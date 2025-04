Programmchronik ZDFneo 2022

Inspector Barnaby (UT/HD/AD)

Britische Krimiserie

Staffel 21, 8 Folgen

Immer diese teuflischen Details

9.1.2022

Puppenmorde

10.1.2022

Der Stachel des Todes

Leichzeit am See

16.1.2022

Britisches Roulette

27.2.2022

Mord mit Magie

Ein mörderisch guter Song

6.3.2022

Ein letzter Tropfen

13.3.2022

Staffel 22, 4 Folgen

Das Wolfmonster von Little Worthy

Die Zierstich-Gesellschaft

Alles für die Familie

Die Vogelscheuchen-Morde

18.4.2022

Staffel 1 bis 20

144 Folgen (Wh.)



Der junge Inspektor Morse (HD/5.1)

Britische Krimiserie

Staffel 7, 3 Folgen

Orakel

Lieferservice

Wolfskopf

21.1./ 18.2.2022

Staffel 6, 4 Folgen (Wh.)

Unschuldig

23.2./ 6.11.2022

Apollo

24.2./ 16.11.2022

Zuckerguss

24.2./ 28.2./ 6.3./ 23.11.2022

Wolkenschloss

6.3./ 7.3./ 30.11.2022

Staffel 8, 3 Folgen (Wh.)

Nummer Zehn

Kleines Vögelchen

Endstation

11.3./ 7.4.2022

Staffel 1, 5 Folgen (Wh.)

Ein Gedicht

Mädchen

18.5.2022

Mord nach Noten

Alte Liebe

25.5.2022

Leichte Beute

8.6.2022

Staffel 2, 4 Folgen (Wh.)

Der Schatz

15.6.2022

Nachtstücke

22.6.2022

Dunkle Mächte

6.7.2022

Nimmerland

13.7.2022

Staffel 3, 4 Folgen (Wh.)

Illusionen

20.7.2022

Freie Liebe

27.7.2022

Tödlicher Duft

10.8.2022

Abschied

17.8.2022

Staffel 4, 3 Folgen (Wh.)

Totenmasken

31.8.2022

Irrungen

7.9.2022

Sonnenglanz

14.9.2022

Staffel 5, 6 Folgen (Wh.)

Muse

28.9.2022

Kartusche

5.10.2022

Passagiere

9.10.2022

Farben

19.10.2022

Quartett

26.10.2022

Ikarus

2.11.2022



The Bay (UT/HD)

Britische Krimiserie

Staffel 3, 6 Folgen (Free-TV-Premiere)

Neustart

Überraschungen

Ablehnung

Trauerfeier

Altlasten

Bedeutungslos

4.2.2022

Staffel 1 bis 3

45 Folgen (Wh.)



Unseen (HD)

Belgische Mystery-Serie

8 Folgen

Der letzte Tag des Exils

Der unsichtbare Gast

Doppeltes Spiel

Infiziert

Entlarvung

Die Rückkehr

Die Sehenden

Der falsche Weg

25.2.2022



Monk (UT/HD)

Amerikanische Krimiserie

Staffel 6, 16 Folgen

Mr. Monk wird versteigert

Mr. Monk in der Rapszene

17.2.2022

Mr. Monk gegen den Nudisten

Mr. Monk glaubt kein Wort

24.2.2022

Mr. Monk und die Bienen und die Blumen

Mr. Monk auf Schatzsuche

3.3.2022

Mr. Monk und der Draufgänger

Mr. Monk belastet ein Fehlurteil

10.3.2022

Mr. Monk streift durch die Nacht

Mr. Monk schießt auf den Weihnachtsmann

17.3.2022

Mr. Monk tritt einer Sekte bei

Mr. Monk in Uniform

31.3.2022

Mr. Monk und die dreifache Julie

Mr. Monk malt

7.4.2022

Mr. Monk wird gejagt (1)

Mr. Monk wird gejagt (2)

21.4.2022



Two Weeks to Live (UT/HD)

Britische Dramedy-Serie

6 Folgen

Geheime Mission

Weltuntergang

Entdeckung

Gegenwehr

Täuschung

Showdown

8.4.2022



Death in Paradise (HD)

Britische Krimiserie

Staffel 10, 8 Folgen (Free-TV-Premiere)

Der Doppelgänger

Tod des Professors

In Luft aufgelöst

Tödliche Nachtschicht

Die Gabe des Teufels I

Die Gabe des Teufels II

Mitten ins Herz

Vergessen

4.11.2022

Staffel 1, 8 Folgen (Wh.)

