin

Beste Bildgestaltung an Martin Neumayer (Kamera)

42. Bayerischer Filmpreis 2020 (Freistaat Bayern), München

Sonderpreis

5th Critics Awards of Arab Films (Verleihung innerhalb der 74. Internationale Filmfestspiele von Cannes (Festival de Cannes), Cannes/Frankreich

Bester Spielfilm

Beste Darstellerin an Hiam Abbas (Darstellerin)

36ème Festval International du Film de Mons

PRIX DU REGARD CITOYEN, Kategorie « Prix longes métrages »

Festival International du Film de Fribourg 2021, Fribourg/Schweiz

Critics’ Choice Award, Kategorie “Internationaler Wettbewerb Langfilme“

39e festival Arte Mare de Bastia, Bastia/Korsika/Frankreich

Prix du Public MGEN, Kategorie « long métrage méditerranée »

Coimbra Caminos do Cinema Português 2021, Coimbra/Portugal

Honorable Mention

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Guled & Nasra (en: The Gravedigger’s wife)

Sendung: offen

Toronto International Filmfestival 2021, Toronto/Kanada

Amplify Voices Award

4th Al Jazeera Balkans International Documentary Film Festival (AJB DOC), Srajevo/Bosnien-Herzegowina

Audience Award/Publikumspreis

Festival du Film Arabe de Fameck 2021, Fameck/Frankreich

Grand Prix: Special Mention

27. Panafrikanisches Film- und Fernsehfestival FESPACO, Ougadougou/Burkina Faso

Prix d‘Etalon d‘0r/ Golden Stallion Award Kategorie „Best Picture“

Best Score/Best Music an André Matthias (Musik)

Critic’s Award

Carthage Film Festival 2021, Kathago/Tunesien

Prix de la meilleure interprétation masculine / Best Male Actor an Omar Abdi (Darsteller)

63. Nordische Filmtage, Lübeck

NDR Filmpreis

Kirchlicher Filmpreis Interfilm

Film fra Sør-fesivalen skal / Oslo Films from the South Festival 2021, Oslo/Norwegen

Publikumsprisen/Audience Award

African Movie Academy Awards (AMAA) 2021, Lagos/Nigeria

Ousmane Sembene Award, Kategorie “Best Film in an African Language” an Khadar Ayderus Ahmed (Regie) Produktion

AMAA 2021 Award for best Makeup an Nadine Boucher (Makeup)

AMAA 2021 Award for best Production Design an Antti Nikkinen (Production Design)

AMAA 2021 Award for Best Actor in a Leading Role an Omar Abdi (Darsteller)

AMAA 2021 Award for Best Film an Khadar Ayderus Ahmed (Regie) Produktion

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Il Buco (en.: „The Hole”)

Sendung: offen

78. Biennale die Venezia/Internationales Filmfestival Venedig, Venedig/Italien

Special Jury Prize, Kategorie „Official Awards International – Venezia 78”

FEDIC Award, Kategorie „Premi Collaterali / Collateral Awards”

Green Drop Award, Kategorie „Premi Collaterali / Collateral Awards”

Premio La Pellicola d’Oro – Miglior operatore die macchina, Kategorie „Premi Collaterali / Collateral Awards” an Luica Masssa (Kamera)

Premio Fair Play al Cinema – Vivere da Sportivi, Kategorie „Premi Collaterali / Collateral Awards

70. Internationales Filmfestival Mannheim/Heidelberg 2021

International Newcomer Award an Michalangelo Framartino (Regie)

(Redaktion: Holger Stern, Meinolf Zurhorst)



Jelnja – Stadt des Ruhms (engl.: Town of Glory)

Sendung: 14. April 2021

32. Trieste Film Festival 2020, Triest/Italien

Miglior Documentario/Best Documentary, Kategorie „Premi del Pubblico/Audience Awards“

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Jenseits der Alpen (fünfteilige Reihe)

