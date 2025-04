Programmchronik ZDFneo 2021

Piratensender Powerplay (HD)

D 1982

Regie: Siggi Götz

1.1.2021



Zwei Nasen tanken Super (HD)

D 1984

Regie: Dieter Pröttel

1.1.2021



Die Supernasen (HD)

D 1983

Regie: Dieter Pröttel

1.1.2021



Next (UT/HD/5.1)

USA 2007

Regie: Lee Tamahori

7.1.2021



Die Hochzeit meines besten Freundes (HD/5.1)

USA 1997

Regie: P.J. Hogan

10.1.2021



Bride Wars – Beste Feindinnen (HD/5.1)

USA 2009

Regie: Gary Winick

10.1.2021



Jagd auf Roter Oktober (UT/HD/5.1)

USA 1990

Regie: John McTiernan

30.1.2021



Ghostbusters (HD)

USA 1984

Regie: Ivan Reitman

1.1.2021



Ghostbusters 2 (HD)

USA 1989

Regie: Ivan Reitman

1.1.2021



Der Pate (HD)

USA 1972

Regie: Francis Ford Coppola

6.1.2021



Der Pate II (UT/HD/5.1)

USA 1974

Regie: Francis Ford Coppola

7.1.2021



Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel (HD)

USA 1986

Regie: Tony Scott

9.1.2021



Der Pate III (UT/HD(5.1)

USA 1990

Regie: Francis Ford Coppola

10.1.2021



Stealth – Unter dem Radar (HD)

USA 2005

Regie: Rob Cohen

20.3.2021



Money Train (HD)

USA 1995

Regie: Joseph Ruben

1.4.2021



Der rosarote Panther (UT/HD/5.1)

USA 2006

Regie: Shawn Levy

4.4.2021



Der rosarote Panther 2 (UT/HD/5.1)

USA 2009

Regie: Harald Zwart

4.4.2021



Vier Hochzeiten und ein Todesfall (HD)

GB 1993

Regie: Mike Newell

4.4.2021



Bob, der Streuner (HD)

GB 2016

Regie: Roger Spottiswoode

10.4.2021



Trainspotting (HD)

GB 1995

Regie: Danny Boyle

28.4.2021



Sliver (HD)

USA 1993

Regie: Philip Noyce

5.5.2021



Ananas Express (HD)

USA 2008

Regie: David Gordon Green

15.5.2021



Cable Guy – Die Nervensäge (HD)

USA 1996

Regie: Ben Stiller

3.6.2021



Breakdown (HD)

USA 1997

Regie: Jonathan Mostow

11.6.2021



Boomerang (HD)

USA 1992

Regie: Reginald Hudlin

22.6.2021



Wayne’s World (HD)

USA 1991

Regie: Penelope Spheeris

2.7.2021



Wayne’s World 2 (HD)

USA 1993

Regie: Stephen Surjik

2.7.2021



Virtuosity (HD)

USA 1995

Regie: Brett Leonard

8.7.2021



Operation Mars (HD)

USA 2016

Regie: Mark Elijah Rosenberg

8.7.2021



The Saint - Der Mann ohne Namen (HD)

USA 1997

Regie: Phillip Noyce

9.7.2021



Morning Glory (/UT/HD/5.1)

USA 2010

Regie: Roger Michell

10.7.2021



Poltergeist (HD)

USA 2015

Regie: Gil Kennan

10.7.2021



Die Coneheads (HD)

USA 1993

Regie: Steve Barron

16.7.2021



Schlaflos in New York (HD)

USA 1998

Regie: Sam Weisman

22.7.2021



Stiefbrüder (HD)

USA 2008

Regie: Adam McKay

5.8.2021



Verführung einer Fremden (HD)

USA 2007

Regie: James Foley

5.8.2021



Spurwechsel (UT/HD/5.1)

USA 2002

Regie: Roger Michell

19.8.2021



Takers - The Final Job (HD)

USA 2010

Regie: John Luessenhop

19.8.2021



Ein Ticket für zwei (HD)

USA 1987

Regie: John Hughes

20.8.2021



Doppelmord (HD)

USA 1999

Regie: Bruce Beresford

26.8.2021



Salt (UT/HD/5.1)

USA 2010

Regie: Phillip Noyce

26.8.2021



Like Crazy (HD)

USA 2011

Regie: Drake Doremus

3.9.2021



Presidio (HD)

USA 1988

Regie: Peter Hyams

4.9.2021



Internal Affairs – Trau ihm, er ist ein Cop (HD)

USA 1990

Regie: Mike Figgis

4.9.2021



Untreu (UT/HD)

USA 2002

Regie: Adrian Lyne

17.9.2021



Anaconda (HD)

USA 1997

Regie: Luis Llosa

18.9.2021



Friends With Money (HD)