Willkommen im Paradies

23.5.2022

Nur die Sonne war Zeuge

24.5.2022

Der Voodoo-Zauber

25.5.2022

Beste Freunde

27.5.2022

Mord an Bord

30.5.2022

Tropisches Fieber

31.5.2022

Falsche Töne

1.6.2022

Bellende Hunde

2.6.2022

Staffel 2, 8 Folgen (Wh.)

Der blutige Finger

15.9.2022

Der Graf von Monte Christo

16.9.2022

Der 3-Uhr-Tee

19.9.2022

Der Fluch des Piraten

20.9.2022

Das letzte Lied

21.9.2022

Der Seidenschal

22.9.2022

Das Auge des Hurrikans

23.9.2022

Ein (fast) perfekter Plan

26.9.2022

Staffel 3, 8 Folgen (Wh.)

Tickende Uhren

16.1./ 27.9.2022

Tödliche Schokolade

16.1./ 28.9.2022

Wahrheit und Fälschung

23.1./ 29.9.2022

Mord mit Verspätung

23.1./ 30.9.2022

Familienbande

30.1./ 4.10.2022

Der Ruf der Wildnis

2.2./ 5.10.2022

Der Sturm

6.2./6.10.2022

Liebeleien

6.2./ 7.10.2022

Staffel 4, 8 Folgen (Wh.)

Der Mann, den es nicht gab

Mord gegen Liebe

13.2.2022

Ein bitterer Nachgeschmack

Im Schein der Kerze

20.2.2022

Eine lange Reise

Falscher Ehrgeiz

27.2.2022

Doppelmord der anderen Art

Besuchszeiten

6.3.2022

Staffel 5, 8 Folgen (Wh.)

Ein stummer Zeuge

Die Smaradinsel

13.3.2022

Todschick

Späte Reue

20.3.2022

Der letzte Besuch

Eiskalter Mord

27.3.2022

Der Silberschatz

Von Liebe und Tod

3.4.2022

Staffel 6, 8 Folgen (Wh.)

Erschütterungen

Über den Klippen

10.4.2022

Die einsame Insel

Cricket im Blut

24.4.2022

Tod an Bord (1)

Tod an Bord (2)

8.5.2022

Sankta Ursula

Späte Rache

15.5.2022

Staffel 7, 8 Folgen (Wh.)

Die tote Braut

2.8.2022

Das letzte Spiel

3.8.2022

Die Kunst des Schreibens

4.8.2022

Der Wunderheiler

5.8.2022

Geldgier

8.8.2022

Tod im Refugium

9.8.2022

Habgier

10.8.2022

Mord aus Vergangenheit

11.8.2022

Staffel 8, 8 Folgen (Wh.)

Der Tote im Bus

24.11.2022

Tierische Rache

25.11.2022

Hot Spots

28.11.2022

Bittere Bohnen

29.11.2022

Geheimnisvolle Tiefen – Teil 1

30.11.2022

Geheimnisvolle Tiefen – Teil 2

1.12.2022

Sonne, Strand und Mond

2.12.2022

Der letzte Trumpf

5.12.2022



Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers (HD) (Free-TV-Premiere)

Dramedy-Serie

8 Folgen

Bist Du Ben?

Neues Fahrtziel?

Inklusionstinder

Gib mir mein Herz zurück

Du hast keine Ahnung!

White Russian

12.4.2022

Inklusionstinder

Gib mir mein Herz zurück

19.4.2022



Silas (Mo/4:3) (Wh.)

Sechsteilige Retroserie (1981) nach dem Roman von Cecil Bødker

1.Auf der Flucht

2. Zwei Freunde schlagen sich durch

3. Die beiden Freunde retten Jenny

4. Silas muss ins Gefängnis

5. Silas wird in die Hauptstadt eingeladen

6. Entführung, Erpressung – und ein glückliches Ende?

18.4./ 17.12.2022



Agatha Raisin (HD/5.1)

Britische Krimiserie

Staffel 4, 8 Folgen

Und die tote Witwe Teil 1

Und die tote Witwe Teil 2

Und die Tote am Strand Teil 1

Und die Tote am Strand Teil 2

Und das tödliche Kirchenfest Teil 1

Und das tödliche Kirchenfest Teil 2

Und die tote Rivalin Teil 1

Und die tote Rivalin Teil 2

6.5.2022

Staffel 3, 8 Folgen (Wh.)



New Blood – Tod in London (UT/HD/5.1) (Wh.)