Sendung: 1. bis 3. März 2021, 20. März 2021

ART&TUR – International Tourism Film Festival 2020, Aveiro/Portugal

1st Prize, Kategorie „Environment & Ecology“

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Kranke Geschäfte

Sendung: 25. September 2020

Deutsche Akademie für Fernsehen DafF, Berlin

Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen 2021, Kategorie „Produktion“ an Franziska an der Gassen (Produzentin)

(Redaktion: Günther van Endert, Olaf Grunert)



Lee Miller – Supermodell und Kriegsfotografin

Sendung: 30. August 2020

British Academy Television Craft Awards 2021 (BAFTA), London

(British Academy of Film and Television Arts)

Best Director Factual an Teresa Griffiths (Regie), Kategorie „Television Craft Award“

Best Editing Factual (Adobe) an Claire Guillon (Schnitt), Kategorie” Information (Factual)”

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Leere Netze

Sendung: offen

Deutscher Drehbuchpreis 2021 (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien), Berlin

Deutscher Drehbuchpreis für das beste unverfilmte Drehbuch an Behrooz Karamizade (Drehbuch)

(Redaktion: Christian Cloos, Doris Hepp)



Mare

Sendung: 3. November 2021

56. Solothurner Filmtage 2021, Solothurn/Schweiz

Hauptpreis „Prix de Soleure“ an Andrea Staka (Regie) und Produktion

(Redaktion: Alexander Bohr)



Memoria

Sendung: offen

74. Internationale Filmfestspiele von Cannes (Festival de Cannes), Cannes/Frankreich

Prix du Jury (ex aequo), Kategorie «Jury Long Métrages/Feature Film »

57th Chicago International Film Festival, Chicago/USA

Gold Hugo (Best Film), Kategorie „International Competition”

48th Film Fest Ghent, Ghent/Belgien

Special Mention

(Redaktion: Holger Stern)



Nahschuss

Sendung: offen

38. Filmfest München 2021, München

Förderpreis Neues Deutsches Kino, Kategorie Drehbuch an Franziska Stünkel (Drehbuch)

(Redaktion: Daniel Blum, Olaf Grunert)



Nikotin – Droge mit Zukunft

Sendung: 7. Oktober 2020

Rauchfrei-Siegel 2021 (Deutsche Krebshilfe / Aktionsbündnis Nichtrauchen), Bonn

Rauchfrei-Siegel 2021

(Redaktion: Miriam Carbe)



Noche de Fuego („Prayers for the stolen”)

Sendung: offen

74. Internationale Filmfestspiele von Cannes (Festival de Cannes), Cannes/Frankreich

Mention spéciale (Besondere Erwähnung), Sektion „Un Certain Regard“

Festival Internacional de Cine Guanajuato / Guajanuato International Film Festival 2021, San Miguel de Allende, Mexiko

Mejor Lagometraje de Ficción México /Best Fiction Film

69. Festival Internacional de Cine de San Sebastián / Internationales Filmferstival von San Sebastián (SSIFF), San Sebastian/Spanien

Horizontes Award an Tatiana Huezo (Regie)

RTVE-Otra Mirada Award / RTVE-Another Look Award an Tatiana Huezo (Regie)

27th Athens International Film Festival, Athen/Griechenland

City of Athens Award – Best Director an Tatiana Huezo (Regie)

Goldene Athena, Kategorie “Best Picture” an Tatiana Huezo (Regie)

57th Chicago International Film Festival, Chicago/Illinois/USA

Honorable Mention

Pingyao International Film Festival 2021, Pingyao/China

Jury Prize

Stockholm Film Festival 2021, Stockholm/Schweden

Bästa regi / Beste Regie an Tatjana Huezo (Regie)

José María Forque Award, Madrid/Spanien

José María Forqué Award: Best Latin American Film an Tajana Huezo (Regie)

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Paradiese aus Menschenhand – Die Korallenretter der Karibik