USA 2006

Regie: Nicole Holofcener

24.9.2021



The Social Network (HD)

USA 2010

Regie: David Fincher

25.9.2021



Joyride – Spritztour (HD)

USA 2001

Regie: John Dahl

25.9.2021



Otto – Der Film

D 1985

Regie: Xavier Schwarzenberger, Otto Waalkes

2.10.2021



Werner – Eiskalt (HD)

D 2011

Regie: Gernot Roll

3.10.2021



Werner – Beinhart (HD)

D 1990

Regie: Michael Schaack, Thomas Walker

3.10.2021



Werner – Volles Rooäää!!! (HD)

D 1999

Regie: Gerhard Hahn

3.10.2021



Werner – Gekotzt wird später (HD)

D 2003

Regie: Michael Schaack, Thomas Walker

3.10.2021



Clueless – Was sonst! (HD)

USA 1995

Regie: Amy Heckerling

15.10.2021



Street Kings (HD)

USA 2008

Regie: David Ayer

16.10.2021



S.W.A.T. – Die Spezialeinheit (HD)

USA 2003

Regie: Clark Johnson

22.10.2021



Incarnate – Teuflische Besessenheit (HD)

USA 2016

Regie: Brad Peyton

30.10.2021



Ring (HD)

USA 2002

Regie: Gore Verbinski

5.11.2021



High Crimes – Im Netz der Lügen (HD)

USA 2002

Regie: Carl Franklin

6.11.2021



Cabin Fever (HD)

USA 2002

Regie: Eli Roth

6.11.2021



Zoolander No. 2 (HD)

USA 2016

Regie: Ben Stiller

13.11.2021



Basic Instinct (UT/HD/AD)

USA 1992

Regie: Paul Verhoeven

20.11.2021



Roxanne (HD)

USA 1987

Regie: Fred Schepisi

26.11.2021



French Kiss (HD)

USA 1995

Regie: Lawrence Kadan

26.11.2021



Brothers Grimm (HD)

USA 2005

Regie: Terry Gilliam

27.11.2021



Black Rain (HD)

USA 1989

Regie: Ridley Scott

3.12.2021



True Grit (HD)

USA 2010

Regie: Ethan Coen, Joel Coen

4.12.2021



Zwei ritten zusammen (UT/HD/Mo)

USA 1961

Regie: John Ford

4.12.2021



Der Seewolf (HD/4:3)

BRD 1971

Regie: Wolfgang Staudte

5.12.2021



Der Nebelmann (UT/HD/5.1))

Italien 2017

Regie: Donato Carrisi

8.12.2021



Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv (HD)

USA 1994

Regie: Tom Shadyac

10.12.2021



Ace Ventura – Jetzt wird’s wild (HD)

USA 1995

Regie: Steve Oedekerk

10.12.2021



Fear Dot Com (HD)

USA 2002

Regie: William Malone

15.12.2021



Die Maske des Zorro (HD/5.1)

USA 1997

Regie: Martin Campbell

16.12.2021



Friedhof der Kuscheltiere 2 (HD)

USA 1992

Regie: Mary Lambert

16.12.2021



Lassie – Freunde fürs Leben (HD)

USA 1994

Regie: Daniel Petrie

18.12.2021



Marmaduke (HD)

USA 2010

Regie: Tom Dey

18.12.2021



Ein Kater macht Theater (HD)

USA 2003

Regie: Bo Welch

18.12.2021



Verliebt in eine Hexe (HD)

USA 2005

Regie: Nora Ephron

18.12.2021



Stuart Little 2 (HD)

USA 2002

Regie: Rob Minkoff

18.12.2021



Die Schlümpfe (HD)

USA 2011

Regie: Raja Gosnell

18.12.2021



Die Abenteuer von Tim und Struppi (HD)

USA 2011

Regie: Steven Spielberg

18.12.2021



Freunde mit gewissen Vorzügen (HD)

USA 2011

Regie: Will Gluck

19.12.2021



Election (HD)

USA 1999

Regie: Alexander Payne

23.12.2021



Kuck mal, wer da jetzt spricht (HD)

USA 1993

Regie: Tom Ropelewski

25.12.2021



Bad Santa (HD)

USA 2003

Regie: Terry Zwigoff

25.12.2021



End of Watch (HD)

USA 2012

Regie: David Ayer

27.12.2021



Der Diktator (HD)

USA 2012

Regie: Larry Charles

30.12.2021



Jackass: The Movie (HD)

USA 2002

Regie: Jeff Tremaine

31.12.2021



Jackass 2.5 (HD)

USA 2007

Regie: Jeff Tremaine

31.12.2021



Beavis & Butt-Head machen’s in Amerika (HD)

USA 1996

Regie: Mike Judge

31.12.2021