Britische Krimiserie

7 Folgen

Nebenwirkungen

Zufällige Begegnungen

Der sechste Proband

Eine feurige Observierung

Im Bauch des Drachen

Tödliche Beute

Wahre Freunde

13.5./ 17.11.2022



Thin Blue Line (HD/5.1)

Schwedisches Krimidrama

10 Folgen

Ankunft

Vertreibung

Aufruhr

Ewiger Kreislauf

Schockwellen

Hoffnung

Keine Wahl

In die Enge getrieben

Eskalation

3.6.2022

Lichtblick

4.6.2022



From Darkness (HD) (Wh.)

Britische Thrillerserie

4 Folgen

Erinnerung

Vermutung

Geheimnis

Entscheidung

9.6.2022



Hide & Seek – Gefährliches Versteckspiel (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

Ukrainische Thrillerserie

8 Folgen

Neue Partner

Alte Bekannte

Zauberglöckchen

Falsche Fährten

Rattenfänger

Gefangene

Kalte Hölle

Gewissensfragen

11.6.2022



Deadly Tropics (HD)

Französische Krimiserie

Staffel 2, 8 Folgen

Ein Sohn vergisst nie

Kein Herz für Menschen

Frauen an die Macht

Der Maulwurf

Eifersucht

Späte Rache

Die Frau seines Lebens

Staatsanwälte küsst man nicht

17.6.2022

Staffel 1 (8 Folgen) (Wh.)

22./ 29.5./ 12./ 19.6.2022



Art of Crime (HD)

Französischer Kunst-Krimi

Staffel 4, 4 Folgen (Free-TV-Premiere)

Das Testament von Van Gogh (1)

Das Testament von Van Gogh (2)

Der Tanz des Blutes (1)

Der Tanz des Blutes (2)

24.6.2022

21.7.2022 (Wh.)

Staffel 1, 5 Folgen (Wh.)

30.6.2022

Staffel 2, 6 Folgen (Wh.)

10.6.2022

Staffel 3, 4 Folgen (Wh.)

23.6.2022



Father Brown (UT/HD/teilw.5.1)

Britische Krimiserie

Staffeln 1 bis 4, 36 Folgen (Wh.)

14.1.2022 bis 16.6.2022

Staffel 1, 12 Folgen (Wh.)

28.8. bis 26.9.2022

Staffel 2, 10 Folgen (Wh.)

9.10. - 6.11.2022

Staffel 3, 15 Folgen (Wh.)

6.11.2022 - 21.11.2022

Staffel 4, 10 Folgen (Wh.)

25.12. --27.12.2022

Staffel 5, 15 Folgen (Wh.)

Ein Frohes Fest

Abschied von Lady Felicia

Der Religionskrieg

Der Box-Champion

7.7.2022

Lucias Hand

10.7.2022

Die schwarze Witwe

11.7.2022

Kleine Details

18.7.2022

Die purpurrote Feder

22.7.2022

Verruchtes Begehren

Des Rätsels Lösung

25.7.2022

Die Sünden der anderen

1.8.2022

Amors Pfeile

Der Grüne Tanganyika

8.8.2022

Romeo und Julia

18.8.2022

Sein größter Coup

19.8.2022



Girlsquad (HD)

Französische Dramaserie (Free-TV-Premiere)

10 Folgen

Die Party

Das Foto

Billie haut ab

Ruby

Die Affäre

Die Versöhnung

Das Video

Die Wahrheit

Der Racheplan

Falsche Ruhe

8.7.2022

5.8./ 1.9./ 11./12.12.2022 (Wh.)



The Rookie (HD/5.1)

Amerikanische Polizeiserie

Staffel 3, 14 Folgen (Free-TV-Premiere)

Abwärts

18.7.2022

Eine Frage des Gewissens

19.7.2022

Familienbande

20.7.2022

Sabotage

21.7.2022

Risiko

22.7.2022

Böses Blut

25.7.2022

Feuertaufe

26.7.2022

Endspurt

27.7.2022

Licht und Schatten

28.7.2022

Überleben

29.7.2022

Gebrochene Herzen

1.8.2022

Ein gefallener Stern

2.8.2022

Stresstest

3.8.2022

Grenzen

4.8.2022

Staffel 4, 22 Folgen (Free-TV-Premiere)

Leben und Tod

18.10.2022

Fünf Minuten

19.10.2022

In der Schusslinie

20.10.2022

Feuer und Flamme

21.10.2022

Anything can happen

24.10.2022

Ausgleichende Gerechtigkeit

25.10.2022

Feuergefecht

26.10.2022

Auf der Flucht

27.10.2022

Veränderung

28.10.2022

Herzschlag

31.10.2022

Endspiel

2.11.2022

Am Strand

3.11.2022

Kampf oder Flucht

4.11.2022

Long Shot

7.11.2022

Der zweite Sohn

8.11.2022

True Crime

9.11.2022

Herzklopfen

10.11.2022

Verräter

11.11.2022

Staffel 1, 19 Folgen (Wh.)