25th International Underwater Film Festival, Belgrad/Serbien

1st Prize, Kategorie “Professional Productions

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Patrick

Sendung: offen

Prémios Fantastic 2021, Porto/Portugal

Preis für die beste Nebendarstellerin an Alba Baptista (Darstellerin)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Petrov’s Flu („Petrovy v grippe“, frz.: Le fièvre de Petrov)

Sendung: offen

74. Internationale Filmfestspiele von Cannes (Festival de Cannes), Cannes/Frankreich

CST-Artist-Preis (Dachverband der französischen Filmschaffenden) , Kategorie „Commission Supérieure Technique“ an Vladislav Opeliants (Kamera)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Push – Für das Grundrecht auf Wohnen

Sendung: 4. Februar 2020

3. Prix Italia 2021 – International Competition for Radio Tv and Web, Mailand/Italien

Signis Special Prize

(Redaktion: Kathrin Brinkmann, Martin Pieper)



QUO VADIS, AÏDA?

Sendung: offen

12th les Arcs Film Festival, les Arcs/Frankreich

Kristall Bogen (Hauptpreis – Bester Film)

50th International Filmfestival Rotterdam (IFFR), Rotterdam/Niederlande

BankGiro Loterij Publieksprijs, Kategorie “Publikumspreis“

Festivalen 2021 – 44th Göteburg Film Festival, Göteburg/Schweden

Dragon Award – Best International Film, Kategorie “Publikumspreis”

11th Luxembourg City Film Festival ‘Luxfilmfest 2021’

Grand Prix, Kategorie „Compétition Officielle“

Preis der Internationalen Filmkritik

Miami Film Festival 2021, Miami/Florida/USA

Knight Marimbas Award an Jasmila Žbanić (Regie)

Rene Rodriguez Critics Award an Jasmila Žbanić (Regie)

93. „Oscar“-Verleihung (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), Los Angeles/USA

Nominierung, Kategorie “International Feature Film“

Vilnius International Film Festival 2021, Vilnius/Litauen

Best Film, Kategorie “Audience Award” an Jasmila Žbanić (Regie)

Independent Spirit Awards 2021 Film (Film Independent), Los Angeles/USA

Independent Spirit Award, Kategorie „Best International Film”

25th Sofia International Film Festival 2021, Sofia/Bulgarien

Best Balkan Film Award

Festival International de Films de Femmes 2021, Créteil/Frankreich

Grand Prix du Jury : Meilleur long-métrage de fiction, Kategorie « Compétition fiction »

Independent Spirit Awards 2021, Los Angeles/USA

Best International Film

31. Deutscher Kamerapreis 2021, Köln

Deutscher Kamerapreis 2021, Kategorie “Beste Kamera Spielfilm” an Christiane A. Meier (Kamera)

Internationales Frauen* Film Fest (IFFF) Dortmund + Köln 2021, Dortmund/Köln (online)

Internationaler Spielfilmpreis an Jasmila Žbanić (Regie)

32. Österreichischer Film- und Fernsehpreis „Romy“ (Tageszeitung „Kurier“), Wien

Beste Produktion, Kategorie „Akademiepreise“

Preis der Jury Kino, Kategorie „Akademierpreis“

11. Österreichischer Filmpreis 2021, Wien

Beste weibliche Nebenrolle an Edita Malovcic (Darstellerin

Beste Kamera an Christine A. Meier (Kamera)

Bestes Szenenbild an Hannes Salat (Szenenbild)

Festival International du Film de Fribourg 2021, Fribourg/Schweiz

Publikumspreis, Kategorie „Internationaler Wettbewerb Langfilme“

Preis der Jugendjury COMUNDO, Kategorie „Internationaler Wettbewerb Langfilme“

27th Sarajevo Film Festival, Sarajevo/Bosnien, Herzegowina

IVICA MATIC AWARD FOR 2020, Kategorie “Award of association of bosnian filmmakers” an Damir Ibrahimovic (Produzent)