23.5. bis 21.6.2022

Staffel 2, 20 Folgen (Wh.)

22.6. bis 15.7.2022



Exit (HD)

Norwegische Dramaserie

Staffel 2, 8 Folgen (Free-TV-Premiere)

William

Hermine

Alles auf Anfang

Lehrstunden

Wölfe

Zahltag

Maskenball

Abgesang

22.7.2022

Staffel 1, 8 Folgen (Wh.)

20.7.2022



Lewis (UT/HD)

Der Oxford-Krimi

Gefangen im Netz

10.4.2022

Staffel 8, 3 Folgen

Mit reinem Gewissen

25.8.2022

Die Löwen von Nemea

1.9.2022

Jenseits von Gut und Böse

15.9.2022



Inspector Banks (UT/HD)

Britische Krimiserie

Staffel 5, 3 Folgen

Jeder Tropfen meines Blutes

22.9.2022

Spiel mit der Angst

25.9.2022

Im Sog des Verbrechens

6.10.2022

Staffel 1, 3 Folgen (Wh.)

16./ 23./ 30.1.2022

Staffel 2, 3 Folgen (Wh.)

6.2./ 13.2./ 20.2.2022

Staffel 3, 2 Folgen (Wh.)

27.2./ 6.3.2022

Staffel 4, 1 Folge (Wh.)

3.4.2022



#martyisdead (HD)

Tschechische Thrillerserie

8 Folgen

#derunfall

#freunde

#spuren

#küssmich

#liebe

#heilung

#geständnis

#wahrheit

11.11.2022

9.12.2022 (Wh.)



Alex Rider (UT/HD)

Britische Agentenserie

Staffel 2, 8 Folgen

Surfen

Jagd

Spiegel

Schlange

Bedrohung

Überfall

Mörder

Schlag

7.12.2022

Staffel 1, 8 Folgen (Wh.)

14.1./ 31.3.&1.4/ 24.11.2022



Madita (HD/Mo)

Schwedische Retro-Kinderserie (1980)

10 Folgen

Ein Sommertag auf Birkenlund (1)

Der Ausflug (2)

Eine gute Tat (3)

Das Gespenst im Waschhaus (4)

Alle Jahre wieder (5)

Die Erbse in der Nase (6)

Walpurgisnacht (7)

Die Lause-Mia (8)

Abbe geht in die Luft (9)

Eine Erinnerung für das Leben (10)

16.12.2022



L’Opéra – Dancing in Paris (HD)

Französische Dramaserie

Staffel 1, 8 Folgen

Zweite Chance

Solidarität

Streik

Weg zurück

Bitteres Wiedersehen

Letzte Vorstellung

Unter Druck

Schmerzen

17.12.2022



Jack Holborn (Mo./4:3)

Sechsteilige Retro-Abenteuerserie nach dem Roman von Leon Garfield (1982)

6 Folgen

1. Ein blinder Passagier

2. Landung auf Nautia

3. Ein neuer Mann an Bord

4. Abenteuerliche Expedition

5. Rückreise nach England

6. Die Wahrheit über Jack

18.12.2022



Mino (Mo/4:3)

Sechsteilige Retroserie von Gianfranco Albano (1986)

6 Folgen

Ein Junge zwischen den Fronten (1)

Ein Junge zwischen den Fronten (2)

Ein Junge zwischen den Fronten (3)

Ein Junge zwischen den Fronten (4)

Ein Junge zwischen den Fronten (5)

Ein Junge zwischen den Fronten (6)

19.12.2022



Nonni und Manni (4:3)

Sechsteilige Retroserie nach den Erzählungen von Jón Svensson (1988)

Die Jungen von der Feuerinsel (1)

Die Jungen von der Feuerinsel (2)

Die Jungen von der Feuerinsel (3)

Die Jungen von der Feuerinsel (4)

Die Jungen von der Feuerinsel (5)

Die Jungen von der Feuerinsel (6)

20.12.2022



Nesthäkchen (Mo/4:3)

Retro-Familienserie nach den gleichnamigen Romanen von Else Ury (1983)

6 Folgen

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

23.12.2022