East-West: Golden Arch International Film Awards 2021, Moskau/Russland

Best Director an Jasmila Žbanić (Regie)

Best Actress an Jasna Djuricic (Darstellerin)

34. Europäischer Filmpreis (Europäische Filmakademie – EFA), Berlin

Best European Film 2021

Best European Director 2021 an Jasmila Žbanić (Regie)

Best European Actress 2021 an Jasna Đuričić (Darstellerin)

Los Angeles Film Critics Association Awards 2021, Los Angeles/Kalifornien/USA

Runner-up: Best Foreign Language Film

(Redaktion: Holger Stern)



Radiograph of a Family

Sendung: offen

Festival International de Films de Femmes 2021, Cr´teil/Frankreich

Mention Spéciale, Kategorie « Competition documentaire »

ZagrebDox 2021, Zagreb/Kroatien

Movies the Matter : Special Mention

Austin Asian American Film Festival 2021, Austin/Texas/USA

Best Documentary Feature

IndieLisboa Festival Internacional de Cinema 2021, Lissabon/Portugal

Prémio Amnista Internacional / Amnesty International Award an Firouzeh Khosrovani (Regie) und Produzent*innen

Premio Cinema Iran e Afghanistan 2021, Florenz/Italien

Middle East Now 2021

(Redaktion: Doris Hepp)



Re: Durstige Avocados – Neue Monokulturen in Portugals Süden

Sendung: 7. Juni 2021

37th Agrofilm Festival, Bratislava/Slowakei

Award of the Mayor of the City of Nitra

(Redaktion: Frederic Ulferts)



Rhino / Nosorih

Sendung: offen

16. Batumi International Art-House Film Festival (BIAFF), Batumi/Georgien

Best Actor an Serhii Filimonov (Darsteller)

Stockholm Film Festival 2021, Stockholm/Schweden

Bästa Film /Best Film, Kategorie „STOCKHOLM XXXII COMPETITION”

Bästa manliga skadespelare / Best Actor an Serhii Filimonov (Darsteller)

(Redaktion:



Shake your cares away

Sendung: offen

2021 International Jerusalem Film Festival, Jerusalem/Israel

The Haggiag Award for best Israeli Feature (Hauptpreis des israelischen Wettbewerbs),

Kategorie „Israeli Feature Film and Competition”

The Aaron Emanuel Award for best Cinematography an Daniel Miller und Ziv Berkovitch (Cinematography), Kategrorie “Israeli Feature Film and Competition”

The Yossi Mulla Award for Best Original Score an Asher Goldschmidt (Musik), Kategorie “Israeli Feature Film Competition”

(Redaktion: Jörg Schneider, Olaf Grunert, Birgit Kämper)



Sisterhood

Sendung: offen

31. Internationales Filmfest Emden-Norderney

Emder Drehbuchpreis an Ines Berwing und Maximilian Feldmann (Drehbuch)

(Redaktion: Christian Cloos, Doris Hepp)



Természetes Fény (en.: Natural Light

Sendung: offen

71. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2021

Silberner Bär für die Beste Regie an Dénes Nagy (Regie)

38th Fajr International Filmfestival (FiFF), Teheran/Iran

Golden Simorgh: Best Film, Kategorie „Internationale Jury“

34th European Film Awards (EFA) / Europäischer Filmpreis (European Film Academy), Berlin

Best European Production Design an Márton Ágh (Production Design)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Toubab

Sendung: offen (Kinostart: 23. September 2021)

33. Bayerischer Fernsehpreis „Blauer Panther“ 2021, München

Bester Nachwuchsdarsteller an Farba Dieng und Julius Nitschkoff (Darsteller)

42. Bayerischer Filmpreis 2020 (Freistaat Bayern), München

Pierrot für den besten Nachwuchsdarsteller an Farba Dieng (Darstellerin) und Julius Nitschkoff (Darsteller)

30. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern 2021, Schwerin

NDR Regiepreis Spielfilm, Kategorie „Spielfilmwettbewerb“ an Florian Dietrich (Regie)

Publikumspreis der Schweriner Volkszeitung, , Kategorie „Spielfilmwettbewerb“

Beste darstellerische Leistung, Kategorie „Spielfilmwettbewerb“ an Farba Dieng und Julius Nitschkoff (Darsteller)

new faces Award Film 2021 - Nachwuchspreis der Wochenzeitschrift “Die Bunte”, Berlin

new faces award 2021, Kategorie „Bester Debütfilm“ an Florian Dietrich (Regie)

37. Internationales Filmfestival Warschau (37th Warzawski Festival Filmowy), Warschau/Polen

Best Fiction Feature Film, Kategorie “Audience Award”

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Film- und Altersempfehlungen der Jugendjury, Kategorie „Spielfilm“

(Redaktion: Jörg Schneider, Olaf Grunert, Barbara Häbe)



TRANS – I GOT LIFE

Sendung: offen (Kinostart 23. September 2021)

38. Filmfest München 2021, München

Publikumspreis an Imogen Kimmel und Doris Metz (Regie)

(Redaktion: Olaf Grunert)



Überleben in der Wildnis – Kampf im Gorongosa Nationalpark

Sendung: 22. April 2021

Internationales Wissenschafts- und Medienfestival „Silbersalz“, Halle

(Redaktion: Marita Hübinger)



Vater

Sendung: offen

Trieste Film Festival 2020 (Verleihung 2021), Triest/Italien

Premio Central European Initiative / Central European Initiative Award

Miglior Lungometraggio / Best Feature Film, Kategorie “Premi del pubblico / Audience Awards”

2021 Virgin Media Dublin International Film Festival (VMDIFF 21), Dublin/Irland

Dublin Film Critics Circle Award: Best Actor an Goran Bogdan (Darsteller)

45th Cleveland International Film Festival (CIFF), Cleveland/Ohio/USA

Honorable Mention, Kategorie “George Gund IlI Memorial Central and Eastern European Competition

Chicago Serbian Film Fest 2021, Chicago/Illinois/USA

Best Serbian Feature Film an Srdan Golubovic (Regie)

Best Director an Srdan Golubovic (Regie)

Best Actor an Goran Bogdan (Darsteller)

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Weiße Rose

Sendung: 9. Mai 2021

58. Golden Prague International Television Festival, Prag/Tschechien

Besondere Erwähnung für außergewöhnliche künstlerische Leistungen

(Redaktion: Elke Schwenck)



Welt auf Abstand – Reise durch ein besonderes Jahr

Sendung: 9. Dezember 2020

WorldMediaFestival – Television & Corporate Media 2020 (Verrleihung 2021), Hamburg

2020 intermedia-globe Silber, Kategorie „Documentaries/Covid-19 Topics“ an Spiegel TV

33. Bayerischer Fernsehpreis „Blauer Panther“, München

„Blauer Panther“ 2021, Kategorie „Kultur und Bildung“ an Christina Trebbi und Jobst Knigge (Autoren)

(Redaktion: Wolfgang Bergman, Rebecca Gross)



Xenius: Zoonosen – Wie das Coronavirus den Menschen befiel

Sendung: 13. Mai 2020

3. DGIM-Medienpreis (Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM))

Verleihung im Rahmen des 127. Internisten-Kongresses, Wiesbaden

2. Preis, Thema „Coronavirus als medizinische und wissenschaftliche Heraiusforderung“ an Swen Gummich (Autor)

(Redaktion: Kerstin Landvogt, Linde Dehner)



Xenius: Fachwerk – Bautechnik von gestern für morgen

Sendung: 19. September 2021

Deutscher Preis für Denkmalschutz

(Bundesarchitektenkammer/Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz), Berlin

Deutscher Preis für Denkmalschutz 2021 – Medienpreis an Christine Voges, Kathrina Edinger (Autorinnen) und Sven Gummich (Regie)

(Redaktion: Linde Dehner)